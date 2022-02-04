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Общество

«Да, за гранью. Но это ваши манеры, Ксения Анатольевна». Шнуров оправдался за «Шмарафон»

Шнуров назвал Собчак «инфодворянкой» и «как бы интеллигенцией»

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Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров

Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров

Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Певец Сергей Шнуров впервые объяснил, почему выпустил песню «Шмарафон» с оскорблениями журналистки Ксении Собчак. Музыкант заявил, что Собчак его «раздражает». По его мнению, она считает себя аристократкой и презрительно относится к «простым» людям. И критикует окружающих, не имея на это права. Шнуров признал, что его песня находится «за гранью», но оправдался, что Собчак в своей работе использует те же методы.

Шнуров назвал в своем Instagram Собчак «инфодворянкой» и «как бы потомственной, как бы интеллигенцией».

«Да, меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна — типа нравственные камертоны, которые как будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других, типа судьи чужих мелких дел с высоты своего большого полета», — написал Шнур.

По его словам, Собчак и «такие, как Собчак» думают, что «им все позволено». Музыкант указал, что в своей песне гротескно показал подлинное отношение журналистки к «простым людям, к неровне». Шнур заявил, что у Собчак не получается спрятать «неприкрытое отвращение» к людям другого сословия. Он подчеркнул, что в этом смысле находится с Собчак «сильно по разные стороны баррикад».

«Пользуясь ее же «журналистскими» приемами, я ей показал ее саму. Ее же оружие, ее метод. <...> Не стесняясь ничего. Да, за гранью. Да, ужасно. Но это ваши манеры, Ксения Анатольевна. Здесь мне пришлось поговорить с вами на вашем же языке», — пояснил Шнур.

Музыкант заявил, что его песня, как и методы Собчак — это и «правда мерзко».

Оскорбительную песню под названием «Шмарафон» выпустила группировка Шнурова «Ленинград». Песню исполнила певица Зоя. Трек вышел в форме клипа с Зоей 1 февраля.

В песне ни разу напрямую не звучит имя Собчак, она посвящена «старенькой лошади», которая всю жизнь скакала на манеже в цирке «как кобыла», а теперь стала «клячей». Упоминается и смертельное ДТП в Сочи с участием водителя Собчак («подумаешь, убила — спешила ж по делам). Также звучит намек на то, что Собчак изменяла своему бывшему мужу, актеру Максиму Виторгану («ничего такого, наставлены рога: похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган»).

«Кто он? Лидер быдла?»

Песня «Ленинграда» вызвала широкий резонанс в обществе. Сама Собчак и некоторые другие знаменитости резко осудили Шнурова. Собчак назвала его «милым старым хреном» и «опустившимся питерским алкашом». «Ты не Шнур. А шнуровка. На чужих ботинках», — подчеркнула Собчак.

По ее мнению, на Шнурова плохо повлиял отказ от алкоголя, он растерял свой талант и выпускает бездарные песни в попытках заработать денег. Собчак отметила, что была бы не против, если бы Шнур «размазал» ее талантливо. Тем не менее, новый клип Шнура она опубликовала на своей странице в Instagram, заявив, что позволит певцу «подсосать немного трафика» на ее имени.

Экс-муж Собчак Виторган, также задетый в песне, выразил недоумение по поводу клипа.

«Сережа Шнуров, ты реально шутишь про моего пятилетнего сына, типа мой он или не мой? Ну ты серьезно, чувак? <...> Я помню времена, когда ты почитал за честь бесплатно выступать на дне рождения Собчак. <...> Блин, ну ты же был хулиганом нашего поколения, ты во что выродился вообще», — поинтересовался Виторган. Он добавил, что Шнуров стал «хулиганом на подсосе».

Актер предположил, что у «старого Шнурова» проблемы с эрекцией, и он компенсирует отсутствие любовных подвигов возбуждением от публичных ссор с Собчак. Виторган попросил Шнура стареть если не красиво, то «хотя бы достойно».

За Собчак заступился и ее нынешний супруг – режиссер Константин Богомолов. Он сравнил Шнура с «кучей нечистот», которую даже не хочется никак оценивать. «Вы у меня спрашиваете комментарий по поводу кучи нечистот, лежащей посреди великого города? Тут нужен не комментарий, а ассенизаторская машина. И это вопрос опять же к питерским властям – почему они у себя в городе так плохо убираются», — сообщил Богомолов.

Продюсер Иосиф Пригожин, в свою очередь, предложил выпороть Шнурова за оскорбление Собчак и унижение ее маленького сына. Он назвал музыканта «хайпожором» и «отморозком», все выпады которого проплачены. Пригожин также сравнил Шнура с «кариесом на зубах», который давно пора вылечить.

«Наверное, к президенту нужно обратиться. Пока оттуда сверху распоряжение не упадет, что ему [Шнурову] попу надо набить ремнем, это так и будет продолжаться. Потому что, судя по всему, он никого не слышит. Себя возомнил первым человеком в нашей стране. <...> Кто он? Лидер быдла?» — сказал Пригожин.

При этом продюсер пояснил, что не заступается конкретно за Собчак, просто для мужчины, по его мнению, недопустимо опускаться так низко, оскорблять женщин и детей. Пригожин напомнил, что Шнуров не первый раз публично выступает с руганью в адрес каких-то личностей. «Пока мы не начнем окультуриваться, публично пороть таких людей, как Шнуров, позволяя ему девальвировать каждого гражданина, ничего хорошего не получится», — резюмировал Пригожин.

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