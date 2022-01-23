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Общество

Удмуртский квиддич и День валенка. Куда можно сходить в феврале

Самые необычные праздники российских народов в феврале 2022 года

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На фестивале креативных санок «SunnyФЕСТ» в Мамадыше

На фестивале креативных санок «SunnyФЕСТ» в Мамадыше

sunny.fest/VK
В российских регионах ежегодно проходит масса этнических мероприятий — желающие могут, например, отпраздновать День пельменя, покататься на санях в виде русской печки, построить собственный иглу и провести в нем ночь и даже сыграть в удмуртский «квиддич». «Газета.Ru» рассказывает о необычных праздниках, которые можно посетить в оставшийся месяц зимы.

5 февраля

В столице Татарстана в этот день состоится фестиваль креативных санок «SunnyФЕСТ». В Мамадышском районе будет установлена трехметровая горка с 450-метровой ледяной трассой. Любой желающий может подать заявку и попытаться преодолеть дистанцию на самодельных санях в виде автомобилей, русских печей, бананов, кораблей и других необычных предметов, реализовать и сконструировать в виде которых участник сможет свои санки. Для тех, кто не поклонник санок, предусмотрена возможность проката «ватрушек».

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На фестивале креативных санок «SunnyФЕСТ» в Мамадыше

На фестивале креативных санок «SunnyФЕСТ» в Мамадыше

sunny.fest/VK

Кроме этого, посетителей ждет многочасовая концертная программа с участием музыкальных и танцевальных коллективов, также будет работать ярмарка народно-художественных промыслов, активные народные игры и проведен мастер-класс по боксу.

1 февраля по всему миру отмечается всемирный День платка, а в России «столицей» праздника стал Куюргазинский район Башкирии. 5 февраля этого года там состоится фестиваль «Платок — символ мира». На ярмарке гости смогут познакомиться с национальными традициями ношения платка представителями разных конфессий, посетить мастер-классы и приобрести понравившийся им платок, а также винтажные национальные украшения ручной работы.

Также традиционно запланировано проведение благотворительных мастер-классов по завязыванию платков пациенткам онкологического отделения, которые прошли курс химиотерапии, а в показах поучаствуют дети с синдромом Дауна.

Кинешемский район Ивановской области – исторически традиционное место сапоговаляльного промысла, где 5 февраля пройдет Всероссийская ярмарка-фестиваль русского валенка. В начале XX века местное население почти четверть которого занималась производством валенок, поставляла свой товар не только на всероссийские ярмарки, но и в армию Российской Империи.

Разместится ярмарка на Базарной площади в городе Наволки — там гостей. кроме основной программы, ожидают народные забавы и гуляния, зимние конкурсы, а также возможность съесть кусок многометрового капустного пирога.

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На Всероссийском фестивале русского валенка в Ивановской области

На Всероссийском фестивале русского валенка в Ивановской области

valenkifest/VK

12 февраля

С 7 по 12 февраля в нескольких районах Ижевска пройдет «Всемирный день пельменя» — его отмечают в Удмуртии с 2015-го.

Говоря о масштабности фестиваля, в прошлом году, например, его посетили свыше 40 тыс. человек и съели 10 тонн пельменей.

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На фестивале «Всемирный день пельменя» в Ижевске

На фестивале «Всемирный день пельменя» в Ижевске

pelmenfest/VK

Программа фестиваля посвящена национальным удмуртским «посиделкам» – пукон корка. Собираться долгими зимними вечерами и есть пельмени – национальная традиция удмуртов. В рамках праздника пройдет розыгрыш годового запаса пельменей.

Помимо поедания пельменей, любой желающий может собрать команду из шести человек и принять участие в удмуртском «квиддиче» – ӵужонболе – национальной игре с мячом (некий хоккей с мячом) и березовыми метлами.

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Во время игры в Чужонбол

Во время игры в Чужонбол

pelmenfest/VK

13 февраля

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На зимнем фестивале Иглу-2022 «Город эскимосов» в Новосибирске

На зимнем фестивале Иглу-2022 «Город эскимосов» в Новосибирске

survive_igloo/VK

В Новосибирске, на берегу Обского водохранилища разместится фестиваль «Город эскимосов». Участникам покажут мастер-классы по строительству иглу (жилище эскимосов из льда), а желающие получат возможность построить свой ледяной дом и принять участие в конкурсе самого красивого иглу и лучшего наряда. В конце дня команды строители смогут переночевать в своих ледяных жилищах. Организаторы советуют взять с собой пилу, ножовку, лопату, санки и веревку, а также горячий чай и хорошее настроение.

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