Что делать при заражении коронавирусом и ОРВИ: памятка от Минздрава

Привитым или переболевшим в течение последних шести месяцев россиянам, которые переносят COVID-19 бессимптомно, лечение не требуется. Такую рекомендацию дал Минздрав в своей памятке. Однако в ведомстве советуют трижды в день измерять температуру. Тем, у кого нет антител, при заражении коронавирусом следует звонить в поликлинику или единую службу для консультации.

Минздрав выпустил памятку о действиях в случае бессимптомного или легкого течения коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции. Ее содержание опубликовано на сайте ведомства в среду, 26 января. В России утвержден перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19 Министерство здравоохранения России утвердило перечень противопоказаний к проведению вакцинации против... 26 января 11:43

Документ содержит три группы рекомендаций для разных категорий граждан. К первой из них относятся вакцинированные или переболевшие COVID-19 без факторов риска, ко второй — с факторами риска, к третьей — не вакцинированные и не болевшие. Также в памятке есть информация о действиях при заражении ребенка.

«Если Вы вакцинированы/ревакцинированы против коронавирусной инфекции менее шести месяцев назад или переболели COVID-19 менее шести месяцев назад, при этом у вас положительный мазок на SARS-CoV-2 и нет никаких симптомов заболевания, в данной ситуации не требуется лечение и может быть получен листок нетрудоспособности и необходима самоизоляция. Рекомендуется контролировать температуру тела не реже одного раза в сутки», — пояснили в Минздраве.

В ведомстве также советуют принимать антибиотики только в случае наличия показаний и только при назначении их медработником.

Вакцинированные без факторов риска

При отсутствии результатов ПЦР-теста, но появлении симптомов ОРВИ у вакцинированных или переболевших ранее, лицам до 60 лет, не имеющим хронических заболеваний и избыточного веса, необходимо измерять температуру не реже трех раз в день. Кроме того, по возможности нужно измерять уровень насыщения крови кислородом пульсоксиметром два раза в день. «Омикрон» чувствителен к восьми препаратам. Некоторые из них рекомендованы в России Журнал Cell Research опубликовал результаты исследования ученых из Кентского университета и... 26 января 09:48

«Возможно использование противовирусных препаратов, капли или спрей в нос (например, содержащие интерферон-альфа), беременным — только по назначению врача. Вы можете также принимать препараты витамина С и витамина D в соответствии с инструкциями по применению», — отмечается в памятке.

В случае повышения температуры до 38 градусов и выше можно принять жаропонижающие препараты. При этом, если соответствующая температура сохраняется более двух суток, несмотря на прием лекарств, необходимо позвонить в свою поликлинику или в единую службу «122» для дистанционной консультации с медработником.

«Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, боли за грудиной, вам трудно дышать и/или уровень сатурации менее 94-95%, и/или учащение дыхания, то необходимо позвонить в единую службу «103» для вызова скорой помощи», — говорится в документе.

Вакцинированные, но в группе риска

Граждане из групп риска, но привитые от коронавируса или переболевшие ранее, в случае бессимптомного течения заболевания получают указания по лечению от медицинского работника. Им, так же как и лицам не из группы риска, следует измерять температуру, сатурацию, соблюдать питьевой режим, при необходимости применять противовирусные препараты, солевые растворы при заложенности носа. «Эпиваккорону» не закупали с прошлого года. В «Векторе» и Минздраве объяснили, почему Препараты для вакцинации от COVID-19 закупаются исходя из потребности, запасы вакцины... 25 января 18:36

«Препараты, которые вам были назначены на регулярной основе, необходимо продолжить принимать в той же дозировке», — указали в Минздраве.

При появлении симптомов ОРВИ, таких как кашель, насморк, першение или боль в горле, повышение температуры, необходимо позвонить в поликлинику или «122» для консультации с медработником.

«При появлении одышки (чувство нехватки воздуха, учащенное дыхание, боль за грудиной) и/или снижения уровня сатурации менее 94-95%, повышения температуры выше 38 градусов, необходимо позвонить в единую службу «103» для вызова скорой помощи», — отмечается в тексте.

Непривитые и дети

Гражданам, не привитым от коронавируса и не болевшим, при симптомах COVID-19 или положительном тесте необходимо звонить в поликлинику или единую службу «122» для дистанционной консультации с медработником, а также оставаться дома.

«В случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу скорой помощи по номеру «103», — говорится в документе.

В случае заражения коронавирусной инфекцией ребенка или появления у него симптомов ОРВИ, он должен оставаться дома. Лечение должен назначить врач, в частности, следует позвонить в свою поликлинику или службу «122» для получения дистанционной консультации. В случае ухудшения состояния нужно вызвать скорую. Минздрав выпустил памятку для больных COVID-19 в легкой форме Министерство здравоохранения России выпустило памятку для больных COVID-19 в легкой форме, документ... 26 января 11:43

«Ни в коем случае не заниматься самолечением. Не стоит самостоятельно лечить ребенка антибиотиками. Антибиотики могут быть назначены только врачом-педиатром и только в случае наличия показаний», — подчеркивается в памятке.

Минздрав также призвал всех граждан использовать защитные маски или респираторы при нахождении в закрытых помещениях и контактах с другими людьми, тщательно и часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком, по возможности минимизировать посещения мест с большим скоплением людей, а в случае, если избежать этого невозможно, соблюдать дистанцию в 1,5-2 м.

«Эти простые профилактические меры снизят риск заражения», — указали в ведомстве.