В России начнут снимать коронавирусные ограничения

Зрители во время концерта в зале академической филармонии имени Д.Д.Шостаковича в масках, Санкт-Петербург, 2022 год

Правительство не планирует вводить дополнительные ограничения из-за коронавируса. Наоборот, некоторые запреты будут сняты. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организацией «Деловая Россия».

Снятие ограничений

«Общий вывод такой, что даже ограничения для контактных, так называемых лиц, можно в ближайшее время снимать. Чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность», — приводятся слова президента на сайте Кремля.

По его словам, «никаких локдаунов» в связи с распространением штамма «омикрон» «не намечается». Он отметил, что недавно вице-премьер РФ обсуждала этот вопрос с обеспокоенными работодателями и профсоюзами.

«Только вчера вечером, довольно поздно, мы обсуждали эту тему с председателем правительства, расстались с ним где-то уже, наверное, во втором часу ночи, долго беседовали, в том числе и по этому вопросу», — добавил Путин.

Он также рассказал, что у правительства нет планов «вводить какие-то дополнительные ограничения». Лидер страны пояснил, что это связано с особенностью течения болезни при штамме «омикрон».

Еще в конце января было утверждено постановление Роспотребнадзора, согласно которому срок карантина после контакта с больным коронавирусной инфекцией сократился с 14 до семи дней. Путин рассказал, будут ли в РФ вводить новые ограничения из-за «омикрона» Президент РФ Владимир Путин рассказал во время заседания форума «Деловая Россия», есть ли... 03 февраля 21:43

Несмотря на заразность и стремительное распространение нового штамма «омикрон», ученые и медики отмечают, что эта разновидность коронавируса протекает легче, чем другие типы болезни. Однако «омикрон» по-прежнему опасен для невакцинированных, пожилых людей, а также для граждан с хроническими заболеваниями.

За последние сутки в России выявили рекордное количество заболевших – 155 768 человек. Согласно официальной статистике, на данный момент полностью — двумя дозами — привиты более 79 млн россиян, причем число заболевших среди них не превышает четырех процентов.

Многие страны мира также сокращают длительность карантина для контактировавших с больными COVID-19. Так, в США, Израиле, Греции и Швейцарии изоляция длится пять дней, а в Германии привитые и переболевшие люди, могут не изолироваться вовсе. Другим категориям граждан после общения с инфицированным придется провести дома десять дней, но при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертифицированного исследования на антиген этот срок сокращается до недели.

Изучение и диагностика

Несмотря на ослабление антиковидных ограничений, власти продолжают мониторить количество случаев заражения COVID-19 и выделяют средства на исследование и выявление нового штамма «омикрон».

«Крайне важно оперативно выявлять инфекцию и для этого необходимо поддерживать высокий уровень тестирования граждан на коронавирус, как это поручил президент. Надо продолжить и дальнейшее изучение циркулирующих штаммов. На проведение их генетического анализа, секвенирование выделено около 400 млн рублей, и отправим дополнительные средства на приобретение реагентов и расходных материалов, которые необходимы для определения «омикрона». Своевременные исследования необходимы для того, чтобы вести мониторинг изменения ситуации», — сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

На совещании с кабмином премьер заявил, что власти выделят 600 млн рублей для оплаты труда студентов медвузов и других медицинских работников, которые будут консультировать больных коронавирусом дистанционно. В России за сутки госпитализировали 17 792 человека с COVID-19 За минувшие сутки в России с коронавирусом были госпитализированы 17 792 человека, что... 03 февраля 13:23

По его мнению, это позволит дополнительно задействовать не менее 2,5 тысяч специалистов, и обращения граждан будут рассматриваться быстрее.

Локальные ограничения

Тем не менее, в некоторых регионах из-за роста заболеваемости вводят дополнительные ограничения. Так, внеплановые каникулы были объявлены в школах Пензенской области с 7 по 14 февраля.

«С 7 по 14 февраля 2022 года ученики 1-11 классов Пензенской области уходят на кратковременные каникулы. Учебный материал будет освоен в полном объеме за счет уплотнения занятий, при необходимости будут использованы дни весенних каникул. Решение об этом школа примет самостоятельно, откорректировав учебный график», — сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.

Губернатор Омской области Александр Бурков на совещании, посвященном борьбе с коронавирусом, также сообщил о переводе всех школ региона, кроме 9-х и 11-х классов, на дистанционное обучение. Об этом сообщили РИА «Новости» в правительстве Омской области.

О необходимости антиковидных ограничений 3 февраля заявил и заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров.

«Мы наблюдали за тем, как (влияли на развитие пандемии – «Газета.Ru») локдауны… которые были введены в разное время. Они не сильно влияли, не было очень существенного влияния на рост, на скорость роста. Хотя поскольку основной причиной переноса, особенно это касается «омикрона», являются контакты людей, то, конечно, деятельность по введению ограничительных мер играет роль», - сказал ученый журналистам.

Он счел разумными меры, связанные с ограничением посещения общественных мест с помощью системы QR-кодов. Он также подчеркнул, что вакцинация – «самое стратегически верное направление» для разрыва цепочки распространения инфекции.