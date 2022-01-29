В зоопарке Ташкента мать бросила дочь в вольер к медведю. Он ушел

Мать пришла с трехлетней дочерью в зоопарк, у вольера с медведем женщина остановилась и при свидетелях бросила ребенка к зверю. Девочке повезло — хищник ее не тронул, понюхал и отошел. Ребенка вытащили из вольера и передали медсестре. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о покушении на умышленное убийство — матери грозит от 15 до 25 лет лишения свободы.

В ташкентском зоопарке мать бросила своего трехлетнего ребенка в вольер к бурому медведю, пишет Telegram-канал Tashkent Zoo Official.

«Сегодня, 28 января, около 12 часов дня неизвестно чем мотивированная молодая женщина на глазах у публики, сбросила маленькую девочку в вольер к медведю», — говорится в публикации.

«Кавказский бурый медведь Зузу, лежа в своем вольере, следил за действиями женщины, которая перекинула девочку через металлическую ограду. Несмотря на попытки посетителей и сотрудников зоопарка, остановить женщину не удалось, она все-таки сбросила ребенка вниз к хищнику», – восстановили ход событий в зоопарке.

Отмечается, что девочка пострадала только от падения с пятиметровой высоты – у нее обнаружили ушибы. Медведь ребенка не тронул, он понюхал девочку и отошел.

«Работники отдела «Хищные» быстро среагировали и стали заманивать его во внутреннее помещение, куда он безотказно тут же вошел», – говорится в посте. Отмечается, что после этого девочку вытащили из вольера, ее обследовала медсестра зоопарка.

Руководство зоологического парка берет все расходы по лечению девочки на себя.

В учреждении отметили, что произошедшее говорит о том, что Зузу – уравновешенный хищник, который не проявляет злости по отношению к человеку.

«Особенно хочется отметить результат правильного обращения сотрудников отдела с хищником в неволе, их доброе и бережное отношение к медведю», – отметили в зоопарке Ташкента.

Там подчеркнули, что сотрудники относятся к животному без грубости, наоборот, стараясь чаще его баловать лакомствами. «И могут легко управлять его поведением, даже в такой экстремальной ситуации», – добавили в учреждении, напомнив, что Зузу поступил в зоопарк в 2017 году. Его привезли из зоологического парка в Баку.

«Медведь с самого начала полюбился всему коллективу своей общительностью, игривостью и открытостью к публике», – рассказали в зоопарке.

Этой ситуацией уже заинтересовалась прокуратура Узбекистана.

«В отношении женщины, сбросившей девочку в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии», – сообщили в пресс-службе генпрокуратуры.

Эта статья предусматривает от 15 лет лишения свободы. Максимальные ограничения подразумевают 25-летний срок заключения.