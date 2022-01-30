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Общество

«Можете стать заразным уже к вечеру»

Инфицированный «омикроном» становится распространителем вируса уже через 2-3 часа

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Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images
Человек, зараженный омикрон-штаммом, начинает распространять инфекцию уже через пару часов, когда инфицированные предыдущими штаммами становились заразными только через три-четыре дня. В то же время «омикрон» быстрее выводится из организма, чем вирусы других штаммов, сообщили в «Векторе».

Руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов предупредил, что стать переносчиком омикрон-штамма коронавируса можно за пару часов.

«Самое неприятное, что из-за его быстрого размножения вы уже можете стать распространителем вируса, не через три-четыре дня после заражения, а уже к вечеру», — рассказал эксперт в эфире телеканала «Россия-1».

В то же время есть и плюсы: вирус нового штамма быстрее других выводится из организма, примерно за семь дней.

Заражение омикрон-штаммом чаще всего проявляется в виде астении и головной боли. Попадая в клетки, вирус начинает выделять токсины, которые отравляют организм. Такие симптомы, как тошнота, мышечные боли, диарея и кожная сыпь, стали встречаться у пациентов гораздо реже. «Мы сразу можем заметить у себя слабость, астению, ломку в костях, головные боли. Боли вообще могут быть везде, самые разнообразные», — рассказала врач-терапевт Марина Астафьева. Часть симптомов остаются и после выздоровления, до тех пор, пока организм «не придет в себя».

После «омикрона» пандемия закончится?

По мнению заведующего лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петра Чумакова, после резкого подъема заболеваемости начнется быстрый спад, как это произошло ранее в США, Великобритании и странах Европы. Число заболевших в сутки начнет снижаться после десятых чисел февраля, прогнозирует экперт. «Большинство людей сейчас болеют бессимптомно, то есть они даже не знают, что заражены, потому что этот штамм — очень малопатогенный, он вызывает обычно легкое, похожее на простуду заболевание, которое человек может не заметить. При этом он более заразный, то есть быстрее распространяется», — сказал Чумаков.

Эксперт предположил, что пятая волна может стать последней, так как переболевшие «омикроном» окажутся более устойчивыми к вирусу.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил сомнения в том, что «омикрон» станет последним штаммом пандемии. «Не берусь утверждать, что это финальная стадия [пандемии коронавируса], это было бы совершенно неправильно. Мы сейчас с вами разговариваем, и в это время возникают бесконечные количества новых вариантов COVID-19. Пока мы только боремся с последствиями, начинаем тушить пожар, когда этот пожар уже горит», — цитирует Гинцбурга ТАСС.

По словам ученого, ревакцинированные вакциной «Спутник Лайт» в течение трех месяцев имеют 100%-ную защиту против заражения омикрон-штаммом.

«75% вакцинированных [«Спутником V»] содержат вируснейтрализующие антитела к омикрон-штамму. Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы «Спутником Лайт», то в течение трех месяцев после бустирования 100% людей имело вируснейтрализующие антитела», — уточнил он.

В Российской академии наук заявили, что снижение смертности от «омикрона» внушает оптимизм, несмотря на рост числа заболевших. «Рост заболеваемости в России, да и в мире, идет на фоне снижения смертности, а это означает, что это в подавляющем большинстве случаев не тяжелая форма. Это внушает оптимизм, потому что коронавирус становится похожим на некоторые сезонные заболевания, в том числе ОРВИ», — констатировал президент РАН Александр Сергеев.

Академик подчеркнул, что до сих пор непонятно, действительно ли «омикрон» проходит бесследно и не оставляет следов в организме. Кроме того, неизвестно, появится ли у человека, перенесшего «омикрон», иммунитет к другим потенциальным штаммам коронавируса.

В России число подтвержденных за неделю случаев заражения коронавирусом почти вдвое превышает показатель предыдущих семи дней, диагноз подтвердили более чем у 628 тыс. человек. Неделю назад случаи заражения «омикроном» были зафиксированы в 64 регионах, сейчас - уже в 82.

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