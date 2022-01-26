«Наказать нелюдей». Какие меры против педофилов приняли — и какие готовятся

Сенаторы одобрили закон о пожизненном заключении для педофилов, от действий которых пострадало более одного ребенка. Также парламентарии хотят реформировать систему контроля за теми, кто был осужден за подобные преступления и вышел на свободу. В СКР тоже выступили с инициативой, предложив продлить срок давности по таким делам до совершеннолетия жертв.

Совет Федерации отправил на подпись к президенту закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Также одобрены поправки о пожизненном заключении в случае, если несовершеннолетних жертв было несколько или если насилие было сопряжено с другими тяжкими преступлениями. Установка видеокамер и строгий контроль. Как СК предлагает защищать детей от педофилов Глава СК Александр Бастрыкин констатировал, что в России наблюдается рост числа преступлений против... 13 января 12:28

Кроме того, поправки вносятся в статьи 131 и 132 УК. По ранее действующим нормам педофил мог получить в качестве максимального наказания пожизненное лишение свободы, если возраст жертвы меньше 14 лет. Теперь же максимальное наказание станет возможным за преступления против всех несовершеннолетних, в том числе подростков от 14 до 18 лет.

«Статистика по этим делам ужасающая. В минувшем году число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних выросло в стране на 8%. Это почти в два раза больше, чем в 2012 году», — заявил один из авторов инициативы, первый вице-спикер СФ Андрей Турчак, представляя документ в верхней палате.

Он подчеркнул, что законопроект разработали, чтобы не только «жестко наказать нелюдей, нападающих на детей», но и «предотвращать такие преступления и трагедии в принципе».

«Любой, кто задумает посягнуть на половую неприкосновенность ребенка, должен отдавать себе отчет, что остаток дней он проведет за решеткой», — заключил первый вице-спикер, охарактеризовав закон как «наиболее ожидаемый обществом».

Сенатор Эдуард Россель в ходе обсуждения поправок предложил вернуть смертную казнь для педофилов, чтобы «не кормить их» за свой счет. «Я считаю, что мы непонятно почему, но очень лояльно к этому относимся. Ведь это поступок звериный. Это не человек делает, это зверь. И за это надо просто стрелять», — сказал он.

Как предлагают следить за педофилами

Помимо закона о наказаниях, на заседании СФ также обсуждали меры по предотвращению рецидивов у уже отбывших наказание педофилов. Турчак сообщил о подготовке новых поправок, усиливающих административный надзор за освободившимися из тюрьмы. «Государство обязано контролировать каждый их шаг. Только так наши дети, семьи и общество будут надежно защищены. Соответствующие поправки мы с коллегами уже готовим», — анонсировал сенатор.

Существующая в нынешнем варианте система контроля, по его мнению, нуждается в существенных изменениях. Турчак напомнил о громком убийстве пятилетней девочки в Костроме двумя педофилами, один из которых, 44-летний Денис Герасимов, ранее уже отбывал срок за изнасилование несовершеннолетнего. Герасимов и его друг, 24-летний Вадим Беляков, надругались над ребенком, затем нанесли девочке множество ножевых ранений и убили. Тело они спрятали в спортивную сумку, намереваясь позже избавиться от улик. Преступников вычислили по камерам видеонаблюдения и задержали в двух кварталах от Дома культуры, где они похитили ребенка.

«Выходя на свободу, эти моральные уроды возвращаются в свои города и поселки, где жители вынуждены пребывать в страхе», — констатировал Турчак. Он добавил, что сам бы ввел пожизненное заключение уже по первому совершению этого преступления. «Может, мы к этому придем», — указал он.

Вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, говоря о возможных методах отслеживания потенциальных рецидивистов, предложил обязать отбывших наказание постоянно носить электронные браслеты.

Глава СФ Валентина Матвиенко считает необходимым изучить зарубежный опыт по химической кастрации педофилов. «В ряде стран есть химическая кастрация. Может быть, и это надо посмотреть, изучить опыт других государств», — сказала она.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова ранее выступила с призывом создать реестр педофилов, установить за ними пожизненный административный надзор и запретить пользоваться интернетом.

Срок давности

В Госдуме 26 января тоже посвятили усилению мер защиты детей от сексуального насилия. На заседании рабочей группы представители Следственного комитета поддержали инициативу отменить срок давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка.

«Анализ наших уголовных дел, которые расследует Следственный комитет, указывает, что лица с сексуальным насилием в раннем возрасте обращаются к нам уже после 18 лет», — рассказала и. о. руководителя управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК Евгения Минаева (цитата по ТАСС). По ее словам, так происходит, потому что взрослому человеку для того, чтобы подать заявление, «не нужен опекун».

Нередко родители или опекуны знают, что в отношении их детей совершаются сексуальные преступления, но «хотят в это не верить». Если признаки сексуального насилия не замечают также врачи и учителя, преступник остается безнаказанным.

«Будут чаще убивать»

Законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов был внесен в Госдуму в сентябре прошлого года. Помимо Турчака, в инициативную группу входили также депутаты от фракции «Единая Россия» Павел Крашенинников и Александр Хинштейн. За ужесточение наказания по преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних также выступила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Эксперты отмечали, что, несмотря на очевидную необходимость оградить детей от рецидивистов, в законопроекте есть недостатки. Так, правозащитник Алексей Федяров высказывал опасения, что ужесточение наказания приведет к росту числа убийств: педофилы будут бояться оставлять в живых юных свидетелей. «Обычно они объясняют убийства тем, что таким образом пытаются уйти от наказания за изнасилование», — отмечал он.

По мнению Федорова, необходимо также усовершенствовать систему расследования таких преступлений. «Бывают ситуации, когда девочка в суде объясняет, что оговорила папу по просьбе мамы. Есть дела, когда, судя по данным полиграфа, в словах ребенка обнаруживают признаки лжи. Но тем не менее такие материалы уходят в суд и людям выносят приговор», — добавил правозащитник. «Поэтому дискуссии об ужесточении наказания или его либерализации имеют смысл только тогда, когда в стране развиты независимые следственные, судебные и экспертные системы», — уверен он.