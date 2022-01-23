В Балашове подростки поставили школьника на колени и заставили целовать ботинок

Пострадавшего школьника на видео окружили не менее пяти человек. Подростки требовали, чтобы он извинился на камеру за свой «гнилой базар» и за то, что «пускал слухи, которых не было».
Хулиганы оскорбляли мальчика и угрожали ему. После того, как школьник извинился, повторяя слова, которые ему диктовали обидчики, его заставили трижды поцеловать ботинок одного из них. В конце видео подросток пнул мальчика ногой в лицо.
Сообщение об этом случае появилось в паблике «Подслушано Балашов». Местные жители пишут, что видео снято в ТРЦ «Балашовский Пассаж». По их словам, в этом торговом центре часто можно видеть группы местных хулиганов. «Из ТЦ сделали гадюшник», «В Пассаже вечно какая-то дичь творится...», «Стая шакалов, в Пассаже постоянно сидят, жертву высматривают», — отмечают читатели паблика.
Сообщение также прокомментировала мама пострадавшего школьника. Она назвала фамилии двух хулиганов, по ее словам, оба учатся в 9 классе, но в разных учебных заведениях.
«Я надеюсь <...> вам страшно когда-нибудь будет в жизни!», — обратилась женщина к обидчикам сына.
Полиция установила личности всех участников происшествия, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Все — несовершеннолетние, двум из них по 15 лет. Трое родителей уже привлечены к административной ответственности.
Случаем также заинтересовалось областное управление Следственного комитета (СК). Там подтвердили, что видео было снято в одном из торговых центров Балашова. Следствие указало, что подростки «оскорбляли и проявляли агрессию в отношении несовершеннолетнего». «Возбуждена доследственная проверка. «Будет дана объективная юридическая оценка действиям указанных лиц», — пообещали в СК.
В октябре прошлого года школьницы на камеру избили 11-летнюю девочку в поселке Ростовской области. Четыре школьницы от 13 до 16 лет решили наказать ее за слухи, которые она якобы распространяла. На видео одна из обидчиц заставила жертву просить прощения на коленях, а затем начала бить ее в лицо под смех подружек.