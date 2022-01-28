«Чуть ли не с бубном плясали». Как обманывают недобросовестные борцы с крысами

Семья из Подмосковья вызвала санитарно-эпидемиологическую службу для борьбы с грызунами в амбарах загородного дома. Обработка дымом за почти 40 тыс. рублей должна была прогнать крыс как минимум на год, но они никуда не делись. В итоге избавиться от грызунов помог обычный крысиный яд. Эксперт по борьбе с вредителями рассказал «Газете.Ru», почему выгнать крыс дымом или газами невозможно, а юрист объяснил, как вернуть деньги за некачественные услуги.

«С нас просто содрали 40 тыс. рублей»

Подмосковная семья Семеновых (все имена изменены по просьбе собеседников) с переездом из квартиры в загородный дом столкнулась с типичной для частных жилищ проблемой: на участке, преимущественно в амбарных помещениях, завелись крысы. Было решено вызвать санитарно-эпидемиологическую службу.

Сначала менеджеры назвали сумму в 5 тыс. рублей, уточнив, что это цена не за квадратный метр, а за все нуждающиеся в обработке помещения. Приехавший специалист рекомендовал предпринять меры посерьезнее – более подходящие для загородных домов: предложил новую методику, которую все прогрессивные СЭС якобы уже применяют – выкуривание грызунов дымом, а также обработка забора специальным раствором, который отпугнет новых вредителей. Он пообещал, что после комплекса мероприятий крысы не вернутся в течение года, приятный бонус таких мер – грызуны не погибнут, а просто убегут с территории. Также данный способ, по словам специалиста, полностью безопасен для людей и домашних животных.

Итоговая сумма получилась выше первоначально заявленной – 38 тыс. рублей. В нее была включена годовая гарантия, установлен максимальный срок полного устранения крыс – семь дней. Семеновы согласились. Но через неделю крысы продолжали хозяйничать в амбарах, прогрызать дыры в полу и стенах и поедать корма.

Семеновы позвонили в службу снова, те обещали прислать специалиста, но не бесплатно, как оговаривалось ранее, а за дополнительную плату в 3 тыс. рублей за «расходные материалы». Мастер приехал и разложил по участку крысиный яд.

«С нас просто содрали 40 тыс. рублей, устроили дымовое шоу, а потом раскидали по участку «крысиную смерть», красная цена которой в магазине – 150 рублей. Чуть ли не с бубном плясали, а помог обычный яд», – рассказала Наталья Семенова.

Женщина добавила, что ни на одну их претензию компания не ответила, гарантийная служба просто сбрасывает трубки, а сайтов у «организации» тьма — причем с разными номерами телефонов и адресами. В договоре же, который оставила служба, нет ни ОГРН, ни ИНН, ни номера расчетного счета.

«Номер, по которому вызывали СЭС, не отвечает. Сайт, где нашли контакты, удалили утром. Как выйти на организацию, на кого жаловаться и с кем судиться — мы не знаем», – посетовал Семенов-старший.

В соцсетях на мошенников и СЭС жалуются постоянно: дератизаторы приезжают на вызов, «травят» вредителей непонятными препаратами, в разы завышают стоимость работы, а вредители зачастую как были, так и остаются. Сами организации после гневных звонков пропадают без следа.

Еще одна пострадавшая от недобросовестных СЭС Елена Колесникова также поделилась с «Газетой.Ru» своей историей. Она жила на втором этаже многоквартирного дома, на первом этаже которого был продуктовый магазин, откуда и бежали крысы. Обнаружив маленького крысенка под раковиной, Елена позвонила в СЭС по объявлению, размещенному на двери подъезда. Там обозначили сумму в 4 тыс. рублей, но якобы из-за того, что рассадник грызунов располагается этажом ниже, рекомендовали комплексную обработку помещения туманом.

«Обещали, что крысы исчезнут и больше не прибегут. Заплатили 30 тыс. рублей. Через неделю вышла ночью на кухню, а на столе крыса ест печенье», – заявила Елена.

Утром она позвонила в службу снова, где ей заявили, что в подписанном договоре есть пункт, который гласит, что после обработки крысы могут не исчезнуть, хотя на словах ее уверяли в обратном. Женщине сообщили, что готовы провести повторную обработку, но за это придется заплатить еще 10 тыс. Колесникова согласилась и рассчитывала просто не заплатить, но служба в назначенный день не приехала, и дозвониться им Елена не смогла. Позже номер и вовсе оказался отключен.

