«Достаточно одной таблетки виагры». Почему химическая кастрация не остановит педофила

Введение закона о применении химической кастрации против педофилов в России обсуждается не первый год, и вновь о ней вспомнили на заседании Совета Федерации — Валентина Матвиенко предложила изучить опыт зарубежных стран по этой теме. Однако, как пояснили «Газете.Ru» работающие с жертвами педофилов эксперты, медикаменты ничем не помогут — это влияет только на физиологию, лекарства же стоят дорого, а эффект от них может привести к агрессии и жестокости со стороны насильника.

«Изучить опыт других стран»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила рассмотреть возможность химической кастрации педофилов. В ходе заседания сенаторы обсуждали нашумевший законопроект о пожизненном уголовном наказании для педофилов. Один из авторов документа, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в ходе выступления указал на то, что в 2021 году число преступлений против половой неприкосновенности увеличилось на 8%.

«В ряде стран есть химическая кастрация. Может быть, надо посмотреть, изучить опыт других государств», — предложила Матвиенко. В ответ на это Турчак предложил физическую кастрацию.

Законопроект о химической кастрации обсуждается с 2020 года, однако тогда документ отправили на доработку. Автором инициативы выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Предполагается, что в 2022-м документ вновь отправят на рассмотрение в Госдуму.

«Мы работаем над тем, чтобы в отношении насильников, которые отбывают или отбыли наказание, в обязательном порядке в суде рассматривался вопрос о принудительной так называемой химической кастрации — обязательном медикаментозном лечении», — говорил он СМИ.

«Проблема педофилии в голове»

Психолог и сексолог Мария Эрлих, работающая с жертвами педофилов, пояснила, что такого рода преступники — это люди с психическим расстройством, то есть проблема именно в психиатрии.

«Если говорить с точки зрения сексологии, то подобное поведение — расстройство полового влечения. В связи с этим химическая кастрация ни к чему не приведет. Не всем такая терапия подойдет, поскольку препарат гормональный — он направлен на то, чтобы уменьшать уровень тестостерона. Но это исключительно телесная забота, а не психическая», — подчеркнула она.

Такого же мнения придерживается и основательница движения «Сдай педофила» Анна Левченко. По ее словам, тема химической кастрации обсуждается еще с 2011 года — и абсолютно все эксперты утверждают, что это не работает.

«Проблема педофилии в голове, большинство случаев сексуального насилия и совращения детей происходит без классического полового акта.

С препаратами педофил не перестанет хотеть ребенка: у него есть руки, ноги и всякие предметы. Он сможет совершить это преступление в любом случае», — добавила общественница.

Кроме прочего, действие препаратов для химкастрации можно обойти — по аналогии с тем, как это происходит при кодировке против алкоголизма.

«Их кодируют, но они знают приемы, которые позволят им начать снова употреблять. Здесь та же история», — сказала Эрлих.

«Достаточно одной таблетки виагры, чтобы обратно все заработало», — добавила Левченко.

Не следует и забывать, что любое медицинское вмешательство несет определенные риски. Так, например, у химически кастрированного человека последствия после приема препаратов могут выразиться в сопутствующих заболеваниях и агрессии, то есть никаких гарантий, что педофил не превратится в убийцу, нет.

Если говорить о самом препарате, который должны использовать при химической кастрации, то и к нему есть вопросы — в том числе, из-за множества противопоказаний, и кому угодно его не назначишь. Медикамент, как правило, прописывают онкологическим больным с раком простаты. Применение для кастрации же может привести к таким побочным эффектам, как риск развития онкологии и сахарного диабета, добавила Эрлих.

«При этом лекарство дорогостоящее — средний ценник на терапию сроком полгода — от 30 до 100 тыс. рублей. Плюс полное обследование организма и контрольная проверка после — общая стоимость около 200 тыс. рублей», — пояснила специалист.

«Плохая история со всех сторон»

Есть несколько проблем, которые позволяют педофилии распространятся, а преступникам избегать наказания: табуированность темы, невозможность кому-то рассказать, боясь осуждения, недоверие родителей и некомпетентность государственных психологов, которые выносят решение о травматизации жертвы насилия, считает Мария Эрлих.

«В моей практике был случай, когда психолог выдала заключение, что раз ребенку четыре года, то он не мог осознавать характер действий, которые совершали по отношению к нему, и поэтому травмы у него нет. Результат — отказ в возбуждении дела», — возмутилась она.

Химическая кастрация, по словам Левченко, может применяться, но только как дополнительная мера — медицинская терапия, когда сам насильник хочет избавиться от сексуального влечения. Причем происходить это должно вкупе с психиатрической помощью.

«И все-таки эта история плохая со всех сторон.

Должен быть комплекс мер — лишь ужесточением наказания для педофилов проблему не решить.

Нужно и с детьми работать, и проводить уроки безопасности. Родителям объяснять, правовую грамотность повышать», — заявила общественница.

«Ребенок должен знать»

Оценивая предложение Валентины Матвиенко, уполномоченный по правам ребенка Татарстана и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец отметила, что инициатива стоит обсуждения, но всех педофилов, тем не менее, нужно сажать на пожизненное.

«Педофилия это психическое нарушение, и нет гарантии, что после химической кастрации педофил не станет более агрессивным. Поэтому под полным контролем педофилы могут быть только в пожизненной изоляции от общества», — подчеркнула омбудсмен.

Дело в том, что в основном педофилы действуют через растление. Они пытаются при помощи мягкой силы договорится с ребенком, убедить, что это нормально. А тех, которые проявляют максимальную жестокость, причисляют к маньякам, уточнила Левченко.

«Все ведомств, которые хоть как-то относятся к детям, должны создать межведомственную рабочую группу, туда бы каких-нибудь специалистов. И разработать программу по противодействию сексуальному насилию над детьми», — считает она.

По словам Волынец, необходимо обучать родителей, как правильно объяснить детям о домогательствах, а также работать по этому направлению в детских садах и школах. Для этого нужна специальная методика, утвержденная психологами и министерством просвещения.

«Ребенок должен знать границы своего тела и дозволенного другим людям: что посторонние не имеют права требовать раздеться, прикасаться либо фотографировать», — заключила глава НРК.