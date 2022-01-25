«Эпиваккорону» не закупали с прошлого года. В «Векторе» и Минздраве объяснили, почему

Препараты для вакцинации от COVID-19 закупаются исходя из потребности, запасы вакцины «Эпиваккорона» есть в наличии в регионах, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. В научном центре «Вектор» указали, что получение очередного заказа Минздрава на производство ожидается в феврале. Ранее СМИ сообщили, что ни одной партии «Эпиваккороны» не распределено по регионам с начала года.

Запасы вакцины «Эпиваккорона», которые есть в наличии в российских регионах, удовлетворяют имеющуюся потребность. Об этом во вторник, 25 января, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. СМИ сообщили о приостановке закупок «ЭпиВакКороны» на фоне больших запасов вакцин С начала текущего года в регионы РФ, по данным СМИ, не поступали вакцины от COVID-19... 25 января 16:02

«Препараты для вакцинации от COVID-19 закупаются исходя из потребности, с учетом показаний к применению и противопоказаний.

Текущие остатки препаратов «Эпиваккорона» в полной мере удовлетворяют имеющуюся потребность в них», — приводит его слова ТАСС.

В научном центре «Вектор» подтвердили, что пока его вакцина есть в большинстве субъектов РФ, а получение очередного заказа Минздрава на производство ожидается в феврале. В России утвержден перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19 Министерство здравоохранения России утвердило перечень противопоказаний к проведению вакцинации против... 25 января 16:02

О том, что ни одной партии вакцин «Эпиваккорона» и «Эпиваккорона-H» не распределено регионам с начала 2022 года, написала ранее газета «Ведомости». По ее оценкам, такой вывод следует из реестра разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора. О трудностях с поставками «Эпиваккороны» также сообщил изданию сотрудник одного из российских научных институтов. Другой работник этой же организации заявил, что «есть основания говорить о приостановке производства этой вакцины». В регионы она давно не поставляется, утверждают собеседники газеты в Госдуме и российской фармацевтической компании.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал журналистам не строить предположения и позвонить в Минздрав, чтобы задать соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

«Занимается этим оперативный штаб, возглавляемый вице-премьером России Татьяной Голиковой в правительстве, можно туда тоже обратиться», — добавил представитель Кремля. В России госпитализировано 12 837 пациентов с COVID-19 за сутки За минувшие сутки в России госпитализировано 12 837 пациентов с коронавирусной инфекцией... 25 января 16:02

В свою очередь, главный сотрудник Центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн рекомендовал россиянам привиться «Спутником».

«У нас никакой другой вакцины нет. Есть только «Спутник» — эффективная вакцина. У нее есть небольшие побочные эффекты, из-за этого ее некоторые побаиваются, но они незначительны. И поэтому ее применять, конечно, можно и нужно. Для нас счастье, что в стране такая вакцина была разработана и сделана в достаточном количестве, налажено ее производство. Если бы не коллектив, который разработал это вакцину, мы были бы без вакцины», — заявил Альтштейн в разговоре с Общественной службой новостей. «Проще закрыться». Работников предложили тестировать на ковид дважды в неделю Компаниям со штатом менее 500 человек порекомендуют отправлять своих сотрудников на ПЦР-тесты дважды... 25 января 14:34

Добавим, что в России зарегистрированы шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак», «Спутник лайт», «Эпиваккорона-Н» и «Спутник М». Вакцины «Эпиваккорона» и «Эпиваккорона-Н» от центра «Вектор» были зарегистрированы в октябре 2020 года и августе 2021 года соответственно.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 21 января, в России число полных курсов вакцинации и ревакцинации, проведенных какой-либо из отечественных препаратов, составляет свыше 78 млн. А число прививок первым компонентом, включая ревакцинацию, — почти 82 млн. В Минздраве прокомментировали сообщения об отказе от закупок «ЭпиВакКороны» Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что запасов «ЭпиВакКороны»... 25 января 16:02

Последние разрешения на выпуск в оборот «Эпиваккороны» и «Эпиваккороны-Н» были получены производителями 30 декабря 2021 года, свидетельствует реестр Росздравнадзора. Всего за 2021 год суммарно было произведено и введено в гражданский оборот около 13 млн доз «Эпиваккороны», уточнил представитель «Вектора». Аналогичный показатель для «Эпиваккороны-Н» он не указал. По данным RNC Pharma, в 2021-м было выпущено 245,1 млн доз «Спутника V».

По состоянию на 24 января 2022 года Россия находится на 93-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Этот показатель составляет 47,29% (по данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data).