«Государство должно оказать поддержку». Бездомных зарегистрируют и дадут пенсию

Систему регистрации бездомных необходимо усовершенствовать, президент Владимир Путин поручил правительству представить соответствующие идеи до 1 мая. Также правительство разработает меры поддержки НКО, которые оказывают живущим на улице социальную и медицинскую помощь.

Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая подготовить предложения по усовершенствованию механизма регистрации лиц без определенного места жительства и обеспечению их прав на получение пенсии и медпомощи. Перечень поручений утвержден по итогам заседания Совета по правам человека. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководители регионов. Вылечить и расселить бездомных: в Госдуме и Совфеде оценили поручение Голиковой Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минтруду и МВД создать реестр бездомных, проработать возможность... 08 июля 16:33

«Правительству РФ подготовить и представить предложения о совершенствовании механизмов регистрации лиц без определенного места жительства, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, и реализации прав таких лиц на пенсионное обеспечение, охрану здоровья и получение медицинской помощи по месту пребывания», — говорится в документе.

Президент также потребовал представить предложения «о дополнительных мерах поддержки некоммерческих организаций, оказывающих социальную поддержку и медицинскую помощь лицам без определенного места жительства».

В декабре Путин заявил, что государство должно оказывать поддержку бездомным, независимо от причины, по которой они остались без жилья. «Если человек оказался на улице без средств существования, жилья, медицинской помощи — это особый случай, требующий внимания со стороны властей», — сказал президент.

Он также поддержал предложение корреспондента журнала «Эксперт» Марины Ахмедовой открыть больницу для бездомных, которая работала бы по ОМС, и пообещал обсудить с главами регионов, в том числе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, вопрос открытия центров, где бездомные могли бы укрыться от холода зимой.

«Для любого человека, занимающегося муниципальной, государственной службой, сегодняшнее состояние не может не порождать чувство стыда за то, что у нас происходит. Недавно говорил, что классический капитализм исчезает постепенно на международной арене, потому что слишком много противоречий вызывает», — сказал Путин.

Кто такие бомжи

Летом вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минтруду и МВД создать реестр бездомных, а также проработать возможность ставить их в очередь на получение жилья. Ведомства также должны были уточнить понятие «гражданин без определенного места жительства». К этой категории можно отнести тех россиян, которые ведут асоциальный образ жизни, бродяжничают, занимаются противоправными действиями и живут в антисанитарных условиях, но зачастую у них есть жилье и регистрация, отмечали эксперты.

«Так называемые бомжи — это лица без определенного места жительства, но, как показывает практика, у ряда граждан, которые относятся к этой категории, есть — где-нибудь далеко — в какой-нибудь деревне, полуразрушенный дом и даже регистрация», — отмечал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Как указывала председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, скорее всего речь идет о лицах, у которых нет определенного места жительства, нет прописки. «Под словом бомж можно подразумевать разное: человек, у которого есть паспорт, регистрация, но который ночует на улице — таких часто называют именно бомжами, но они таковыми не являются», — подчеркивала сенатор.