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Общество

Девочку, «заказавшую» убийство родителей, выдал младший брат

Задержанные в Омской области подростки признались в убийстве семьи

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Телеграм-канал Mash
В убийстве семьи из трех человек в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области сознались 14-летняя девочка и ее 17-летний молодой человек. Подросток рассказала, что мать и отчим запрещали ей видеться с возлюбленным, за что и поплатились. Заодно была убита и младшая сестра-инвалид — за ней преступница не хотела ухаживать.

«Наточил штык-нож»

«По версии следствия, 14-летняя школьница подговорила своего 17-летнего парня совершить убийство ее матери и отчима, которые были против ее дружбы с ним… Для убийства парень взял у своего знакомого и наточил штык-нож для забоя домашних животных. Около двух часов ночи 22 января с заднего двора через открытую подружкой дверь пробрался в дом, где нанес смертельные ножевые ранения спящим взрослым, а также 10-летней девочке, страдающей заболеванием опорно-двигательной системы, за которой подозреваемая не хотела ухаживать», — говорится на сайте СК РФ по Омской области.

Согласно информации Telegram-канала Mash, на теле 38-летнего отчима нашли около 24 ножевых ранения, у 35-летней матери и 10-летней дочери — по 7. После убийства 14-летняя девочка взяла с собой 6-летнего брата и постучалась к соседям. Им она рассказала историю про незнакомого бородатого мужчину, который якобы ворвался в дом и убил родителей с сестрой.

Сотрудники следственного комитета составили фоторобот подозреваемого со слов «выжившей» девочки и объявили о его поисках.

Тем временем криминалисты и сотрудники полиции продолжали выяснять все подробности произошедшего. Подозрения у следствия возникли после полутора суток опросов жителей села и попыток найти неизвестного «мужчину с бородой». Осмотрев место происшествия и проанализировав показания и поведение девочки, сотрудники правоохранительных органов усомнились в правдивости ее версии.

Как уточняет Telegram-канал Mash, первым следователям признался 6-летний мальчик, а после полиграфа «раскололась» и его старшая сестра. Затем в содеянном сознался 17-летний подросток. Убийца также выдал следователям выкинутый им в сугроб по дороге нож — орудие убийства — и спрятанную окровавленную одежду, в которой он был в момент преступления.

Следствие будет ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены криминалистические, биологические и судебно-медицинские экспертизы. Согласно информации Telegram-канала «112», 14-летняя девочка на допросе рассказала, что отчим к ней приставал. Кроме того, пока достоверно неизвестно, кто убил ее 10-летнюю сестру-инвалида. Не исключено, что школьница сделала это сама. А выживший младший брат рассказал, что в доме сестра закрывала ему глаза и уши, но он все видел и слышал.

«Раз брата не убила, значит, любила»

Знакомая семьи рассказала «Газете.Ru», что родители действительно были против отношений 14-летней девочки и 17-летнего парня. Родители припугнули, что если «она не прекратит с ним спать, они посадят его за совращение малолетних».

При этом местная жительница не верит, что отчим мог приставать к падчерице. Женщина считает, что девочка сильно скучала по предыдущему сожителю своей мамы.

Подозреваемая в убийстве девочка якобы рассказывала летом в гостях у неродной бабушки, что хотела бы вернуться жить с «папой». Что если бы ее мама попросила прощения, он бы принял их назад. С любимым отчимом она росла с четырех лет. Но два с небольшим года назад мать ушла от него к мужу своей подруги, которого девочка сразу «восприняла в штыки».

Знакомая отметила, что в семье была «реально Санта Барбара». Мать раньше много пила, часто уезжала к подруге, у которой потом увела мужа. А в это время тогдашний ее сожитель сидел с детьми.

Старшая дочь обижалась на то, что новый приемный отец «заставлял заниматься большим хозяйством». При этом родители «достали своей руганью». На правах старшей, будущей убийце приходилось также ухаживать за младшей сестрой-инвалидом. К ней она ревновала, считая, что больную девочку «больше любят». «Что-то с головушкой случилось на этой всей почве», — уверена знакомая.

При этом у нее есть информация, будто 17-летний молодой человек убил только нового отчима, а с матерью и сестрой девочка расправилась сама. «А раз брата не убила, значит, любила, я думаю», — рассуждает женщина.

Она также заявила, что в селе «все были в шоке», когда после тройного убийства вдруг объявился биологический отец 14-летней школьницы. Местные «были уверены», что 35-летняя женщина «сама не знала», от кого у нее старшая дочь.

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