В Москве 10 лет, начинал со взяток: что известно о грабителе, напавшем на вдову Градского

Полиция задержала одного из подозреваемых в нападении на Марину Коташенко, вдову Александра Градского. Им оказался ранее судимый гражданин Таджикистана 1994 года рождения. Его соучастников продолжают разыскивать. Преступникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в разбойном нападении на Марину Коташенко, вдову певца Александра Градского. Об этом во вторник, 25 января, проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Преступники на белом Mercedes. Что известно об ограблении вдовы Градского В Московской области трое неизвестных спровоцировали ДТП с автомобилем Марины Коташенко, подсели... 17 января 04:46

«Задержан один из предполагаемых участников разбойного нападения, совершенного на территории Наро-Фоминского городского округа. Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения. Полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание остальных соучастников противоправного деяния», — приводит ее слова пресс-служба ведомства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ, максимальное наказание по которой — 15 лет лишения свободы. Задержанного по подозрению в нападении на вдову Градского отпустили Полиция отпустила задержанного по подозрению в нападении на вдову композитора Александра... 25 января 13:59

«Поскольку речь идет о разбое, совершенном организованной группой лиц и в особо крупном размере, действия преступников инкриминируются по части 4 этой статьи Уголовного кодекса. Она предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до пяти лет (либо без такового) и с ограничением свободы на срок до двух лет (либо без такового)», — пояснила «Газете.Ru» юрист Дарья Ахтырко.

Кого задержали

Участника разбойного нападения на вдову Градского задержали в метро, уточняет источник ТАСС в правоохранительных органах. По его словам, речь идет об уроженце Таджикистана, ранее судимом за дачу взятки. Он проживает в Москве более 10 лет.

«Подозреваемый задержан ночью на станции метро «Менделеевская в Москве. Установить его удалось благодаря камерам распознавания лиц, установленным в столичной подземке», — уточнил собеседник агентства. Подозреваемого в ограблении вдовы Градского задержали благодаря камерам метро Подозреваемого в нападении на вдову артиста Александра Градского Марину Коташенко задержали... 25 января 13:59

В свою очередь, Telegram-канал 112 называет имя 27-летнего гражданина Таджикистана — Умеджон Жабборов.

Марина Коташенко обратилась в полицию вечером 16 января. Она сообщила, что неизвестные злоумышленники спровоцировали ДТП с автомобилем, в котором она ехала. Затем к ней подсели трое неизвестных и, угрожая оружием, заставили вернуться домой, где забрали 100 млн руб. наличными. После этого преступники заставили девушку отвезти их на станцию «Апрелевка», где они сели в белый Merscedes.

«Со слов потерпевшей, следуя на автомобиле по автомагистрали, она почувствовала удар в заднюю часть своей машины и вышла из нее. В этот момент к ней подошли трое мужчин, которые, угрожая похожим на оружие предметом, заставили ее проследовать к месту проживания, где забрали крупную сумму денег и скрылись», — рассказала Волк. Задержан один из подозреваемых в ограблении вдовы Градского Полиция задержала одного из подозреваемых в нападении на вдову артиста Александра Градского... 25 января 13:59

19 января сообщалось о задержании одного из подозреваемых. Однако уже 22 января полиция отпустила его, поскольку тот не принимал участие в ограблении. Как писал «Московский комсомолец», речь шла о родственнике Умеда Джабарова — он купил белый Merscedes, на котором скрылись грабители.

Также выдвигалась версия, которую не исключали в полиции — о том, что весь этот эпизод якобы мог быть инсценировкой со стороны самой Коташенко. Как вдова композитора она участвует в процессе распределения наследства Александра Градского, и некоторые эксперты именно с этим связывали появившуюся версию с «подставными» грабителями.