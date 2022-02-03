Москва обошла Лондон и Париж по развитию инфраструктуры

ООН назвала Москву лучшим мегаполисом мира по показателям «развитие инфраструктуры» и «качество жизни». Предварительные данные приводятся в рейтинге «Индекс процветания городов», который опубликовали в рамках программы UN-HABITAT. Полную версию рейтинга обнародуют 31 марта, в нее включат таблицы данных и подробное описание методологии.

Москва заняла первое место в рейтинге «Индекс процветания городов» ООН по показателю развития инфраструктуры, набрав 83.2 балла. Она опередила Лондон, получивший 75.9, и Париж, который занял третью строчку в рейтинге с 76.3. В этой категории эксперты оценивали жилищную, социальную и транспортную сферы, а также информационные технологии. «Индекс счастья» москвичей поможет управлять мегаполисом Уже третий год подряд Москва занимает лидирующие позиции в различных рейтингах и голосованиях как один из... 02 июля 19:23

Кроме того, столицу России признали лучшей в рамках показателя качества жизни. Москва набрала 68.3 балла против 61.59 у Лондона и 57.16 у Парижа. Определяя уровень качества жизни, эксперты оценивают показатели, касающиеся здравоохранения, образования, культуры и досуга, науки и технологий, общественных пространств и безопасности.

Всего в глобальный рейтинг вошли 29 мегаполисов мира. По комплексной оценке Москва находится на третьем месте. Первую строчку занял Сингапур, а второе место занимает канадский Торонто.

Основу рейтинга составляют 46 индикаторов, которые относятся к шести категориям: «Продуктивность экономики», «Развитие инфраструктуры», «Качество жизни», «Экологическая устойчивость», «Равенство и интеграция в жизнь общества» и «Городское управление и законодательство».

Аргумент в борьбе за ЭКСПО-2030

По мнению мэра столицы Сергея Собянина, признание Москвы лучшим мегаполисом мира станет аргументом в конкурентной борьбе за проведение «ЭКСПО-2030».

«Возможно, полученные результаты вызовут некоторое удивление и даже недоверие у части экспертов. Но, в действительности, мы настолько привыкли пользоваться благами нашего города, что часто не отдаем себе отчет, какого уровня развития удалось достичь Москве за последние годы. Признание нашего города мировым лидером в качестве жизни и развитии инфраструктуры – это справедливая оценка огромных позитивных перемен, происходящих в Москве», - заявил Собянин в своем блоге.

По словам градоначальника, Москва не получит никаких формальных преимуществ от лидирующей позиции в индексе, но этот рейтинг доказывает, что город находится на правильном пути.

«И еще – он станет хорошим аргументом в конкурентной борьбе, которую ведут между собой крупнейшие мегаполисы мира. Например, в ближайшее время должен определиться город, который примет Всемирную выставку ЭКСПО-2030. Москва – один из городов-кандидатов. И признание наших достижений со стороны ООН, несомненно, поможет выиграть борьбу за право принять крупнейший форум достижений науки, техники и культуры нашей планеты», - отметил Собянин.

Мэр отметил, что в центре программы развития Москвы находятся интересы и потребности всех жителей города. «Когда мы развиваем городской транспорт, то ставим целью обеспечить комфорт, скорость и безопасность поездок для всех москвичей. Когда реализуем программу создания качественной городской среды, то она охватывает не только центр, но и все жилые районы. Когда улучшаем образование и здравоохранение, то стремимся сделать это в каждой школе и поликлинике. И так во всех сферах жизни нашего города», - рассказал Собянин.

Лидерство по другим показателям

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