Что известно о крушении военного вертолета Ми-8 под Ульяновском

Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на лед Волги в Ульяновской области — на борту находились три члена экипажа. Как сообщили в Минобороны, два человека получили ранения, один — погиб. Военные следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним».

В Ульяновской области военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на лед Волги — недалеко от санатория «Дубки». На борту находились три человека – один погиб, двое пострадали, сообщили в Минобороны.

«По уточненной информации с места происшествия, все члены экипажа получили травмы различной степени тяжести. В ходе транспортировки членов экипажа один военнослужащий от полученных травм скончался», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Уточняется, что пострадавших перевезли на ближайший аэродром вертолетом поисково-спасательной службы. Оттуда их госпитализируют.

В региональном минздраве рассказали о трех пострадавших, передает «Интерфакс». О погибших в первом сообщении не говорилось.

«По оперативной информации, в результате падения пострадали три человека. На место оперативно выехали спасатели и медицинские работники для эвакуации и оказания помощи пострадавшим», – приводит агентство цитату ведомства.

Приводились данные о том, что на месте находилась бригада Ульяновской районной больницы. Туда же направили еще две бригады медиков Центра медицины катастроф и Ульяновской районной больницы.

Тем временем следователи военного отдела СК по Ульяновскому гарнизону возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним».

В экстренных службах сообщили ТАСС, что военные следовали с аэродрома «Мулино» в Ульяновск. Из-за технических проблем им пришлось совершить жесткую посадку на лед реки в 2-3 км от берега. Летательный аппарат под воду не ушел.

Telegram-канал Shot пишет, что вертолет летел на высоте 200 м и попал в туман. Приводятся также кадры с места крушения. Life со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал, что первым прибывшим спасателям было сложно добраться к пострадавшим из-за снега и густого тумана.

Очевидец падения Николай Нефтеркин рассказал РЕН ТВ, что «вертолет упал и все — боком пошел и упал». По его словам, наиболее серьезно пострадавший член экипажа после падения был жив, но вскоре скончался от полученных травм. Нефтеркин также отметил, что на место были вызваны экстренные службы, которые уже помогли пострадавшим.

Telegram-канал Shot пишет, что погиб 27-летний бортовой инженер Влад Шевцов. Эту же информацию подтверждает и другой Telegram-канал – «112» — но пишет, что погибшего звали Владимир.

«Публикуем список экипажа вертолета Ми-8, разбившегося под Ульяновском: КВС – Сергей Кондратенко, 38 лет; Владислав Мусоров, 23 года; Владимир Шевцов, 27 лет – погиб», – говорится в посте. Первую помощь пострадавшим оказал рыбак, который был недалеко от места ЧП, говорится в публикации.

После падения вертолета, пишет Shot, командир воздушного судна вышел на связь с диспетчером и сообщил о пострадавших, отметив, что сам не получил серьезных травм. Про двух других членов экипажа он сказал, что их состояние тяжелое – у одного сломаны ноги, он был без сознания.