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Общество

«Сам езжу по региону и фиксирую проблемы»: Егоров об итогах первых 100 дней своей работы

Интервью с врио главы администрации Тамбовской области Максимом Егоровым

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Пресс-служба администрации Тамбовской области
Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, которого эксперты называют губернатором новой волны, рассказал об итогах его первых 100 дней в должности.

— Ваш опыт работы на федеральном уровне помогает в управлении регионом?

— Работать на земле, в регионе — совсем не то же самое, что работать в министерстве. Некоторые из моих хороших знакомых, губернаторы других регионов, раньше говорили: «Максим, когда будешь на нашем месте, тогда и поговорим». Тогда я понимал, как устроены региональные политические процессы, но не так глубоко, как теперь.

— Какими были первые шаги в статусе врио?

— Первое совещание, которое я провел в регионе, было про запуск тепла в Тамбове. Когда я приехал в город, знал, что на следующий день наступит похолодание, а увидел... Перерытый город. По плану запуск тепла начинается в середине ноября, но я спросил: «А что, на градусник никто не смотрит? Завтра снег полетит, а в центре Тамбова вскрыты дороги. Это нормально?» Второе совещание провел по реализации нацпроектов. По всем рейтингам реализации наш регион — «середнячок», но в реальности не все так радужно и красиво. Чтобы такого не было, важно выстраивать эффективную систему управления регионом и командную работу.

— Какого подхода придерживаетесь при формировании губернаторской команды?

— Делаю ставку на местные кадры. Некоторые из моих кадровых решений оказываются для общественности совершенно неожиданными. Активно общаюсь с людьми и, когда вижу горящие глаза и желание работать, могу назначить человека на руководящую должность. Для меня важно видеть в людях профессионализм, честность и конечно важно, чтобы они не боялись своей работы.

— Честность перед жителями региона?

— Да, но не только. Честность важна и в рабочих процессах. Как в фильме, на который всегда ссылаюсь: «В чем сила, брат?» Если что-то не получается, зачем до последнего ждать и молчать? Лучше не лукавить, а сразу сказать, как есть. Не нужно стесняться не смочь что-то сделать или попросить помощи. Закрытость и боязнь проявлять инициативу мешают продуктивной работе. И еще очень важно разделять сферы ответственности между членами команды в соответствии с их компетенциями.

— Как ощущаете себя в новом регионе? Успели почувствовать связь с Тамбовской областью?

— Я проникся атмосферой региона в первые дни. Мы с вами встречаемся в Москве, а я уже хочу быстрее вернуться в Тамбов. Очень люблю свой родной город Нижний Новгород, и они с Тамбовом чем-то похожи. Купеческие дома, небольшая река, и недаром Тамбовская губерния граничила с Нижегородской. Вообще, испокон веков на территории обеих областей жили мордовские племена — эта связь меня притягивает и делает Тамбовскую область особенной.

— Планируете совместные проекты с Нижегородской областью и другими близлежащими регионами?

— С губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным обмениваемся управленческими практиками. В его регионе сложилась сильная команда, которая занимается мусорной реформой. Коллеги приезжали к нам на два дня, в деталях рассказали об эффективной стратегии по вывозу мусора и помогли составить план-график. Нижегородцы помогли и со стратегией реализации национального проекта по экологии. Подсказали нам, как можно эффективнее разрабатывать документацию и проходить согласования. Обмениваться опытом полезно. Будем заключать с регионами соглашения о сотрудничестве.

— В публичном пространстве вы часто говорите о развитии спорта в регионе. Почему делается такой акцент на этой сфере?

— У молодежи должны быть причины остаться в Тамбовской области. Спорт в Тамбове был развит, но о нем почему-то мало кто говорил. Произошла трагическая ситуация вокруг футбольного клуба «Тамбов», и люди по-прежнему это очень сильно переживают. Но есть и другие развитые направления — и хоккей, и волейбол, и баскетбол, и футбольная академия, где растят талантливых уникальных мальчишек. Хочу поднять региональный спорт на высокий уровень узнаваемости, чтобы все знали — туда можно отдавать детей. Спорт — это здоровье нации, и для него в регионе много возможностей.

— Насколько в Тамбове развита спортивная инфраструктура?

