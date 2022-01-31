«Баловался с пистолетом, хотел напугать». Прапорщик застрелил солдата в Подмосковье

Трагедия произошла утром 31 января в Московской области. 25-летний солдат-срочник Владислав Волков погиб в деревне Троице-Сельцо, где находится воинская часть ПВО. По предварительным данным, ему в голову выстрелил контрактник Магомед Олигов, грубо нарушивший правила обращения с оружием.

В Московской области трагически погиб солдат-срочник, проходивший службу в воинской части ПВО в деревне Троице-Сельцо (Мытищи). Об этом в понедельник, 31 января, сообщает ТАСС.

Стрельба произошла в комнате вооружения, уточнил источник в правоохранительных органах. По его словам, причиной стрельбы стал несчастный случай.

«Инцидент произошел утром в понедельник в комнате вооружения войсковой части ПВО. По предварительным данным, контрактник выстрелил в голову военнослужащему срочной службы, он погиб», — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются, на месте происшествия работают оперативные службы

«Находясь в комнате вооружения, мужчина выстрелил в голову 25-летнему Владиславу Волкову. Он погиб», — передает Telegram-канал Mash.

Военнослужащий погиб в результате грубого нарушения правил обращения с оружием другим военнослужащим-контрактником, пояснили позднее в пресс-службе Западного военного округа.

«Командование воинской части в Подмосковье совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту гибели военнослужащего в результате неосторожного обращения с оружием.

По докладу с места, утром 31 января военнослужащий по контракту, находясь в комнате для хранения оружия, грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел.

В результате находящийся поблизости военнослужащий получил смертельное ранение», — говорится в сообщении. Солдат-срочник скончался на месте происшествия.

«Хотел напугать»

По информации источника телеканала РЕН ТВ, выстрел из пистолета Макарова произвел 45-летний старший прапорщик Магомед Олигов. Военнослужащий-контрактник застрелил срочника в воинской части ПВО в Подмосковье В комнате вооружения войсковой части ПВО в подмосковной деревне Троице-Сельцо произошла стрельба... 31 января 13:35

«Он хотел напугать солдата, но в результате неосторожного обращения с оружием смертельно ранил его. Известно, что мужчина служит в части №51890 более 20 лет, и в этот день должен был сопровождать срочника, вместе они ехали за секретной документацией», — пишет Telegram-канал 112.

Telegram-канал SHOT сообщает, что Олигов, проходя мимо срочников, решил побаловаться и припугнуть их. Военный направил пистолет на 25-летнего ефрейтора и выстрелил ему в голову.

По словам стрелявшего, он думал, что пистолет на предохранителе.

«Коллеги отзываются о прапорщике положительно. Говорят, он всегда заступался за солдат», — отмечается в публикации.

В региональном отделении комитета солдатских матерей сообщили, что проверяют информацию об этом инциденте.

На месте гибели военнослужащего работает комиссия для установления причин произошедшего, добавили в пресс-службе Западного военного округа.

Владислав Волков родился в Красноярске, там он окончил магистратуру Сибирского федерального университета по направлению «экология и природопользование». «Во время учебы он написал несколько научных работ об экологии. Например, о динамике численности лесных насекомых», — выяснил SHOT.

По его данным, Волков был убит, когда ожидал убытия из казармы в госпиталь, — в последнее время он начал плохо слышать, у него болело ухо.