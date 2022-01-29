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Общество

Что может предпринять Москва против Берлина и YouTube из-за ситуации с RT DE

СМИ: Москва подготовила санкции против YouTube из-за ситуации с RT в Германии

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Global Look Press
Российская сторона готова ввести ограничения и штрафы против YouTube и немецких СМИ в России. Причина — отказ Германии дать телеканалу RT DE лицензию на вещание и удаление видеохостингом трех каналов RT. Вопрос об урегулировании ситуации поднимался и на высшем уровне — в середине января глава МИД РФ предупредил о возможных санкциях.

О том, что Россия рассматривает возможность введения комплекса ответных мер, рассказал источник «Коммерсанта».

В перечень санкций входит «ограничение размещения рекламы немецких компаний в российских онлайн-СМИ, «жесткие штрафные санкции» в отношении платформы YouTube, лишение DW Deutsch и DW-TV лицензий на вещание на территории РФ».

По словам источника, Москва не готова принять аргументы немецких чиновников о том, что правительство Германии не решает вопрос об ограничении вещания российского телеканала из-за его «государственного статуса».

«Либо должны быть найдены развязки по RT DE и их работе, как это получалось у властей ФРГ в отношении других СМИ с бюджетным финансированием, либо будут введены ответные меры», – предупредил он.

Собеседник издания добавил, что немцы «неоднократно указывали Москве на тонкости своего законодательства». Но стоит принять во внимание и российские законы, считает он. «RT – «автономная некоммерческая организация», негосударственная. А бюджетные средства получают от государства как DW, так и BBC и многие другие СМИ, при этом имея возможность работать в ФРГ», – сказал источник.

Информацию о том, что Москва готова применить ответные меры против YouTube, а также немецкие СМИ в России, подтвердил и источник ТАСС в правительстве. По его словам, могут быть введены «штрафы для YouTube, ограничение в распространении рекламы немецких организаций в российских онлайн-СМИ, ограничительные меры в отношении немецких СМИ и журналистов».

История конфликта

В августе 2021 года Люксембург отказал RT в лицензии на вещание в Германии. В качестве причины было указано несоответствие техническим критериям.

Власти ФРГ обвиняли Россию в манипулировании мнением жителей Германии через немецкоязычную редакцию RT. В Москве эти нападки называли «безосновательными».

В конце сентября прошлого года главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что немецкие каналы редакции – RT DE и Der Fehlende Part (DFP) – удалены с YouTube без возможности восстановления. По ее словам, это «настоящая медийная война». Симоньян призвала российские власти ответить ограничением немецких СМИ и санкциями против видеохостинга.

Google заявил в комментарии РБК, что каналы удалили из-за контента, который нарушал правила распространения информации о пандемии коронавирусной инфекции.

После этого RT создал на платформе YouTube новый канал, чтобы ретранслировать ТВ-сигнал. Но и его заблокировали. Об этом стало известно 16 декабря.

«YouTube заблокировал новый канал RT DE – RT auf Sendung. Это произошло в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. На канале шла прямая трансляция эфира», – рассказали в RT.

Российская пресс-служба Google пояснила, что этот канал удалили, так он был создан в обход предыдущего запрета.

«У YouTube есть четкие правила сообщества, в которых говорится о том, что разрешено на платформе. Канал RT DE был удален с YouTube в сентябре за нарушение наших условий использования. Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube», – приводит ТАСС текст заявления.

22 декабря европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В по настоянию немецкого медиарегулятора MABB снял RT DE (вещает на немецком языке из студии в Москве) со своей платформы. Ведомство подчеркивало, что контент, который создается для жителей Германии, должен находиться под юрисдикцией ФРГ — многие сотрудники телеканала работают в Берлине.

Но в RT с такой позицией не согласны. Руководство RT DE ссылается на Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении и заявляет, что выданная в Сербии лицензия на вещание распространяется на 33 европейских государства.

Попытки решения вопроса

18 января этого года в Москве состоялась встреча глав российского МИДа Сергея Лаврова и немецкого внешнеполитического ведомства Анналены Бербок. На пресс-конференции по итогам переговоров Лавров предупредил, что Россия в случае необходимости введет ограничения против журналистов из Германии.

«Мы не хотим создавать какие-либо препятствия на пути осуществления профессиональной деятельности немецких журналистов в Российской Федерации, но мы, если потребуется, будем просто вынуждены, как бы нам ни хотелось этого избежать, принимать встречные действия», – сказал он.

Министр иностранных дел также отметил, что как российские СМИ в Германии, так и немецкая пресса в России, должны работать «в равных, недискриминационных условиях».

Дипломат подчеркнул, что Москва ожидает, что Берлин предпримет определенные действия для того, чтобы «российские журналисты чувствовали себя комфортно».

По словам министра, у российской стороны есть основания считать, что к сложившейся ситуации с запретом на вещание российского телеканала причастно правительство Германии. Лавров заявил, что ФРГ сделала все, чтобы аналогичный запрет RT DE получил и в других столицах.

Он добавил, что Россия рассматривает такие действия как «внедрение в деятельность независимых журналистов». Лавров напомнил, что это не соответствует конвенциям ЮНЕСКО, Совета Европы и другим международным документам.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заверила, что немецкие власти не причастны к ситуации: «То, что есть государственное вмешательство — это просто неправда». По ее словам, телеканал работает на территории Германии в онлайн-формате, а представители RT DE имеют доступ ко всем пресс-конференциям.

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