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Общество

Украинские диверсанты, конкуренты, личные враги. Три версии взрыва автобуса в Воронеже

МК: взрыв в воронежском автобусе могли устроить диверсанты с Украины

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Последствия взрыва пассажирского автобуса, Воронеж, 12 августа 2021 года

Последствия взрыва пассажирского автобуса, Воронеж, 12 августа 2021 года

Кристина Бражникова/ТАСС
Источник издания «МК» сообщил, что произошедшее было диверсией, устроенной украинцами – для дестабилизации в регионе. После взрыва диверсанты якобы покинули Россию по иностранным паспортам. Две другие версии говорят о личном конфликте и противостоянии перевозчиков, однако источник заявил, что следствие их больше не рассматривает.

Взрыв в пассажирском автобусе в Воронеже летом прошлого года могли устроить украинские диверсанты, о такой версии со ссылкой на неназванный источник сообщает газета «Московский комсомолец».

По словам собеседника издания, все подозреваемые по делу установлены, это якобы выходцы с Украины, которые покинули российскую территорию по паспортам иностранных государств.

Источник заявил, что диверсию устроили «скорее всего, для дестабилизации обстановки в регионе».

При этом версии взрыва газового баллона в салоне автобуса и «войны» между компаниями-перевозчиками следствие теперь исключает, сказал источник. Он добавил, что воронежские спецслужбы были предупреждены компетентными органами о диверсантах, поэтому «у руководства ФСБ есть вопросы к работе коллег».

Издание Baza, сообщавшее ранее о других версиях произошедшего, отреагировало на публикацию «МК». «Они (диверсанты) могли мстить за задержание украинских националистов. Однако <...>в руководстве эту версию тогда (осенью 2021 года) всерьез не рассматривали и предпочли сосредоточиться на других вариантах (например, на конфликте из-за маршрута)», — говорится в публикации.

В публикации указывается, что версия с украинскими диверсантами «всплыла и стала основной» в 2022 году — по-видимому, имеется в виду текущее обострение в отношениях РФ и Запада из-за Украины.

Маршрутный автобус взорвался вечером 12 августа 2021 года возле остановки общественного транспорта на улице Кольцовской в Воронеже. В результате трагедии погибли две женщины, 26 человек пострадали. Водитель заявил прибывшим на место происшествия сотрудникам МЧС, что его автобус не был оборудован газовыми баллонами и работал на дизельном топливе. Поэтому версию взрыва газового баллона вскоре откинули.

«Источник рассказал, что специалисты-взрывотехники пришли к однозначному вывод о том, что в автобусе в Воронеже сработало самодельное взрывное устройство, мощностью 300−400 грамм в тротиловом эквиваленте без поражающих элементов. Первичные ОРМ не выявили конкретных подозреваемых. Причем, проведены они были с опозданием из-за нежелания признавать сам факт того, что в автобусе сработало СВУ», — сообщал Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Следственный комитет не оглашал официальных версий произошедшего. Среди неофициальных – версия конфликта перевозчиков, о которой сообщала Baza со ссылкой на свои источники.

Конфликт между транспортными компаниями якобы мог возникнуть из-за конкурса на право обслуживания маршрутов. «Возможно, кому-то не понравилось, что конкурс на 88 маршрут выиграла транспортная компания «АТП-1». После его итогов в компанию звонили представители других перевозчиков и высказывали недовольство», — сообщал Telegram-канал.

При этом, согласно версии Baza, взрыв автобуса с пассажирами внутри мог быть несчастной случайностью. Обычно в это время транспортное средство стояло на стоянке или направлялось в парк.

В день взрыва водитель слегка задерживался, поэтому ехал в последний за сутки маршрут. «Возможно, организаторы просто хотели попугать конкурентов, взорвав пустой транспорт, но из-за поздней поездки в автобусе оказались пассажиры», — утверждалось в материале Baza.

В другом материале, спустя три месяца после взрыва, сообщалось, что следствие отрабатывало и другие версии — возможные личные конфликты водителя и ссоры между руководителем автопредприятия и подчиненными.

Поиск причастных ко взрыву ведет Национальный антитеррористический комитет (НАК), координируя работу специалистов-взрывотехников ФСБ и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.

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