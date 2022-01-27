«Потенциальная угроза»: ученые нашли новый коронавирус NeoCoV

Китайские ученые обнаружили в ЮАР новый коронавирус NeoCoV. Считается, что он распространяется пока среди мышей, но его родство с MERS-CoV (коронавирус с летальностью порядка 40%) беспокоит специалистов. В России призывают лучше изучить вирус, прежде чем паниковать, и понять, действуют ли на него антитела к COVID-19.

Китайские ученые предупредили об опасности нового коронавируса, обнаруженного в ЮАР. В препринте их публикации, размещенном на bioRxiv, указано, что необходимо тщательно отслеживать коронавирусы, «учитывая их потенциал появления у людей». Большинство специалистов, которые работали над исследованием, работают в Университете Уханя. Именно в этом городе в конце 2019 года впервые выявили коронавирус SARS-CoV-2, или COVID-19.

Пока новый вирус NeoCoV угрожает только летучим мышам. Но специалисты предупредили, что он может перейти и на человека при определенной мутации.

Тем не менее, отмечается, что во многом специфика NeoCoV по-прежнему остается загадочной. Обнаруженный вирус – это ближайший «родственник» коронавируса MERS-CoV, возбудителя ближневосточного респираторного синдрома, его вспышку зарегистрировали в середине 2010-х. Такое родство, по мнению китайских ученых, означает «потенциальную угрозу биобезопасности».

«В этом исследовании мы неожиданно обнаружили, что NeoCoV и его близкий родственник PDF-2180-CoV могут эффективно использовать некоторые типы ангиотензинпревращающего фермента 2 [АСЕ2, рецептор, через который некоторые коронавирусы попадают в организм] летучей мыши и, что менее благоприятно, ACE2 человека для проникновения [в организм]», — пишут ученые.

Такие рецепторы для проникновения в организм использует и SARS-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19.

Врач терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов считает, что пока рано говорить о какой-либо опасности, потому что о новом вирусе NeoCoV ничего не известно.

«Самый главный вопрос стоит о том, насколько он похож на предыдущий SARS-CoV-2 или на MERS, который до сих пор циркулирует на Ближнем Востоке. Вот особенно SARS-CoV-2. То есть действуют ли на него иммунитет, созданный переболиванием COVID-19, и созданные вакцины против ковида», – подчеркнул специалист в комментарии «Газете.Ru».

Жемчугов подтвердил, что новый коронавирус «соединяется с тем же рецептором, что и SARS-CoV-2».

«Но это рецептор общий для многих вирусов, это не значит, что он обязательно будет вызывать заболевание у человека. Нужно понаблюдать, действительно, какой путь передачи, тот же самый, воздушно-капельный, в какой он степени соединяется. То есть я бы не стал сейчас пугать людей, а просто надо узнать эти детали», – подчеркнул терапевт-иммунолог.

В российском научном центре «Вектор» знают о находке китайских ученых, передает «Интерфакс». Специалисты считают, что пока нет речи о том, что появился новый коронавирус, который готов «активно распространяться в человеческой популяции». «Обозначенные китайскими специалистами риски носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения», — добавили в «Векторе».

Коронавирусы поражают в основном дыхательную систему, желудочно-кишечный тракт как людей, так и животных. Проникая в организм человека, коронавирусы могут стать возбудителем тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии. Ученые выделяют несколько групп коронавирусов: вирусы человека HCoV-226Е и HCoV-OC43, кишечные возбудители HECoV, коронавирусы SARS-CoV, SARS-CoV-2 (COVID-19) и MERS-CoV.

И если при SARS-CoV сначала появлялись симптомы, но заболевший представлял для окружающих опасность только через несколько дней, то в случае с SARS-CoV-2 ситуация обстоит ровно наоборот – сначала человек болеет бессимптомно, но заражает окружающих, а потом у него могут появиться клинические проявления заражения.

Что касается MERS-CoV, или Ближневосточного респираторного синдрома, то он распространялся в основном в 2010-х годах и на Востоке. Предположительно, вирус появился от летучих мышей, при этом у верблюдов ученые выявили к нему антитела.

Первые случаи заражения этим видом коронавируса зафиксировали в начале 2012 года в Саудовской Аравии. MERS-CoV распространялся медленно, но летальность составляла около 40%. К началу 2020 года было выявлено около 2,5 тыс. случаев заражения, при этом умерли, по разным оценкам, от 862 до 912 человек. Ежегодно ученые продолжают регистрировать людей, зараженных MERS-CoV. В России пока не было ни одного подобного случая.