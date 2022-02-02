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Общество

Гаишники и оперативница поспорили из-за мигранта и пистолета. После драки их уволили

В Петербурге двух гаишников и оперативницу уволили после драки в отделе полиции

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В Санкт-Петербурге два инспектора ГИБДД избили сотрудницу уголовного розыска прямо в отделении полиции. На улице она сделала им замечание — мужчины неудобно поставили свою машину на служебной парковке. В ответ инспекторы потребовали у девушки удостоверение полицейского, чтобы задержать ее и написать на нее рапорт. Полицейская отказалась и ушла в отделение, инспекторы нагнали ее, в итоге словесная перепалка переросла в драку. Мужчины жестко задержали сотрудницу угрозыска, сломав ей руку. Сейчас девушка в больнице, инспекторы ГИБДД задержаны, против одного из них завели уголовное дело. Как сообщили в главке МВД, всех троих уже уволили — «по дискредитирующим основаниям».

Конфликт вспыхнул между 24-летним лейтенантом уголовного розыска Аленой Юдиной из 37-го отдела полиции Василеостровского района и двумя лейтенантами ГИБДД того же района 34-летним Александром Колесниковым и 25-летним Дмитрием Перенюком. Последние около 11 вечера 31 января привезли в отделение Юдиной задержанного мигранта вместе с его машиной. При этом инспекторы припарковали автомобили на служебной парковке так, что перегородили выезд всем остальным.

В это время Юдина, бывшая на дежурстве, должна была выехать из отделения по вызову. Она попросила инспекторов отогнать машины, чтобы освободить проезд. Те отказались. Telegram-канал Mash пишет, что во время разговора «дело дошло до непарламентских выражений», после чего обиженные инспекторы потребовали у девушки служебное удостоверение. Лейтенант отказалась и вернулась в свой отдел. Однако сотрудники Госавтоинспекции пошли за ней. Дальнейшее попало на видео.

На записи дело происходит в дежурной части отделения. Колесников повторяет Юдиной требование показать ему удостоверение, объясняя, что она в гражданской одежде и находится в здании полиции с оружием (у девушки был при себе табельный пистолет).

«Я буду рапорт писать об оскорблении сотрудника полиции ГИБДД. Вы оскорбляли меня, вы говорили матерными выражениями в мой адрес. <...> Я вас сейчас задержу и доставлю в дежурную часть Громова, и вызову ответственного по главку сюда», — возмущается Колесников.

Юдина в ответ сообщила, что она «дежурный опер». Из окошка дежурной части инспекторам также несколько раз подтвердили, что они разговаривают с сотрудником уголовного розыска. «Прекратите, что вам надо?» — поинтересовалась оперативница.

Однако Колесникова это не устроило, он заявил, что Юдиной «разговаривать надо уметь нормально». Параллельно Юдина звонила кому-то по телефону и спрашивала, что ей делать в этой ситуации. На видео она так ни разу и не показала свое удостоверение. Один раз она прервала монолог Колесникова, который повторял просьбу об удостоверении, словами: «Рот закрой, не с тобой разговариваю».

В итоге лейтенант толкнула Колесникова в грудь со словами: «Ты что, охренел что ли, .....(блин)!». После этого она попыталась уйти от инспекторов.

«Держи ее! Она никуда не пойдет. Она в отношении меня применила физическую силу!» — крикнул Колесников напарнику.

После этого они провели жесткое задержание. На видео видно, что от одного из ударов Юдина отлетела в стекло окна дежурной части, откуда закричали: «Что вы творите, это наш сотрудник!». Затем ее повалили на пол и скрутили руки за спиной. При этом девушка громко закричала.

Как выяснилось позже, при задержании лейтенанту сломали левую руку и порвали мышцы плеча. Оперативника госпитализировали в Мариинскую больницу. Остальные сотрудники отделения задержали и разоружили инспекторов ДПС.

В итоге против Колесникова завели уголовное дело за превышение полномочий (ч. 3 ст. 286 УК).

«По версии следствия, подозреваемый в ночь с 31 января на 1 февраля 2022 года в помещении отдела полиции, превышая свои должностные полномочия в ходе конфликта с оперуполномоченным уголовного розыска данного отдела, с силой толкнул ее руками в грудь, в результате чего потерпевшая ударилась спиной и головой о стену. Затем подозреваемый повалил ее на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину, причинив потерпевшей физическую боль и закрытый перелом левой плечевой кости», — резюмировал Следственный комитет.

Сам полицейский успел подать рапорт о нарушении общественного порядка против оперативницы Юдиной, передает Telegram-канал Baza.

Он рассказал, что младший лейтенант «нетактично общалась» с задержанным гражданином Узбекистана, которого привезли гаишники.

После этого, как пишет Колесников, они с коллегой указали на это Юдиной, а она накинулась с оскорблениями на них. Сотрудник ДПС попросил привлечь оперативницу к ответственность по статье «Оскорбление представителя власти».

В свою очередь коллега Колесникова Дмитрий Перенюк зафиксировал повреждения после драки с женщиной (закрытая ЧМТ и подозрение на сотрясение мозга). И потребовал привлечь ее к ответственности по уголовной статье — он считает, что его травмы стали следствием действий Юдиной, которая его толкнула.

Как пишет Telegram-канал «Подъем», всех троих сотрудников полиции уже уволили после драки в дежурной части.

«Руководством ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области принято решение об увольнении указанных сотрудников из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям», — сообщили в пресс-службе главка.

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