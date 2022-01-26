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Общество

Годовалая девочка исчезла из дома. В печи нашли кости

В Новгородской области задержали мать, заявившую о пропаже годовалой дочери

Годовалая девочка из города Холм бесследно исчезла из дома, когда ее мать ненадолго отлучилась. Женщина и ее сожитель путались в показаниях и не могли точно рассказать полицейским, что происходило в день происшествия. К поискам ребенка подключились волонтеры, возбуждено уголовное дело по статье «Убийствo малолетнего». В печи нашли фрагменты костей, кому они принадлежат, пока неясно.

Ночью 25 января в следственные органы Новгородской области поступила информация о том, что в городе Холме пропала девочка 2020 года рождения. Мать ребенка сообщала, что оставила его дома на кровати, а сама ушла в построенную на садовом участке баню. Дверь не была закрыта на замок. Женщина вернулась спустя час, но дочери не обнаружила. Никаких следов чьего-либо присутствия в помещении не было, все ценные вещи были на месте.

Было возбужденo уголовное дело по признакам прeступления, предусмотреннoго п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийствo малолетнего»). В Холмский район прибыл заместитель руководителя региoнального СК России Николай Супрун.

Как пишет газета «Новгород», пропавшая девочка воспитывалась в многодетной семье, которая стоит на учете в органах опеки. Она восьмой ребенок 34-летней Кристины Б. Сама женщина имеет судимость за кражу, совершенную в 2017 году. Ей также было назначено несколько административных наказаний за неисполнение родительских обязанностей, сообщает Mash.

По информации Telegram-канала Shot, перед Новым годом женщина уехала в Москву и оставила всех своих восьмерых детей одних дома на три дня. После этого старших детей у нее изъяли и поместили в социальный приют. Младшая дочь осталась с матерью из-за возраста.

По данным Mash, на момент изъятия детей условия в доме были непригодными для проживания, не было дров и еды. Кристине, которая выражала желание забрать детей из приюта, дали месяц, чтобы улучшить условия проживания.

Отмечалось, что женщина не имеет алкогольной зависимости, фактов применения насилия к детям установлено не было.

В ночь, когда исчезла девочка, в доме также находился сожитель женщины, 22-летний Спартак Б. После приезда полиции и мужчина, и женщина путались в показаниях. Изначально они сообщили, что Спартак Б. не находился дома, когда ребенок пропал. Позже версия изменилась — они якобы находились в бане вместе. Правоохранители также отметили странное поведение женщины: она заметно нервничала, но не плакала из-за пропажи ребенка.

Кости в печи

Пропавшую девочку искали больше суток, правоохранителям помогали волонтеры. Следователи проверяли все версии произошедшего. На следующий день в печи в бане были найдены фрагменты костного материала.

«Мать и сожитель задержаны, в печи обнаружены продукты горения, в том числе похожие на фрагменты костей», — рассказали ТАСС в региональном управлении СК.

Костный материал будет отправлен в Санкт-Петербург на экспертизу, которая установит, кому они могут принадлежать.

По информации Telegram-канала, мать девочки и ее сожитель сейчас находятся на допросе в СК.

Омбудсмен по правам ребенка в Новгородской области Татьяна Ефимова взяла ситуацию под личный контроль. «Накануне я ездила в Холмский район. Сейчас проверяем и анализируем действия органов и учреждений системы профилактики. Работаем в плотном взаимодействии со следственными органами», — сообщила она.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления по Новгородской области представить доклад о проводимых поисковых и следственных мероприятиях.

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