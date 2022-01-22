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Общество

«Глупая, неудачная шутка»: спасет ли водка от «омикрона»

Онищенко назвал «невежеством» ингаляции водкой при лечении от COVID-19

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Академик РАН Сергей Колесников заявил, что при помощи маски, смоченной водкой, можно противостоять «омикрону». Но его заявление встретило критику со стороны коллег. Вирусологи предупреждают россиян: ингаляции водкой могут повредить слизистую. О том, как защититься от COVID-19 — в материале «Газеты.Ru».

Ингаляции водкой – это не рекомендации для борьбы с «омикрон»-штаммом. В беседе с «Газетой.Ru» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов подчеркнул, что у ученых до сих пор нет данных эффективности такого метода.

«Считать это отдельной медицинской технологией в стране, где много пьющих людей, некорректно. Нет таких рекомендаций из доказательной медицины», – подчеркнул он, отвечая на вопрос о методике борьбы с COVID-19, который предложил академик РАН Сергей Колесников.

Викулов добавил, что любые рекомендации медиков нужно пропускать через призму доказательной медицины. Если это не было сделано, то подобные высказывания – просто мнение эксперта.

«Но это не может быть рекомендацией для общества. Просто есть такой феномен, есть такой опыт в применении. Это нельзя воспринимать как программу действий, чтобы всем рекомендовать, особенно детям, которые тоже начали болеть. Если у нас начнут такое использовать, будут судебные иски от международных организаций», – уверен директор научного центра.

Ранее в эфире «Радио 1» Колесников заявил, что «вдыхание паров алкоголя до определенной степени способствует элиминации вируса из дыхательной системы».

Он считает, что для этого нужно просто добавить на маску несколько капель водки и подышать через нее.

Наряду с водкой, он отметил, что следует сторониться скопления людей, мыть руки и нос. Чтобы меньше использовать транспорт, ходить пешком.

«Потому что основная заражаемость в автобусах, троллейбусах, трамваях. И в медицинских учреждениях, поэтому без крайней необходимости туда сейчас лучше не ходить», – предупредил он.

Мнение Колесникова в штыки воспринял и академик Российской академии наук (РАН), доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. В комментарии «Газете.Ru» он выразил мнение, что его коллега «продемонстрировал невежество».

«Единственное, что мы с вами должны делать, убеждать людей в вакцинации, ревакцинации, кому положено и соблюдении тех необременительных мер, которые мы с вами уже второй год подряд неоднократно напоминали нашим людям. Ингаляции водкой, самогоном – это неумные издевки. Глупая, неудачная шутка», – подчеркнул Онищенко.

Другой специалист – директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович – отметила в разговоре с РБК, что водка «убивает и слизистые клетки, и все подряд». «Конечно, спирт обладает антисептическим эффектом, но точно не убивает вирусы. По крайней мере, при вдыхании», – сказала она.

Попович дала рекомендации протирать спиртом руки. «А водку, если уж и использовать, то для употребления внутрь, и то крайне редко, по праздникам», — добавила эксперт.

Это уже не первый разговор об ингаляциях водкой. Весной 2020 года в сети распространились «чудодейственные» рекомендации о том, как излечиться от коронавируса. Некий мужчина, представившийся врачом из Италии, рассказал, что дышал через маску, пропитанную водкой. Кроме того, на ночь капал водкой на подушку. И у него якобы ушла болезнь через сутки.

Но врачи подчеркивали, что вирус так убить нельзя, а вот слизистую повредить – запросто.

«Мы погубим обонятельные рецепторы, мы потеряем обоняние. Я как доктор вас умоляю: пожалуйста, не используйте эту методику. Это неправильно. И самое главное, даже если бы это было безвредно, это не решит проблему коронавирусной инфекции, к великому сожалению», – сказал отоларинголог, руководитель медицинской клиники, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Кандидат медицинских наук Константин Поплевченков предупреждает, что даже при вдыхании алкоголь опьяняет, а значит неблагоприятно влияет на иммунитет человека, так как происходит интоксикация.

В июне прошлого года ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в разговоре с «Москвой 24» опроверг самые распространенные заблуждения россиян. В частности он сказал, что коронавирус можно инактивировать лишь спиртом, а не парами. То есть нужна более высокая концентрация. По его словам, это может нанести «здоровью человека гораздо больший вред, чем даже коронавирус».

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