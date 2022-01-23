Причиной зверского убийства семьи под Омском могла стать месть

За громким убийством семьи в деревне под Омском могут стоять выжившая 14-летняя дочь и ее 17-летний молодой человек. Как пишут местные СМИ, родители пытались разлучить пару, поэтому юноша решил их убить. Сама девочка путается в показаниях и утверждает, что нападавшему было 40-45 лет.

Утром 22 января в одном из деревянных домов в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области были обнаружены тела трех человек со следами ножевых ранений — девочки 2011 года рождения и ее родителей. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Ход расследования находится на особом контроле, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как передает телеканал РЕН ТВ, в момент нападения в доме находились еще двое детей, 14-летняя девочка и ее 6-летний брат. Они смогли убежать и позвать на помощь соседей.

По неподтвержденным данным, старшая дочь была знакома с убийцей. Он ухаживал за девушкой, но родители, 38-летний рабочий Роман Б. и 36-летняя Александра И., якобы были против их отношений. Этот конфликт и мог стать причиной расправы. Отмечается, что ограбление вряд ли могло быть мотивом преступления — в доме практически не было ценных вещей.

По информации «КМВ Новости», подозреваемого в убийстве уже задержали, он дает показания. Официально о его задержании не сообщается. Следствие также допросило его предполагаемую девушку. На допросе она путалась в деталях произошедшего, отмечает агентство.

Ранее со слов старшей дочери убитых был составлен https://gorod55.ru/news/city/22-01-2022/obnarodovan-fotorobot-predpolagaemogo-ubiytsy-semi-iz-sela-v-omskoy-oblasti фоторобот нападавшего, он совсем не похож на ее молодого человека. Девочка утверждала, что убийце около 45-50 лет, лицо морщинистое, рост около 175 см, он одет в черную одежду. Нижняя часть лица преступника, когда он ворвался в их дом, по ее словам, была прикрыта маской, и ранее она его никогда не видела. По информации Telegram-канала 112, правоохранители уже проверили всех подходящих под описание местных жителей, которые недавно освободились из тюрьмы.

Убийство из мести

Следствие уже включило девочку в список подозреваемых, утверждает «СуперОмск». По информации издания, версия о причастности дочери и ее ухажера к убийству возникла во время допроса свидетелей, основные показания по делу дал 6-летний сын.

Источник портала сообщает, что подростки хотели отомстить только матери и не планировали убивать остальных членов семьи. На отчима и младшую дочь напали, потому что те стали свидетелями расправы. Есть также данные о том, что старшая дочь непосредственно участвовала в нападении. Она якобы нанесла по семь ножевых ранений матери и сестре, а юноша в это время атаковал главу семейства — на теле мужчины обнаружено 24 ножевых ранения.

Родственники убитых ранее рассказали телеканалу «Звезда», что преступник очень хорошо ориентировался в доме жертв и на приусадебном участке. «Он шел по наводке. Он ориентировался в доме до последней спальни. Зашел с заднего хода — знал, что там открыто. Супруга вышла в туалет на улице. Заскочила в дом, а он ее уже режет. Так девочка рассказывает», — отмечала сестра убитого мужчины Елена Бондарь. Она выдвигала предположения, что убийца приехал в приграничное село из Казахстана.

Соседи, к которым за помощью обратилась девочка, сообщали, что девочка, несмотря на ночное время, была одета, на ней были джинсы и куртка. Ее младший брат был в трусах. Выбегая из дома, она успела завернуть его в покрывало.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о следственных действиях. «Учитывая жестокость, с которой было совершено данное преступление, председатель СК России для оказания практической помощи направил на место происшествия криминалистов центрального аппарата», — сообщается на сайте https://sledcom.ru/news/item/1649603/ СКР. Руководству ГСУ СК России поручено оказать региональному подразделению необходимую практическую помощь в расследовании.