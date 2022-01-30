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Общество

Минпросвещения: планов отправлять школы на дистант пока нет

Министр просвещения РФ невысоко оценил вероятность перевода школьников на дистанционное обучение

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Илья Питалев/РИА «Новости»
Из-за «омикрона» переводить школы в России на удаленку не будут – у федеральных властей нет таких планов, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Однако регионы с тяжелой ситуацией с коронавирусом могут принять решение о дистанте самостоятельно. На прошлой неделе из-за COVID-19 в стране закрыли на карантин более 160 школ. По мнению чиновников и экспертов, дистанционное обучение негативно сказывается на детях.

Минпросвещения РФ не планирует переводить школьников на дистанционный формат обучения. Об этом в эфире «России 24» заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Там, где мы видим, что в школах идет рост заболевания [COVID-19], то регионы, это их право, принимают локально соответствующее решение», — сказал глава ведомства.

Однако федеральные власти планов по переводу учеников и учителей на удаленку не имеют. Об этом также 26 января сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это вообще не рассматривается в Кремле, это могут рассматривать в оперативном штабе в правительстве… Насколько мне известно, таких планов нет», — говорил он.

Сейчас в России на коронавирусный карантин закрыли более 160 школ – менее 1% от общего количества в стране. В Тюменской и Новосибирской областях из-за коронавируса решили перевести школьников на двухнедельный дистант или отправить на каникулы до середины февраля.

Министр Кравцов, в свою очередь, говорил ТАСС 26 января, что дистанционное обучение могут ввести в России только при всплесках заболеваемости коронавирусом.
По его словам, в этом случае дистант будет вводиться для сохранения жизни и здоровья детей.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил в тот же день, что дистанционное образование оказывает незначительное, но все же негативное влияние на качество образования.

«Мы мониторим эту работу в рамках результатов единого государственного экзамена, всероссийских проверочных работ, экзаменов в девятых классах. <...> Пока в тех цифрах, которые мы видим, ничего катастрофического не произошло», — сообщил чиновник.

Бывшая министр просвещения, президент Российской академии образования Ольга Васильева в авторской колонке в «Газете.Ru» сообщила, что более 90% школьников испытывали сложности при вынужденном переходе на дистанционное обучение в начале пандемии. Об этом стало известно по результатам исследования института возрастной физиологии РАО. В первую очередь смена формата обучения сказалась на здоровье детей.

«Больше половины ребят сказали, что стали быстрее уставать, а это сказывается и на психическом состоянии – перепады настроения, повышенная утомляемость. <…> Страшные цифры, на мой взгляд: 60% детей тогда стали хуже засыпать, 36% – позже просыпаться. Беспокойный сон отмечали родители почти 40% ребят. У некоторых детей начались головные боли, боли в спине. Утомление глаз – практически у всех. И только 9% ребят сказали, что никаких жалоб у них не было. 9 из 100 – это очень маленькая доля», — сообщила Васильева.

Экс-министр отмечает, что похожее исследование проводилось и в отношении родителей учеников. Выяснилось, что 68% из них полагают, что в дистанционном образовании больше минусов, чем плюсов.

«30% считают, что только очный формат дает общение и социализацию, 20% родителей уверены, что качество обучения выше при очном формате, 17% отмечают важность прямого контакта с учителем. <…> При дистанте, по их мнению, не хватает времени на подготовку письменных заданий, которых стало намного больше. 20% родителей отмечали, что детям труднее готовить домашнее задание. 10% сказали, что очень неравномерно распределяется нагрузка в течение недели», — отметила она.

За минувшие две недели число заболевших COVID-19 детей в России увеличилось примерно в 14 раз, заявила в эфире «России 24» сотрудник Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«Мы очень четко видим, что заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей увеличилась во много раз и по странам зарубежья, и по Российской Федерации. Рост составил за две недели примерно в 14 раз, растет число госпитализаций», — сказала она.

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