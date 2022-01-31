Дмитрия Гудкова депортируют на Украину из Тбилиси

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что его депортируют из Грузии на Украину. В Тбилиси политик прилетел на встречу со сторонниками по приглашению. Однако грузинские пограничники развернули Гудкова. В Киеве бывший депутат оказался летом 2021 года — после того, как был задержан в Москве полицией по подозрению в неуплате долгов за аренду помещения.

Бывшего депутата Госдумы, общественного деятеля Дмитрия Гудкова не пустили в Грузию и депортируют на Украину. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Прилетел из Киева в Тбилиси. На государственном уровне принято решение меня депортировать обратно в Киев. Решение политическое. О моем визите всех предупредили, я приехал по официальному приглашению. Были запланированы встречи с активистами и дипломатами. Объяснений нет, только сочувственные жесты пограничников. Все понимают, но…» — заявил Гудков.

В Тбилиси политик прилетел на встречу со сторонниками-активистами. Неясно, по какой причине Гудкова не пропустили грузинские пограничники.

«Государство приняло решение меня не пускать в страну, несмотря на то, что у меня здесь много встреч запланировано, оплачена гостиница, оплачен перелет отсюда», — сказал он.

Гудков также посетовал на сложившуюся в постсоветских странах ситуацию. «Вот тебе и центр российской эмиграции. Вот тебе и мягкая сила пополам с русским миром», — добавил он.

Дело — подвал

Дмитрий Гудков уехал из России на Украину летом 2021 года. Политик сообщал, что «несколько близких источников из окружения администрации президента» предупредили его о возможном аресте по уголовному делу.

По мнению самого Гудкова, дело было возбуждено, чтобы не допустить его к выборам в Госдуму.

«Несколько близких источников из окружения администрации президента сообщили, что если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до моего ареста. Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова «любым способом». Считаю, что высосанное из пальца «дело о подвале» было возбуждено исключительно, чтобы не допустить меня на выборы и выдавить из страны как минимум до дня голосования», — написал он.

Гудков выразил надежду, что после его отъезда из России «ретивость жандармов снизится». Как он отметил, его решение уехать поддержали родные и близкие, в адрес которых тоже поступила «серьезная информация об угрозах и рисках».

Перед отъездом из РФ Гудкова задержали как подозреваемого в нарушении по ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». По данным СМИ, в 2015-2017 годах Гудков арендовал нежилое помещение, но деньги за съем так и не уплатил. Следствие утверждает, что ущерб по делу Гудкова превышает 1 млн руб.

1 июня 2021 полиция провела обыски в загородном доме Гудкова, его отца Геннадия и начальника его штаба «Открытая Россия» Виталия Венидиктова. После окончания обыска политика повезли на допрос в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве, где задержали. Во время обысков в квартире, принадлежащей Геннадию Гудкову, силовики нашли и изъяли 50 патронов от пистолета Макарова калибра 9 мм и снаряд.

По статье 165 УК РФ Дмитрию Гудкову грозит до пяти лет лишения свободы. Свою вину политик не признает.

По словам Гудкова, он покинул Россию для того, чтобы минимизировать риски для своих близких. Он подчеркнул, что решение далось ему с трудом. Он добавил, что в Москве остались его супруга и ребенок, а сам он уехал, чтобы не создавать проблем в том числе и для своей тети Ирины Ермоловой, которая также была задержана одновременно с Гудковым. «Ущерб путем обмана»: что известно о деле Гудкова Обвинения, которые предъявлены оппозиционеру Дмитрию Гудкову не связаны с политикой, заметил пресс-секретарь... 02 июня 17:04

В Кремле заявили, что задержание оппозиционного политика Дмитрия Гудкова не имеет политических мотивов.

«Вряд ли можно это ассоциировать с какими-то политическими претензиями. Потому что обвинения, о которых мы читаем, которые выдвигаются со стороны силовых ведомств, к политике не имеют никакого отношения», — уточнил представитель Кремля.

Он переадресовал вопросы журналистов по делу Гудкова в МВД.