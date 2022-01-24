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Общество

Церковь оценила случай с гибелью женщины во время крещенских купаний

В РПЦ назвали «жуткой трагедией» смерть женщины в крещенской проруби

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Женщина, которая утонула на крещенских праздниках в проруби, окуналась в неподготовленном месте, пояснил пресс-секретарь Гатчинской епархии, иерей Александр Асонов. Он отметил, что рядом была оборудованная купель со спасателями, однако семья предпочла купаться в другой. Иерей подчеркнул, что церковь не заставляет людей рисковать жизнью на Крещение. Ранее в РПЦ подчеркивали, что окунаться в прорубь — это исключительно народная, а не церковная традиция.

Асонов назвал произошедшее в Ленинградской области, где на Крещение в проруби на реке Оредеж утонула женщина, «жуткой трагедией», передает РИА «Новости».

«Купание в этом месте не было согласовано с властями и церковью. При этом рядом, менее километра, была санкционированная купель, где находились полиция, МЧС, скорая помощь. Но люди решили устроить свое частное мероприятие», — указал иерей.

Он пояснил, что эта река отличается сильным течением. И купаться в несанкционированной проруби изначально было очень опасной затеей.

Асонов добавил, что РПЦ ежегодно призывает людей не рисковать своей жизнью, ныряя в проруби. Праздник можно отметить, набрав святой воды в храме и совершив омовение дома, призвал священник.

Трагедия в Ленинградской области произошла 19 января. Видео с моментом, как погибшая прыгает в прорубь, попало в сеть. Как следует из записи, купаться в проруби, которую они вырубили на реке самостоятельно, люди собрались уже затемно. Женщина на видео стоит в купальнике на краю проруби, крестится, а затем с головой прыгает в воду. Ее сразу затянуло под лед, обратно выплыть она не смогла. Один из присутствовавших мужчин нырнул в прорубь следом, но было слишком поздно. Тело погибшей до сих пор не могут найти спасатели.

Telegram-канал Baza пишет, что на глазах у мужа и своих детей утонула 40-летняя юрист строительной компании. Водолазная группа «ДобротворецЪ», которая помогает в поисках тела, указала, что это была 41-летняя Анна Ускова. В группе уточнили, что инцидент произошел в окрестностях деревни Выра. Священник Виктор Гавриш, комментируя гибель женщины на сайте «Православие и мир» сообщил, что у нее осталось двое детей.

Гавриш в связи с трагедией раскритиковал российскую традицию купаться в проруби на Крещение. Он отметил, что 20 лет подряд сам поддерживал этот обычай, воспринимая его как духовный подвиг. Однако затем понял, что заблуждался, и купание в проруби может навредить человеку не только физически, но и духовно.

«Окунание в ледяную воду ровным счетом ничего не дает в духовном плане, и наоборот — даже вредит, побуждая превозноситься над якобы «маловерными», которые не решились, то есть пробуждает в человеке гордость. Купание в проруби <...> превратилось скорее в драйвовый флешмоб для «реальных пацанов» и крутых девчонок. <...> Это даже не ЗОЖ, так как результаты чаще всего противоположные. Скорее проверка себя на слабо — окунулся? Мужик!», — пояснил священник.

Как подчеркнул Гавриш, обычай окунаться в прорубь на крещенских праздниках появился в народе, а не продвигался церковью, и распространился он в России только недавно. Гавриш отметил, что некоторые люди утверждают, будто после проруби испытывают «духовные», «благодатные» ощущения. Однако, пояснил священник, на самом деле они чувствуют эйфорию из-за реакция организма на стресс и переохлаждение, это не имеет отношения к религиозному опыту.

«Если люди хотят зимой прыгнуть в прорубь, их вряд ли что-то остановит. Но не надо подводить под это какие-то религиозные, духовные мотивы», — резюмировал священник.

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