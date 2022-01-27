«Гарантировал выигрыш на ставках». За что пранкера Хизу объявили в розыск

Пранкер-миллионник Хизри Запиров, известный как Хиза, объявлен в федеральный розыск по статье о мошенничестве. Предположительно, это связано с так называемыми «ставочными» группами в сети, которые принадлежали Запирову. Есть информация, что блогер продавал ставки якобы со 100%-ной гарантией, а также рекламировал нелегальную букмекерскую контору с онлайн-казино, которая могла принадлежать ему самому. Обманутые Хизой клиенты и подписчики рассказали «Газете.Ru» про схемы мошенничества, жертвами которых они стали.

Не знал, что его разыскивают

МВД России объявило в федеральный розыск по уголовной статье блогера Хизри Запирова, у которого почти 8 млн подписчиков в Instagram, а также его помощницу и PR-директора Лусик Карапетян. В полиции Москвы уточнили, что Запирова разыскивают по подозрению в мошенничестве.

«УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве за совершение преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ («Мошенничество»), разыскивается Запиров Хизри Надирович, 13.11.1995 года рождения, уроженец с. Герга Каякентского района Республики Дагестан, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Херсонская», — говорится в ориентировке.

Спустя несколько часов после того, как появилась информация о его розыске, блогер Хиза вышел на связь из Москвы и написал, что не понимает, что происходит. Позднее с Запировым связались СМИ: он подтвердил, что совершенно не подозревал, что его ищут правоохранители. По версии блогера, он не получал повестки и информации о следственных действия в отношении него. Запиров также утверждает, что не причастен к преступным схемам и воровству денег, а только рекламировал букмекерские конторы.

При этом выяснилось, что до этого пранкера и ряд блогеров опросили в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Речь шла о ставках на спорт.

Его подруга Лусик Карапетян тоже нашлась — девушка проходит лечение в Германии уже больше восьми месяцев, уточнила она ТАСС. Об уголовном деле и ее розыске Карапетян не в курсе.

За что могут разыскивать Хизу

Запиров достаточно известен в кругу российских блогеров. Свои ролики он снимает в формате пранков, разыгрывая незнакомых людей. Так или иначе, способы его заработка в сети оценивают противоречиво. Про Хизу снимали достаточно много разоблачений, рассказывая, как он, по сути, построил свой сетевой бизнес, чтобы зарабатывать не только на подписчиках, но и коллегах.

Речь идет о так называемых капперах, то есть людях, которые выступают в качестве профессиональных аналитиков и продают свои прогнозы. Сам Хизри занимался не только рекламой, но и выступал главой такой группы и получал с капперов большую часть прибыли, говорилось в расследовании блогера Принца Петербургского.

Позднее в сети появился и договор, который Хиза заключал с капперами — после подписания они якобы должны платить ему 70% от прибыли, а за расторжение договора по своей инициативе обязаны выплатить 30 млн рублей Запирову. При этом изначально блогер продавал прогнозы на ставки со 100%-ной гарантией выигрыша (по неподтвержденным данным некоторые из них заканчивались проигрышем), проводил розыгрыш в своих соцсетях и раздавал деньги аудитории. Затем он запустил проект Miss Betty, где каждому, кто пригласит своего друга, пойдет 25% от размера ставки, которую этот друг сделает.

Кроме этого, Хиза может быть причастен к нелегальной букмекерской конторе — Quick Bet, которую, со слов пострадавших от деятельности компании, активно рекламировал у себя в аккаунтах. Лицензия легального букмекера у фирмы отсутствует, а первая ссылка в профиле переводит на страницу с онлайн-казино. Сайт Quick Bet был заблокирован вскоре после того, как появился, однако аккаунт «букмекера» остался в социальных сетях. На сайте с рейтингом букмекеров клиенты Quick Bet подтверждают, что контора не возвращает депозиты, не выплачивает выигрыши (причем всегда с одинаковой мотивировкой — «из-за нечестной игры»), а после претензий в общении с техподдержкой блокирует.

«Газета.Ru» пыталась связаться с Запировым за комментарием относительно его связи с Quick Bet и узнать, с чем связано его объявление в розыск, однако на момент публикации материала ответа не поступило. К тому же, Хиза и Карапетян во всех социальных сетях закрыли свои аккаунты.

«Доверился и проиграл»

Как раз на букмекерской конторе Quick Bet, Максим из Москвы потерял около 40 тыс. рублей. С его слов о конторе он узнал, прочитав рекламное сообщение от Хизы, Сперва Максим ставил маленькие суммы, но потом ему пришел промокод на 5 тыс. рублей якобы за активное участие.

«Там было условие: чтобы воспользоваться промокодом, нужно поставить не меньше 30 тыс. рублей. Я так и сделал, выиграл, но в выплате мне отказали, якобы я нечестно сделал ставку. Поддержка не отвечала. Когда я написал несколько жалоб, то мой аккаунт просто заблокировали», — рассказал мужчина.

Петербурженка Анастасия стала участвовать в другом виде деятельности Хизы — она была его ярой поклонницей и любила делать ставки на спорт. Сперва она пользовалась подсказками в закрытом чате, а затем стала ставить во всех букмекерских конторах, которые рекламировал Запиров и его друзья.

«Еще несколько лет назад, когда Хиза был нормальным блогером и помогал людям зарабатывать на ставках, все было нормально. Я почти никогда не проигрывала и поэтому продолжала верить и дальше», — подчеркнула она.

Когда же в аккаунте и предложениях Запирова появились блогеры и сомнительные конторы, как Quick Bet, большая часть аудитории стала терять деньги.

«Я от лица нескольких человек написала ему в соцсети возмущение, почему он обманывает людей. На что он послал меня и заблокировал. С тех пор я перестала его уважать и, по сути, спонсировать», — возмутилась девушка.

Другой пострадавший, который попросил полную анонимность, рассказал, что повелся на рекламу блогера, когда тот гарантировал 100%-ный выигрыш.

«В закрытом чате тонко намекнули, на кого ставить, и в итоге я вложился и проиграл. Потом стал предъявлять претензии, и мне, скажем так, недвусмысленно намекнули, чтобы я успокоился», — заключил он.