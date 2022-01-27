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Общество

Регулировать нельзя запретить: что будет с криптовалютами в России

Лидеры рынка раскритиковали намерения ЦБ запретить криптовалюты

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Dado Ruvic/Reuters
Представители российских ведомств, участники и эксперты рынка обсудили перспективы развития криптовалютного рынка в России. Эксперты предупредили, что предложение ЦБ приведет к оттоку капитала из страны.

Интерес к цифровым активам стремительно растет во всем мире. Сегодня криптоактивалютная отрасль представляет собой полноценный и динамично развивающийся рынок. Как писала газета «Ведомости», в 2021 году общая капитализация криптоактивов превысила $3 трлн. Общее число инвесторов, которые рассматривают криптоактивы в качестве действенного инвестиционного инструмента, с каждым годом только растет.

25 января в Москве состоялась конференция «Криптоактивы: все, что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить», в рамках которой регуляторы и мировые лидеры рынка обсудили перспективы использования криптоактивов в России и мире.

Одной из самых популярных тем стратегической сессии стало заявление ЦБ о возможном запрете криптовалют в России. Депутат Государственной думы РФ Анатолий Аксаков успокоил участников рынка, заявив, что окончательного решения еще нет, и вопрос запрета майнинга и операций с криптовалютами еще обсуждается. Как объяснила Елизавета Данилова, директор Департамента финансовой стабильности Банка России, ЦБ в первую очередь волнуют риски граждан, связанные с криптовалютами. К ним относятся массовые необдуманные вложения в криптовалюты и потеря денег населением, а также финансирование терроризма через криптовалюты.

Преодолеть развилку

По мнению Анатолия Аксакова, Россия может стать одним из лидеров криптовалютного направления в течение ближайших пяти лет, если примет меры по регуляции рынка. Он предупредил, что запрет криптовалют может снизить темпы развития технологий в целом и повлечет за собой отставание от остального мира. Депутат также предложил протестировать работу регулируемого криптовалютного рынка в России в рамках закона об экспериментальных правовых режимах.

«Этот закон позволяет временно запускать действие определенных правовых режимах, и может быть, как раз в рамках этого закона стоит посмотреть, как работают элементы этой инфраструктуры под жестким контролем, как вообще этот рынок развивается», — отметил Аксаков.

Заместитель начальника Управления налогообложения юрлиц ФНС Андрей Коньков, в свою очередь, заверил всех, что все необходимые инструменты и технологические решения для декларирования криптовалют у ФНС уже есть.

«Есть законопроект о декларировании криптоактивов для российских резидентов — юридических и физических лиц. Этот механизм такой же, как и существующий механизм о декларировании счетов в иностранных банках. Он принят в Госдуме в первом чтении, и мы ожидаем, что в ближайшее время он будет принят и вступит в силу», — рассказал Коньков.

Как отметил директор СПБ Биржи Роман Горюнов, России давно пора определить статус криптовалют, обсудить их налогообложение и объяснить гражданам, что это за актив и как он будет облагаться налогами.

«Если отталкиваться от предложения, которое было высказано Банком России, в моем понимании это действительно будет путь к оттоку капитала, потому что единственным способом приобретения криптовалюты теми, кто ее захочет, это будет покупка иностранной валюты и вывод ее за рубеж», — предупредил Горюнов.

Спикер также отметил, что запрет всей индустрии при том масштабе ее развития не будет решением всех проблем, и сейчас эта мера уже вряд ли как-то повлияет на желание людей в этом участвовать. Он добавил, что вопросе «Запрещать или регулировать?» — лучше регулировать.

«До тех пор, пока ЦБ будет запрещать [криптоактивы], вгонять нас силой из существующей серой зоны — в черную, как они предлагают, тогда мы столкнемся с действительно громкими преступлениями», — отметил депутат Государственной думы РФ Андрей Луговой, говоря об опасениях ЦБ распространения преступлений, связанных с финансированием криптовалютами. Он уверен, что развитие блокчейн-сервисов, напротив, позволит гораздо качественнее выявлять криминальный оттенок тех или иных транзакций.

Криптоактивы как часть экономики будущего

Дело в том, что криптоактивы — это не просто инвестиционный инструмент, а большие технологические возможности для всей финансовой отрасли. По этой причине участники рынка опасаются, что запрет криптовалют негативно скажется на российской экономике.

По мнению Чанпэна Чжао, основателя и генерального директора крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, криптовалюты очень важны для любой экономики будущего, поэтому развивающимся странам необходимо определиться с их регуляцией и заниматься этим совместно. Он подчеркнул, что криптовалюты — это «лучшая форма денег», поскольку в фиатном пространстве некоторых инструментов, доступных нефиатному, просто не существует. Технологии блокчейна могут способствовать формированию новой, прозрачной глобальной экономики. Именно поэтому гибкое и качественное регулирование поможет устойчиво развиваться не только криптовалютному рынку, но и экономике в целом.

Управляющий директор Simoleon Long-Term Value Дэн Вулф предупредил, что если Россия примет решение сделать криптовалюты нелегальными, для него это значит не только «нет — майнингу», но и «нет — бизнесу, инвестициям, налогам» и так далее.

«Для меня это звучит безумно, потому что это огромная возможность для России стать глобальным лидером и менее зависимой от природных ресурсов экономикой. Мы много лет говорим о том, что Москва должна стать Международным финансовым центром, и что это нам очень важно. Сейчас у нас есть возможность им стать, если мы будем немножко смелее», – уверен Вулф.

Он добавил, что это, в частности, вопрос инвестиционной привлекательности России, и поддержал идею создания песочницы, где все будет под жестким контролем Центрального Банка.

«Давайте посмотрим, что из этого получится. Очень важно создать этот институт как можно скорее и посмотреть в реальном времени, как работают новые предложения российских инвесторов», – резюмировал спикер.

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