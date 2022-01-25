Названы новые меры по борьбе с «арифметической прогрессией» числа случаев COVID-19

На сегодняшний день на стационарном лечении в России находятся 116 тысяч пациентов, больных коронавирусом. Больничные койки заполнены на 70%. Из-за резкого роста случаев заболевания COVID-19 возросла нагрузка на поликлиники. При этом срок карантина для контактировавших с больными ковидом сокращен до семи дней. Меры по борьбе с волной «омикрон»-штамма обсудили во вторник на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Перегруженные поликлиники

«В 48 субъектах Российской Федерации увеличилось число госпитализаций. Однако бóльшая нагрузка ложится на амбулаторную сеть, на врачей и медперсонал в поликлиниках», — сказал премьер Михаил Мишустин на заседании. Стенограмма выступлений участников встречи размещена на сайте правительства.

По его словам, чтобы разгрузить регистратуры и развести потоки пациентов, была усилена горячая линия 122. Он также обратился к главам регионов, призвав их поддерживать тестирование населения на коронавирус на должном уровне.

«Сейчас результаты ПЦР-тестов отображаются в личных кабинетах на портале госуслуг. Для жителей села и труднодоступных территорий, откуда нет возможности быстро доставить материал для проведения ПЦР, в ближайшее время в систему будут загружаться и данные экспресс-тестов. Соответствующее постановление правительства подготовлено», — подчеркнул премьер.

Он также призвал граждан не рассчитывать, что получится переболеть COVID-19 в легкой форме. У болезни «все равно есть последствия, иногда – крайне серьезные». И только вакцинация помогает защитить от них свое здоровье. Мишустин напоследок рассказал о вступлении в силу новых карантинных ограничений.

«Постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина с 14 дней до 7 зарегистрировано в Министерстве юстиции и, соответственно, вступает в силу», — сказал он.

Арифметическая прогрессия

Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, отметил, что в столице наблюдается арифметическая прогрессия еженедельного роста заболеваемости ковидом. За две недели показатели конца декабря были превышены в пять раз, и за неделю они достигли 100 тысяч. Собянин назвал доминирующий в Москве штамм коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания Президиума координационного совета при правительстве РФ... 25 января 18:48

«Нагрузка на поликлиники выросла в четыре раза, нагрузка в кол-центрах в часы пик достигла 40 тысяч человек в час. Это почти в 20 раз больше, чем в обычные дни», — уточнил Собянин.

Он также заметил, что нагрузка на больницы развивается в другой динамике: за две недели она выросла лишь на одну треть. По-прежнему в больницы попадают пациенты с «дельтой», которая вызывает тяжелые формы заболевания. Но в целом «омикрон» уже доминирует.

«Количество пациентов, которые находятся на ИВЛ, за последние две недели практически не увеличилось. В связи с тем, что «омикрон» продолжает вытеснять «дельту», возможно, какой-то серьезной динамики загрузки госпитального фонда не будет. Но очевидно, с учётом того опыта, который мы наблюдаем по всему миру, ещё как минимум две недели будет продолжаться рост заболеваемости», — констатировал Собянин.

По его мнению, предприятиям важно продолжать переводить на удаленку максимальное количество сотрудников. Согласно его данным, многие предприятия Москвы перевели на удаленную работу до 50% своих работников. Тот же процент наблюдается и на государственной службе.

Запас коек — 30%

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в регионах рассматривается перевод лабораторий на круглосуточный режим работы, чтобы увеличить охват населения тестированием.

«Хочу проинформировать, что сегодня на развернутых койках находятся 116 тысяч пациентов. Рост незначительный, меньше, чем в амбулаторном звене, тем не менее присутствует, он составил 6,4% по сравнению с показателями предыдущей недели», - отметил Мурашко. Попова: показатель заболеваемости COVID-19 в России вырос за неделю в два раза Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России продолжается подъем заболеваемости... 25 января 18:48

Он уточнил, что для обеспечения повышенной готовности в России сегодня развернуто 165 тысяч коек. Поэтому резерв коек составляет почти 30%. Из общего числа госпитализированных в тяжёлом состоянии находятся 12,7% пациентов, а на искусственной вентиляции легких – почти 3,5 тысячи заболевших.

«Динамика в целом незначительно положительная – на 3%, но самое главное в этой ситуации – сегодня мы не видим роста числа этих пациентов», — подчеркнул министр.

Согласно его данным, граждане, прошедшие вакцинацию и ревакцинацию, если сталкиваются с новой коронавирусной инфекцией, переносят ее в легкой или бессимптомной форме. На сегодняшний день прививки от COVID-19 доступны во всех медицинских пунктах страны: 6300 стационарных и почти 7000 мобильных пунктов.

При этом дети стали болеть коронавирусом в два раза чаще, у части из них заболевание протекает тяжело. Поэтому были введены в оборот первые серии вакцины «Гам-КОВИД-М», разработанной для профилактики COVID-19 у детей и подростков от 12 до 17 лет.

«В то же время отмечу, что вакцинация подростков от COVID-19 проходит исключительно добровольно и по письменному заявлению одного из родителей или их законного представителя», — заметил Мурашко.

Кроме того, в ближайшее время будут обнародованы методические рекомендации для людей, болеющих в легкой форме. Часто они не знают, чем лечиться, волнуются за своих близких и стараются вызвать домой врача, чем повышают нагрузку на поликлиники.

Преждевременное снятие ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, констатировала, что по итогам третьей недели 2022 года зарегистрировано 339 040 новых случаев COVID-19. Показатель составил 231 на 100 тысяч населения, а это в два раза выше, чем на предыдущей неделе.

«По итогам третьей недели мы видим, что больше половины, 52% всех заболевших и инфицированных, – это Москва, Московская область и Санкт-Петербург… Но тенденция роста отмечается во всех федеральных округах, и по итогам третьей недели у нас есть 12 лидеров, где среднероссийский показатель уже превышен, и это достаточно большой удельный вес в общем количестве субъектов», — сказала она.

Рост заболеваемости отмечается в 83 субъектах, и только в двух отмечено снижение – это Амурская и Сахалинская области. Однако и там в ближайшее время ожидают увеличение количества заболевших.

По словам Поповой, меньше всего заболевают граждане в возрасте 65 лет и старше. В основном заражаются подростки 15-17 лет и взрослые от 30 до 49 – самая активная часть населения. Мишустин призвал не рассчитывать на легкое течение COVID-19 Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания Координационного совета при правительстве РФ... 25 января 18:48

Глава Роспотребнадзора также отметила «недостаточный уровень тестирования в 20 регионах»: там остается недостигнутым порог в 300 тестов на 100 тысяч населения в сутки.

«На настоящем этапе, безусловно, важнейшим является сохранение и поддержание уже введённых мер. В 59 субъектах сохраняется запрет на оказание услуг общественного питания в вечернее и ночное время. Во всех регионах, к сожалению, где были сняты ограничения раньше, мы видим очень стремительный рост, значительно более стремительный, чем в регионах, где эти ограничения сохраняются», — подчеркнула Попова.