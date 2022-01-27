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Общество

«Нормально делает». Жители Липецка похвалили мэра, обматерившую коммунальщиков

Глава Липецка объяснила, почему обещала переломать коммунальщикам ноги

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Евгения Уваркина

Евгения Уваркина

Алексей Никольский/РИА «Новости»
Мэр Липецка Евгения Уваркина нецензурно отчитала коммунальщиков из-за уборки снега в городе. В пресс-службе мэрии предположили, что аудиозапись с выступлением градоначальницы распространил кто-то из директоров управляющих компаний. В беседе в «Газетой.Ru» Уваркина призналась, что ее слова привели к должному эффекту: дворы стали убирать. Жители Липецка в соцсетях поддержали мэра и одобрили ее методы вести переговоры.

«Ноги вам переломаю»

«Вместе с ГЖИ (госжилинспекция – «Газета.Ru») вы мне поднимите норматив! Вы занимаетесь ***, дорогие мои! Вы перекупаете друг у друга с понижающим тарифом! Поэтому даже не подходите ко мне и не стоните по поводу того, что у вас плохо! До тех пор, пока будет продолжаться это ***, я не буду ни с вами по одному, ни по отдельности разговаривать! Прекратите это делать! Займитесь делом! Тех, кто не гребет, а плывет, как кое-что плавает, я буду зачищать! Все до 11 часов дадите мне график работы ваших людей! И понесете за него ответственность! Я, извиняюсь, ноги вам переломаю! Дальше я готова помогать с нормативным тарифом, но только когда прекратится это ***. Бесполезно работать, дорогие мои, когда вы понижаете друг другу тарифы», — с такой речью обратилась мэр Ульяновска к представителям управляющих компаний из-за уборки снега в городе.

Аудиозапись нецензурной тирады градоначальницы разместил Telegram-канал Mash. В пресс-службе мэрии Липецка подтвердили ее подлинность, сообщает издание URA.RU.

«Запись, скорее всего, слил кто-то из директоров управляющих компаний. Поступил не совсем порядочно, так как совещание было закрытым. Мер выявления применять не планируем. Главное – эффект, пусть сегодня и не во всех дворах навели порядок. Ситуация уже изменилась. УК взялись за работу», — сообщили в горадминистрации.

Сама Уваркина в беседе с «Газетой.Ru», объяснила, что таким образом «жестко доводила» свою позицию до коммунальщиков. А изданию URA.RU она уточнила, что компании отчитывались о выводе дворников и техники, но ситуация оставалась прежней.

«Конечно, в последние дни мы видим большое количество обращений от жителей по снегу во дворах. Преднамеренно выпустила у себя в Instagram пост, в комментариях попросила указывать проблемные адреса. Также провела совещание с руководителями управляющих организаций. Кроме того, два департамента вышли на обход всех дворовых территорий для объективной оценки ситуации», — сказала она «Газете.Ru».

По ее словам, одна из ключевых проблем города — низкое качество уборки дворовых проездов. Местные жители жалуются, что не могут ни проехать на автомобиле из-за колейности, «ни тем более пройти, особенно с детьми».

«По факту выездного контроля было проведено совещание, где была жестко доведена задача УК по уборке территорий. Именно с этого совещания «слили» запись, отобрав фрагменты и вырвав фразы из контекста. Тем не менее, есть и позитивный эффект — дворы стали убирать, конечно, порядок еще не на всех территориях, но результат есть», — подчеркнула градоначальница.

«В губернаторы барышню»

Многие местные жители с восторгом восприняли методы убеждения Уваркиной — и поддержали ее в конфликте с коммунальщиками. Некоторые — с матом.

«Вот это мать, вот это наводит порядок в городе! Так и надо!», — считает Дмитрий.

«Наша молодец. Строй их, не стесняйся!!! Нормально делает, бить ещё надо их — весь город, как горнолыжный склон», — написал Андрей.

«Пригласите её на работу мэром в любой город... Люди вам спасибо скажут», — предложил пользователь «ВКонтакте».

«Ну иногда надо разговаривать с людьми на том языке, на котором они понимают. Так сказать, вынужденная мера», — оправдала мэра Липецка Ксения.

«Достойно! Очень достойно! В губернаторы барышню!», — призвал Андрей.

«Молодец! Я тоже за то, чтобы им ноги переломать. ЖКХ везде оборзели», — констатировала Доминика.

Брань в 2019 году

Как сообщает издание URA.RU, в 2019 в соцсетях появилось видео, на котором Уваркина ругалась матом на строителей при осмотре парка. Приехав в парк, она обнаружила, что никто не работает, а техника простаивает. Женщина записала гневное обращение и отправила видео в чат ответственных за стройку. Вскоре кто-то сделал ролик достоянием общественности. Мэр тогда посчитала этот поступок некрасивым. Но отметила, что после нецензурного обращения строители стали работать активнее.

«Коллеги, это ****** (недопустимо — «Газета.Ru»). Никто, ***** (черт подери — «Газета.Ru»), мусор не убирает. Где народ?» — возмущалась она, снимая видео. Она также предупредила, что в ближайшее время парк нужно будет показать губернатору.

Также издание сообщило, что тогда поведение Уваркиной обсудили на комиссии по этике.

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