Как обманывают СЭС

Врач-дезинфектолог, эксперт по борьбе с вредителями и директор по качеству центра «Добролов» Николай Дубинин уверяет, что недобросовестные СЭС часто «морочат» людям головы, а менеджеры могут часами рассказывать клиентам разные сказки и байки. Одна из них – обработка дымом и газом.

«Я настаиваю на том, что от крыс и мышей дымом и газом помещения не обрабатываются никогда. И связано это с тем, что они, как и люди, относятся к царству животных», – говорит Дубинин.

По его словам, если помещение в борьбе с грызунами и обрабатывать каким-то газом, то он должен принадлежать к высокой категории опасности, то есть быть боевым или отравляющим. И если этот газ сможет убить грызуна, то убьет и человека.

Если же СЭСовцы обещают, что вещество, используемое для обработки, «прогонит» грызунов, это тоже обман – таких отпугивающих веществ еще не придумано, уточняет Дубинин. Дым же действительно используют, но не для устранения грызунов, а для борьбы с насекомыми. Этот дым содержит в себе специальные препараты-инсектициды, которые направлены только на них, и для человека такие вещества относительно безопасны.

Также врач-дезинфектолог добавляет, что обмануть иногда пытаются и производители ядов для грызунов, говоря об эффекте мумификации и убеждая, что крысы будут разлагаться без запахов. Та же крыса – крупный живой объект, и никакой препарат не сможет избавить ее тушку от этого запаха, отмечает специалист.

Можно ли бороться с вредителями самостоятельно

В первую очередь, столкнувшись с вредителями, нужно попытаться решить проблему своими силами.

«Иногда необязательно вызывать СЭС, чтобы они устроили в квартире химическую войну. Справиться чаще всего можно самостоятельно», – уверен он.

Проблема с крысами решается довольно просто: покупается готовая приманка в любом хозяйственном магазине, крысы ее едят и умирают. Это «золотой стандарт» борьбы с грызунами. Самое главное – накормить крыс чем-то вкусным и привлекательным, и неважно, какой яд использовать.

Только если это не помогло, то стоит вызывать специализированные службы для решения проблемы, добавляет Дубинин. Убедиться в их добропорядочности никак нельзя, поэтому важно читать отзывы и смотреть, какими способами СЭС будут устранять вредителей, контролировать, какой именно препарат разводят, а также время обработки. Если в ход для борьбы с теми же крысами у организации идут дым или газ – лучше обратиться к другим специалистам.

Куда жаловаться, если уже обманули

В многоквартирном доме бороться с крысами и тараканами обязана управляющая компания согласно ст. 161 Жилищного кодекса РФ, говорит юрист и заместитель генерального директора юридической компании «Локард» Михаил Каландаришвили. Причем за нарушения санитарных норм ей грозит как административная ответственность, так и уголовная.

«Если в вашем доме завелись насекомые или грызуны – можно обратиться в адрес управляющей компании, обслуживающей ваш дом, с заявлением в свободной форме о проведении мероприятий по уничтожению грызунов или насекомых, и они обязаны принять соответствующие меры», – объясняет Каландаришвили.

Если же грызуны вредительствуют в частном доме, рассчитывать можно только на свои силы, а, значит, платить вызванным мастерам СЭС придется из своего кармана.

В случае если специалисты выполнили свою работу плохо или с нарушениями, потребитель имеет право на свой выбор требовать безвозмездного устранения недостатков или уменьшения цены, безвозмездного повторного выполнения работы, возмещения понесенных расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами, а также обратиться с жалобой с Роспотребнадзор, отмечает юрист.

Компенсации добиться не так просто.

Если речь идет о некачественном оказании услуг, как в случае Семеновых, то доказать это невозможно, потому что СЭС не могут гарантировать получение ожидаемого результата, говорит Каландаришвили.

В конкретном случае можно попробовать доказать только то, что услуга была оказана ненадлежащим образом, если это действительно так. Экспертиза должна определить, были ли пороки в оказании услуги, надлежащие ли использовали средства и методы.

Если экспертиза докажет нарушения, с этими доказательствами можно будет обратиться с претензией в адрес службы, а она обязана отреагировать в порядке, который предусмотрен законом о защите прав потребителей. В случае если требования не будут удовлетворены в досудебном порядке, Семеновы могут обратиться в суд с требованием о возмещении денежной компенсации и морального вреда, а также о присуждении штрафа организации.

Но для начала нужно найти контакты организации, ее юридический адрес, иначе решить проблему не получится, констатирует Каландаришвили.