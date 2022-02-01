В огороде у соседки. Найдено тело пропавшей в Новгородской области девочки

Найдено тело пропавшей полуторагодовалой девочки, пропавшей на прошлой неделе в Холме Новгородской области. По предварительным данным, на теле нет следов насильственной смерти. Причины еще предстоит установить специалистам, но мать ребенка и ее сожитель уже арестованы.

В соседнем огороде

«Полуторагодовалая дочь цыганки, пропавшая в Новгородской области, найдена мертвой. Тело ребенка обнаружила соседка, когда убирала снег на своем участке, — в 50 метрах от дома семьи», — сообщает Telegram-канал Shot.

О том, что девочку нашли, в соцсетях также сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Феникс». «Найдена. Погибла», — написано в группе организации во «ВКонтакте».

Старший по СМИ ПСО «Феникс» Ирина Чурсинова сообщила «Газете.Ru», что тело ребенка все же нашли волонтеры. «Тело было обнаружено благодаря работе беспилотной авиации. ПСО «Феникс», к сожалению, не имеет собственного оборудования, поэтому мы обратились к нашим коллегам из ДПСО «Лиза Алерт». Из Москвы прибыл пилот с необходимым оборудованием, сделал снимки в зоне поиска пропавшего ребенка, и группа просмотра обнаружила тело погибшей девочки на фотографии. Информация была передана в Следственный комитет. Окончательную оценку произошедшему дадут следственные органы», — сказала она.

Согласно информации Shot, следов насильственной смерти на теле, предварительно, нет. Тело ребенка лежало лицом вниз, был небольшой кровоподтек. Сейчас следователи рассматривают две версии того, как малышка попала во двор к соседке напротив. Либо она дошла туда сама, либо ее перебросили через забор. Пропавшая под Новгородом полуторагодовалая девочка найдена мертвой Волонтеры рассказали, что было найдено тело девочки 2020 года рождения, которую искали... 01 февраля 12:19

Как сообщают «Известия», тело ребенка нашли в огороде соседнего дома. Следователи также предположили, что девочка проснулась и ушла из дома на соседний участок, где замерзла насмерть. Затем ее тело присыпало снегом. Точную причину смерти предстоит установить экспертам.

Показания матери и ее сожителя

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Мать полуторагодовалой девочки и ее сожителя арестовали на два месяца.

Сначала женщина настаивала, что во время пропажи ребенка стирала в бане белье. Мать считала, что девочку украли, так как она оставила дверь в дом незапертой. Но ее сожитель на допросах сказал, что якобы 34-летняя Кристина Богданова призналась ему в удушении дочки, и попросила помочь замести следы преступления.

Семья живет в частном доме. О том, что полуторагодовалая девочка пропала, стало известно 25 января. Прибывшие сотрудники полиции решили, что мать ведет себя странно – она очень нервничала, но не плакала.

Во время допросов – женщина и ее сожитель, 22-летний Спартак Бушуев, — постоянно путались в показаниях. В итоге пара обвинила друг друга в убийстве девочки.

«Я был в бане с Кристиной, я поддал пару, Кристине стало жарко — и она пошла домой <...>. Я ей сказал принести воды. Кристины не было минут 20–30, я из бани не выходил. Когда Кристина вернулась, сказала, что пила чай. Стала стирать. Сильно нервничала. Я спросил, что произошло. Она ответила, что задушила ребенка и спрятала труп. Я стал спрашивать, где тело. Кристина сказала, что не помнит, куда дела труп», — приводит Shot показания Бушуева на очной ставке.

Он добавил, что дверь в дом все же была закрыта. Богданова, по его словам, постоянно оставляла детей дома одних, уходила погулять, выпить. По его словам, она бы сдала дочку в приют, но ее не берут из-за того, что ей еще не исполнилось три года.

«Я считаю, что убил девочку Спартак. Я сначала выгораживала его, так как сомневалась, но сейчас я уверена, что он убил дочку. Когда мы зашли в баню, Спартак стал бегать туда-сюда. Я наливала себе воды и из бани не выходила. Его не было около 30 минут. Что он делал, я не знаю», — сказала в свою очередь Богданова. «Убийца — Спартак». Мать пропавшей под Новгородом девочки обвинила сожителя, а он — ее В Новгородской области пропала полуторогодовалая девочка. Ее могла убить собственная мать — такую... 27 января 18:07

Она настаивала, что у сожителя был мотив – девочка мешала им заниматься сексом, так как лежала рядом на диване. Кристина также подчеркнула, что оставляла детей одних максимум на час, не больше. Всего у нее восемь детей. Семерых старших ранее забрали органы опеки, но младшую оставили с матерью из-за возраста.

Ход расследования

Во время поисков девочки сотрудники правоохранительных органов обнаружили в печке внутри дома остатки костей, похожих на человеческие. Их отправили на экспертизу, но оказалось, что останки не принадлежат человеку. Богданова объяснила, что у нее недавно умерла собака, и это могут быть ее кости.

На данный момент также возбуждено уголовное дело по статье «халатность» в отношении органов опеки, оставивших младшую дочку Богдановой. Как пишут СМИ, Следственный комитет намерен возбудить еще одно дело – против сожителя женщины. На допросах она сказала, что он домогался малолетней дочери и двух ее старших сестер. Сам он также признался, что производил с полуторагодовалым ребенком действия сексуального характера.

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о безвестном исчезновении годовалой девочки. На сайте ведомства уточнили, что назначили все необходимые экспертизы найденного тела. На месте продолжают работать следователи.