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Общество

Основатель Telegram-канала Nexta Протасевич готовит иск против Ryanair

Экс-главред оппозиционной Nexta Протасевич: штаб Тихановской причастен к моему задержанию

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Авиакомпании Ryanair стоит готовиться к иску от Романа Протасевича, который во время протестов в Белоруссии вел ныне признанный экстремистским Telegram-канал Nexta. По его словам, документ уже готовит группа юристов. При этом он заявил, что есть основания для обращения в суд. Вместе с тем в экстренной посадке самолета, на котором он летел в Вильнюс, Протасевич обвинил соратников Тихановской.

Роман Протасевич, один из основателей Telegram-канала Nexta (был признан экстремистским в Белоруссии) заявил, что команда юристов готовит от его имени иск против авиакомпании Ryanair.

«Не буду на данный момент раскрывать всех подробностей, но я планирую подать иск к авиакомпании Ryanair и также призываю подать подобный иск всех пассажиров, которые находились на борту этого рейса», – сказал он в эфире YouTube-канала InfoSpecNaz.

Он пообещал обо всем объявить, как только все будет готово.

«Я готов предоставить задокументированные доказательства всех своих слов. И эти же доказательства готовы предоставить официальные органы Республики Беларусь», – добавил он.

Позднее в комментарии »Sputnik Беларусь» бывший оппозиционер заявил, что у него есть «ряд причин» для иска против авиакомпании, например, что он так и не долетел до места назначения.

В видеозаписи, размещенной в YouTube Протасевич подчеркнул, что сотрудники штаба лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской причастны к ложному сообщению о минировании самолета Ryanair, который в мае 2021 года экстренно посадили в аэропорту Минска.

Молодой человек рассказал, что в штабе обсуждались меры по привлечению внимания к оппозиционерам, так как к маю 2021 года вся шумиха вокруг протестов в Белоруссии утихла, да и оппозиционного настроя, как такового у белорусов уже не было.

По словам Протасевича, обсуждался вариант задержания одного из оппозиционеров на территории Белоруссии, чтобы его поддержали другие оппозиционно настроенные граждане республики. В качестве примера такой реакции приближенные Тихановской якобы взяли ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным, которого арестовали после его прилета в Россию из Германии.

Протасевич подчеркнул, что оппозиция искала пути давления на официальные власти. В том числе работали «киберпартизаны», которые отправляли ложные сообщения о минированиях в госучреждениях, сказал бывший главред Nexta.

Стоит отметить, что во время стрима в YouTube Протасевич все время куда-то подсматривал и буквально читал с листочка, даже когда говорил о Nexta. Хотя еще в августе прошлого года называл Telegram-канал «своим детищем».

Тогда же он отмечал, что во время протестов в Белоруссии против очередного прихода к власти Александра Лукашенко «искренне верил в то, что делал».

«И я делал это совсем не ради того, к чему позже и в том числе сейчас приходит оппозиция. Я действительно во многих моментах был, наверное, даже чересчур идейным и чересчур верил в какие-то идеалы», – сказал он.

Но уже в январе этого года он устроился на работу в белорусский провластный центр «Системная правозащита».

Об этом он заявил InfoSpecNaz. Протасевич намерен сделать успешные «кейсы» центра известными большинству людей. В качестве примера он привел историю с польским военнослужащим Эмилем Чечко, который дезертировал в Белоруссию.

3 февраля Протасевич заявил «Sputnik Беларусь», что ему смягчили меру пресечения. Он по-прежнему под домашним арестом, но ему разрешили посещать новое место работы.

«Я по-прежнему не могу ходить гулять, не могу, скажем, приглашать к себе гостей или посещать какие-то мероприятия. Просто если раньше моя жизнь состояла из того, что я сижу дома, то сейчас моя жизнь – это дом – работа, дом – работа», – поделился бывший оппозиционер.

23 мая Роман Протасевич вместе со своей девушкой Софией Сапегой направлялся на самолете Ryanair из Афин в Вильнюс. В небе над Белоруссией экипажу лайнера сообщили, что борт якобы заминирован.

В результате пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Минска. Там Протасевича и Сапегу ждали правоохранители. Молодые люди были редакторами оппозиционных Telegram-каналов. Сапега, в частности, руководила проектом, где размещались данные силовиков. Протасевича и Сапегу обвиняют по нескольким статьям УК республики.

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