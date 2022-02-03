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Общество

«Он чудак». Знакомый рассказал о странностях каратиста Живодера, избившего младенца

В Омске задержали тренера по карате, подозреваемого в истязании ребенка

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LifeShot/Telegram
Полиция задержала в Омске 32-летнего тренера карате Павла Живодера, который избил девятимесячного сына своей сожительницы. Женщина попросила любовника присмотреть за детьми и уехала из города. В итоге Живодер несколько дней подряд издевался над младенцем, а затем сам привез ребенка в больницу. У мальчика нашли черепно-мозговую травму. По словам знакомого Живодера, каратист раньше казался окружающим «чудаком» и мог неадекватно реагировать на обычные ситуации.

Мать пострадавшего мальчика уехала по делам в Нижневартовск, оставив трех своих детей (от 9 месяцев до 4 лет) на Живодера. Мужчина был с ними дома один с 26 января по 1 февраля. Как считает следствие, на протяжении этого времени каратист избивал младенца и издевался над ним.

«Подозреваемый <...> систематически наносил множественные удары руками по голове ребенка, а также брал его за ноги, переворачивал вниз головой и тряс его», — указал Следственный комитет.

Как сообщает РЕН ТВ, тренер также бил ребенка по ногам.

В СК уточнили, что так Живодер хотел наказать ребенка. Тот постоянно плакал и мешал ему отдыхать.

Сам каратист, объясняя ситуацию в полиции, заявил, что у него не было опыта общения с детьми. Те начали капризничать, и он пытался успокоить младшего мальчика кулаками.

Омский 12-й канал отмечает, что у пострадавшего ребенка есть инвалидность.

В итоге Павел Живодер сам привез младенца в больницу в тяжелом состоянии, сообщив врачам, что у мальчика начался «приступ судорог». Ребенку диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы, судороги. Сейчас он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Младенцу сделали трепанацию черепа, чтобы удалить гематому.

Каратист сдался полиции и написал явку с повинной. Его задержали, следствие завело против тренера дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего). Решает вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Кроме того, Следственный комитет хочет отправить мужчину на психиатрическую экспертизу.

Старших детей, оставшихся без присмотра взрослых, пока забрали в специализированное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Известно, что Живодер родом из Ханты-Мансийского округа. В Омске ему предложили работу, и мужчина переехал в город, привезя с собой многодетную сожительницу. В браке они не состоят.

Живодер профессионально занимается каратэ и имеет черный пояс. Однако, как рассказал «Газете. Ru» знакомый Живодера Анатолий (имя изменено), каратист был слабым спортсменом и отличался странным поведением.

«Кажется, у него есть справка о том, что он психически не здоров. Сам с ним пересекался редко <...> не общался с ним плотно, но по разговорам, он чудак. Как говорится: «В тихом омуте...». <...> Не адекватно принимал решения в обычных бытовых моментах. <...> [Я] считал его безобидным, не опасным. Про справку [о психических проблемах] — это вроде как слухи <...>, но слухи просто так не рождаются», — сообщил Анатолий.

По его словам, раньше Живодер вел тренировки по карате в городе Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе. Собеседник «Газеты. Ru» лично не видел его тренировки.

«Он покинул нашу организацию уже около двух лет назад, и слава богу. Как спортсмен он слаб и духа нет. Он из разряда «спорт для всех, даже для таких». <...> Ушел от нас сам, устроился на работу и с концами. Вел себя не профессионально. Много наигранности, не искренности», — пояснил Анатолий.

Другие знакомые Живодера говорят, что он был отзывчивым, но со своими странностями. Мечтал заниматься с детьми и учить их карате.

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