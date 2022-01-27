Работали без спецпропусков ФСБ. За что у границы с Украиной задержали журналистов

Трое журналистов — сотрудник Znak.com Игнат Бакин, фотограф издания «Блокнот-Ростов» Александр Прохорцев и фрилансер Глеб Голод — были задержаны в поселке Куйбышево Ростовской области недалеко от границы с Украиной. Пограничники остановили их на улице и предъявили претензии за работу без спецпропусков. Против журналистов возбудили административное дело и после нескольких часов в отделе отпустили.

Без разрешения ФСБ

«Указанные лица проводили интервью местных жителей о ситуации на российско-украинской границе, а также фотосъемку», — объяснили 161.RU задержание журналистов в донском пограничном управлении ФСБ.

По данным пресс-службы ведомства, представителей СМИ задержали в приграничной зоне за нарушение пограничного режима. В отношении журналистов возбудили дела об административных правонарушениях по первой части статьи 18.2 КоАП РФ (нарушение правил въезда (прохода) в пограничную зону, временного пребывания, передвижения лиц и (или) транспортных средств в пограничной зоне), максимальное наказание по которой — штраф до тысячи рублей.

«Журналиста Znak.com Игната Бакина отпустили из отдела погранслужбы ФСБ в Ростовской области, где он вместе с коллегами — фотографом издания «Блокнот-Ростов» Александром Прохорцевым и фрилансером Глебом Голодом — провел пять часов. Им выдали протоколы с предупреждением о запрете на работу в пограничной зоне без специальных пропусков», — сообщило издание Znak.com. Трех задержанных на границе Украины журналистов отпустили из ФСБ Задержанных в Ростовской области на границе с Украиной журналистов отпустили... 27 января 23:05

В редакции также уточнили, что журналисты были в поселке Куйбышево по работе. В издании подчеркнули, что сотрудники не пересекали украинскую границу и работали исключительно на территории России. Пограничники остановили их на улице и предъявили претензии за работу без спецпропусков. Однако вокруг не было никаких указателей, обозначающих зону, где нужно работать по пропускам.

После этого всех троих журналистов задержали без применения силы и отвезли в отдел погранслужбы ФСБ. Там их попросили не пользоваться телефонами и в течение нескольких часов по отдельности опрашивали по поводу их работы. А потом отпустили.

«Нас отпустили, все в порядке. Подробности позже. Всем спасибо за беспокойство», — написал Глеб Голод на своей странице в Facebook.

Спрашивали о личной жизни

Первым о задержании изданию «РБК Ростов» сообщил фрилансер Глеб Голод. Он успел выйти на связь около 16.00.

Источник 161.RU уточнил, что перед посещением любой приграничной территории всегда необходимо уведомить о своих намерениях ФСБ. Он также заверил, что нарушителям грозит только штраф. Пограничники ФСБ задержали журналистов на границе с Украиной Сотрудники пограничной службы ФСБ задержали в Ростовской области на границе с Украиной... 27 января 23:05

Изданию Глеб Голод подтвердил, что у группы не было разрешения на работу в приграничной зоне.

«Они выполняли обычную журналистскую работу. Бакина пограничники опрашивали в течение часа, расспрашивая о деятельности редакции Znak.com в целом, а также о его карьере и личной жизни», — рассказали в издании Znak.com.