— Спортивная инфраструктура развита на севере, но слабо развита на юге, и эту неравномерность развития нужно устранять. В центре Тамбова, например, стоит стадион «Спартак». Объект был в городской собственности, но после консультаций с представителями общественности, специалистами областного правительства было принято решение передать «Спартак» области. Этот шаг поможет нам значительно ускорить процессы реконструкции стадиона. Считаю, что стадион не может простаивать пустым — там постоянно должны быть люди.

— А запрос со стороны населения есть?

— Да, безусловно. На юге Тамбова, например, располагается стадион «Динамо», где второй год подряд не заливают каток. Люди писали мне в соцсетях об этой проблеме, и ее необходимо решить. Спортивная инфраструктура должна быть доступной для граждан. Недопустимы ситуации, когда футбольные поля после капитального ремонта школ оказываются закрытыми для людей из-за требований безопасности и боязни беспорядка на территории. «Давайте будем пускать всех желающих, но поставим забор между школой и стадионом с отдельным входом для жителей и систему видеонаблюдения», — говорю я. Не надо заранее думать о людях плохо.

— Какие сферы политики сейчас определяете в качестве приоритетных в своей работе?

— Можно выделить три ключевых для Тамбовской области проблемных направления —качество воды, дороги и здравоохранение в некоторых муниципалитетах. В нашей воде содержится много железа, но в регионе нет станции обезжелезивания. Мои соцсети каждый день взрываются от фотографий воды в домах, которые присылают жители — это и Тамбов, и Мичуринск, поселок Строитель и другие города и районы. Все жители говорят про низкое качество воды.

— А проблемы старения населения и оттока молодежи актуальны для Тамбовской области?

— Через несколько дней после назначения на должность врио главы региона меня вызывали в Москву. Поехал через Мичуринск, потому что оттуда легче доехать до столицы, чем из Тамбова. Пользуясь случаем, в Мичуринске поговорил с молодежью. У ребят несколько проблем — нет работы, а если она есть, то с низким уровнем заработной платы. Кроме этого, нет общественных мест, где можно собираться компанией и комфортно проводить свободное время. После этого мы провели двухдневный форум для молодых ребят-волонтеров со всей области. На защиту их коллективных проектов пригласил всех глав районов, начальников управлений и их заместителей. Ребята оказались креативными и в своих проектах показали, что нужно сделать по каждому направлению региональной политики, чтобы молодежь не уезжала. Радует, что есть много перспективных идей о развитии Тамбовской области.

— Удалось выработать стратегию по борьбе с распространением коронавируса в регионе?

— Убежден, что в вопросе введения ограничительных мер необходимо найти «золотую середину». С одной стороны, можно все закрыть, и тогда рухнет весь малый бизнес. С другой стороны, можно все открыть и получить колоссальный рост заболеваемости. Решения в этой особенно чувствительной к общественным интересам сфере можно принимать только в диалоге с жителями, бизнесом и другими участниками процесса.

— Кроме классического спорта вы делаете акцент на киберспорте. Это направление так востребовано в Тамбовской области?

— Наши киберспортсмены постоянно занимают лучшие позиции в России, и это направление нужно активно развивать и поддерживать. Летом проведем открытый чемпионат области на призы руководителя региона, а на будущий год — среди вузов. Большое заблуждение, что киберспорт — это просто. Киберспорт — это не то же самое, что игра в «Денди», это стремительно развивающийся тренд во всем мире. Как и другие спортсмены, киберспортсмены представляют потенциал своего региона, вносят вклад в прославление родных мест. Мое мнение — снисходительное отношение к этому направлению скоро уйдет в прошлое, киберспортсмены встанут в один ряд с представителями популярных видов спорта.

— Какие способы общения с жителями для вас наиболее актуальны?

— Работаю по всем направлениям. Я сам езжу по области без предупреждений и фиксирую проблемы, которые вижу. Работа на территориях происходит не только в формате совещаний, основной и наиболее продуктивный, на мой взгляд, формат — общение с жителями. Только люди могут оценить эффективность внедряемых нами решений и указать на те моменты, которые требуют первоочередного внимания в нашей работе. Присутствую и в онлайн-пространстве. На Ютубе, например, выпускаем «Дневник губернатора», где я рассказываю о каждом дне своей работы и делюсь со зрителями своими эмоциями. Многие спрашивают: «Зачем ты это делаешь и тратишь так много времени на общение с гражданами?». Читаю все соцсети, утром и вечером делаю скриншоты обращений жителей и выкладываю их в чаты с главами муниципалитетов с просьбой отчитаться. Людям нравится, что региональная власть реагирует на сообщения.

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