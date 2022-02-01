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Общество

«Боль и страдания на всю жизнь». Как оградить ребенка от педофилов в интернете

Мизулина: в российском сегменте в 2021-м зафиксирован двукратный рост детской порнографии

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Getty Images
Британская организация по обеспечению безопасности в сети Internet Watch Foundation недавно заявила: 2021 год стал худшим по числу случаев сексуального насилия над детьми в интернете за всю историю наблюдений. В минувшем году было выявлено более 200 тыс. источников с подобным контентом, тогда как в 2011-м – 13 тыс. Как сообщила «Газете.Ru» директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, число материалов, связанных с детской порнографией, за год возросло в России почти в два раза.

Масштаб проблемы

В российском сегменте интернета за прошедший год почти вдвое возросло количество заявок о запрещенном контенте, связанном с распространением детской порнографии. Так, в рамках работы горячей линии INHOPE в 2020-м было получено 16,5 тыс. сигналов, тогда как в 2021-м — более 30 тыс. Противоправный контент подтвердился на 17 336 ресурсах, а удален на данный момент с 15 445, сообщила «Газете.Ru» директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

Причем это количество — не окончательное, и, если учитывать даркнет, то может быть существенно выше, добавила она.

«Цифры говорят о снижении общего контроля в интернете за распространением детской порнографии не только на территории России, но и в мире», – рассказала глава организации.

Мизулина подчеркнула, что основным источником распространения детской порнографии и экономическая основа этой преступной деятельности является именно даркнет, что заметно усложняет процесс поиска злоумышленников. Установление местонахождения личности таких лиц, поиск цифровых следов в «темной сети» – процесс небыстрый. Но, ограничивая различными техническими средствами доступ к TOR и другим анонимайзерам, можно максимально затруднить деятельность киберпреступников.

«Важно понимать, что каждый такой материал – это реальный случай насилия над ребенком. Испорченная психика и жизнь малыша. За этим боль и страдания на всю жизнь.

При этом 8% от общего числа материалов с детской порнографией – это насилие над детьми в возрасте до года. 27% – в возрасте до 6 лет», – уточняет директор Лиги безопасного интернета.

По ту сторону экрана

Лига безопасного интернета, помимо фиксирования двукратного роста запрещенного контента, отмечает, что среди злоумышленников участились случаи, когда незнакомые люди пытаются добавиться к детям «в друзья» в соцсетях или пишут им сообщения. Еще один вариант – начинают общение в игровых чатах.

Обычно такие незнакомцы заводят общение с детьми, а потом предлагают им самостоятельно снимать непристойные видео или фото за вознаграждение (живые деньги либо внутриигровая валюта), отмечает Мизулина. Далее ребенок чаще всего оказывается жертвой шантажа — его запугивают тем, что видео или фото будут распространены среди одноклассников или показаны родителям. По такой схеме детей вынуждают постоянно производить такой «контент» с порнографией или вовлекают в занятие проституцией.

«Мы призываем родителей детей быть бдительными и обсуждать с детьми, что любое общение с незнакомыми людьми может быть небезопасным», – говорит директор Лиги безопасного интернета.

Тенденцию частых знакомств между детьми и взрослыми подтверждают данные опроса «Лаборатории Касперского»: 82% детей получают заявки в друзья от незнакомых людей, причем в 29% случаев – от незнакомых взрослых, а наиболее часто пишут детям в возрасте 11-14 лет.

Почти половина (47%) детей затем знакомятся с новыми людьми в социальных сетях, а 37% – встречаются в реальной жизни с теми, с кем познакомились онлайн.

«К подобной статистике стоит относиться очень внимательно, ведь нельзя быть уверенными на сто процентов в том, кто находится по ту сторону экрана и с какими намерениями взрослые пользователи пишут детям», – говорит руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.

Как обезопасить своего ребенка?

Чтобы обезопасить детей от негативного опыта и контента, Сиденко рекомендует прибегать к техническим и нетехническим мерам. К техническим относятся специальные решения родительского контроля. Среди них есть те, которые помогают родителю понять, не добавляются ли к его ребенку подозрительные друзья в соцсети с большой разницей в возрасте. Также есть решения, которые ограничивают доступ к определенному контенту, не подходящему ребенку по возрасту.

К нетехническим же мерам относится постоянное повышение цифровой грамотности, причем не только детей, но и родителей. Например, какой информацией о себе можно делиться в переписке с незнакомцем, а какой — нет (номер телефона, адрес, актуальный номер школы и так далее).

«Не стоит делиться информацией, которую злоумышленник может использовать против человека, а также публиковать персональные данные. Только по данным нашего опроса, 22% ребят жалели о том, что размещали в социальных сетях»,

– указывает эксперт.

Сейчас, по словам Сиденко, каждый пятый родитель, согласно опросу «Лаборатории Касперского», не обсуждал с детьми правила безопасности в сети, хотя и считает, что это нужно делать.

Все упирается в доверие

О важности разговаривать с детьми и выстраивать с ними доверительные отношения говорит юрист и лидер движения «Сдай педофила» Анна Левченко. Она убеждена, что количество преступлений увеличилось не столько из-за того, что преступников стало больше, а потому что тема стала менее табуированной — дети и их родители постепенно перестают замалчивать проблему.

«За годы работы большую часть времени наши операторы потратили на то, чтобы уговорить детей рассказать о происходящем родителям или убедить родителей обратиться в правоохранительные органы»,

– констатирует Левченко.

Сейчас ситуация меняется в позитивном направлении, но факт страха детей перед родителями и страх родителей оказаться «опозоренными» и «вынести сор из избы» никуда не пропадает. Также имеет место недоверие к правоохранительной системе и сотрудникам полиции: людям проще обратиться в общественную организацию, нежели в местный райотдел, потому что в последнем им могут не поверить или скажут «сама виновата», отмечает общественница.

Но главная проблема, так или иначе, кроется в отношениях между родителем и ребенком.

«Жертвами педофилов в сети чаще всего становятся именно те мальчики и девочки, у которых плохие отношения с родителями или одноклассниками.

Педофил по ту сторону экрана, который обычно пишет с фейкового аккаунта такого же подростка, становится для ребенка единственным близким человеком.

Потому что маму и папу просто не волнует, как у их ребенка дела и что ему интересно», – добавляет Левченко.

А если дети и решаются сказать родителям, те зачастую пытаются наказать не того, кто пишет, а ребенка. Очень часто на практике лидер «Сдай педофила» сталкивалась со случаями, когда родители просто забирали у детей телефоны и ругали за то, что они общаются «непонятно с кем» или «неправильно себя ведут».

«Ребенку проще на протяжении полугода отправлять педофилу непристойные фотографии или написать чужой тете из «Сдай педофила», чем признаться родителям в том, что происходит что-то плохое», – полагает эксперт.

Никакого мануала же о том, как защитить ребенка от педофила, не существует, убеждена Левченко. Но есть важнейший фактор, который может помочь предотвратить подобного рода преступление — абсолютное доверие между ребенком и хотя бы одним взрослым в семье. Вместе с этим, ребенку необходимо обеспечить условия, когда он понимает: чтобы он не натворил – семья не накажет его, а поможет и защитит. Не менее значимо и отсутствие в семье табу на обсуждение межполовых отношений и сексуальной сферы.

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