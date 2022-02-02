Краболов «Акванавт» пошел ко дну. Что известно о смертельном ЧП в приморском порту

14 человек эвакуировали с затонувшего в приморском порту судна «Акванавт». Старший механик погиб, а капитана госпитализировали с переохлаждением. Следователи возбудили уголовное дело, ответственным лицам грозит до пяти лет лишения свободы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Затонувшее у берега в приморском порту Зарубино рыболовное судно «Акванавт» не угрожает судоходству. Об этом сообщил в среду, 2 февраля, пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко. Погиб старший механик затонувшего в Приморье краболовного судна Старший механик краболовного судна, затонувшего в Приморском крае, погиб, а капитан был госпитализирован... 02 февраля 11:59

«Утечки топлива нет. Угрозы для судоходства нет», — приводит его слова ТАСС.

Кравченко рассказал, что водолазное обследование пока не проводилось. Данных о том, сообщал ли экипаж о крене и повреждениях судна ранее, нет.

Судно затонуло около 3:00 мск в среду у причала Зарубинской базы флота. Были эвакуированы 14 членов экипажа, один человек — старший механик Игорь Сомин — погиб. Его тело достали на поверхность.

«Краболов «Акванавт» затонул сегодня в порту Зарубино в Хасанском районе. Один из членов экипажа, старший механик Игорь Сомин погиб. Капитан судна Евгений Омельченко с переохлаждением направлен в больницу пгт Зарубино. Установлены боновые заграждения. Подробности происшествия выясняются», — говорится в Instagram правительства края. В Приморье затонуло краболовное судно У причала порта Зарубино в Приморье затонуло краболовное судно «Акванавт». Об этом сообщил РИА... 02 февраля 11:59

Приморская транспортная прокуратура начала проверку. По ее данным, на борту затонувшего судна находится 16 тонн дизельного топлива. Информация о возможном разливе нефтепродуктов уточняется.

По предварительной версии, затопление у причала №6 произошло после того, как на судне начался крен, оно потеряло остойчивость и в его внутренние помещения поступила вода.

Владелец судна — компания «Примкраб». Там проинформировали, что на месте инцидента работают спасатели и водолазы. В предрейсовом отчете о неисправностях краболова заявлено не было.

«Судно следовало с рейсового задания. Во время разгрузки начало тонуть, полностью ушло под воду в течение нескольких минут», — рассказали в компании.

Краболовное судно был технически исправным, его ремонт проводился чуть более шести месяцев назад, уточнил представитель судовладельца.

«На судне «Акванавт» летом 2021 года проведен ремонт с проведением докового освидетельствования Российским морским регистром судоходства. При оценке технического состояния корпусных конструкций судна замечаний не было. В предрейсовом отчете о готовности судна к выходу никаких неисправностей не заявлено, то есть судно вышло в рейс технически исправным», — цитирует его РИА «Новости».

В пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Эта статья предусматривает, что ответственным лицам грозит до пяти лет лишения свободы (либо принудительные работы на тот же срок).

«Акванавт» построили в Японии в 1980 году. Он работал под российским флагом, его наибольшая длина составляет 33,2 м, наибольшая ширина — 6,38 м.