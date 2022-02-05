Забайкалье зачистят от беспризорных собак

С 5 февраля в Забайкалье начал действовать режим повышенной готовности из-за нападения бездомных собак на людей. С начала 2022 года в одной только Чите зафиксировали 64 случая укусов людей собаками. Накануне сорвавшийся с привязи алабай «снял скальп» с трехлетнего ребенка, а неделю назад бродячие псы загрызли девочку насмерть.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о введении режима повышенной готовности (ПГ) из-за многочисленных нападений собак на людей. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства.

«Начал <…> действовать режим повышенной готовности в связи с угрозой нападений безнадзорных животных на людей на территориях населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Постановление вступило в силу 5 февраля. Режим ПГ предполагает, что на улицах забайкальских городов и населенных пунктов не должно остаться беспризорных животных.

«Это позволит контролировать запрет на кормление животных без владельцев, выгул собак без хозяев и препятствование отлову безнадзорных животных», — отметили в региональной администрации.

Кроме того, Госветслужба должна быстро обеспечить функционирование временных приемников для собак. Безопасность людей должна быть обеспечена как можно скорее, подчеркнул губернатор.

С начала 2022 года в столице края, Чите, зарегистрировали 64 случая укусов собаками людей. За 2021 год на территории всего Забайкалья Роспотребнадзор зафиксировал более 2,3 тыс. собачьих укусов, из них 212 – опасных, 11 – с множеством глубоких ран.

Нападение алабая

В четверг, 3 февраля, пресс-служба Следственного управления СКР по Забайкалью сообщила, что сорвавшаяся с привязи собака породы алабай напала на трехлетнего ребенка в поселке Кокуй Сретенского района.

«На вокзале алабай напал на трехлетнего ребенка, снял скальп просто, наложили 48 швов»,

— сообщила местная жительница порталу Zab.ru.

При этом глава Сретенского района Алексей Закурдаев сообщил изданию «Чита.ру», что пес находился на привязи «в ограде» и ребенок к животному подошел первый.

Гибель девочки

22 января в поселке Домна Читинского района стая бездомных собак загрызла насмерть семилетнюю девочку, возвращавшуюся домой из музыкальной школы.

«Собаки эти появились недавно. У нас таких псов не было, их кто-то привозит и выбрасывает у нас», — рассказала «Чите.ру» местная учительница, которую тоже покусали псы.

Жители Домны сообщили журналистам, что власти на обращения из-за разгула бродячих собак не реагируют – или отвечают отписками. На улице псы появляются из-за бедности населения, считают некоторые домнинцы.

«У каждого человека была собака, был достаток содержать их дома. А сейчас пенсия нищенская, зарплата нищенская. Собаку прокормить нечем», — заявили собеседники портала.

По мнению других жителей Домны, причина бедствия – разбросанный мусор и несанкционированные свалки, привлекающие животных.

«Занимательно, что после смерти ребенка за сутки нашелся автобус для подвоза детей в школу. Нашлась техника, чтобы убрать мусор со всех помоек. Нашлись те, кто отловил 25 собак (такое количество на момент публикации сообщает городская администрация). Все нашлось, но ради этого пришлось погибнуть девочке», — говорится в материале.

23 января глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал ужесточить законодательство для предупреждения гибели людей из-за нападения бездомных собак.

Внимание СМИ и чиновников привлекли случаи, подобные забайкальским нападениям: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал отловить всех бездомных собак в регионе и подвергнуть их стерилизации.

«Уважаемые мэры, вы хотите, чтобы у нас дошло до трагедии, как в Забайкалье? Я не хочу. Я поручаю вам лично проехать по всем передержкам и приютам, узнать, что там происходит.

Найдите службам отлова собак волонтеров, дайте машины для поиска стай. В течение двух недель нужно отловить всех бездомных собак и стерилизовать их. После стерилизации отпускать их на волю нельзя, нужно держать в приютах», — приводит слова губернатора РИА «Новости».

В Саратове 2 февраля стая бродячих собак напала на ребенка, его укусили за локоть. Местный СУСК начал доследственную проверку. Глава регионального правительства Роман Бусаргин сообщил, что из бюджета Саратовской области выделят 5 млн рублей на гранты приютам для собак.

Сообщается о нападениях бездомных псов на людей в Челябинской, Вологодской и Мурманской областях, Магаданской области и Карелии. Девять бродячих собак напали на школьницу в Астрахани, там же 26 января загрызли насмерть местного жителя.

Кинолог-эксперт в разговоре с «Аргументами и Фактами» рассказал, как нужно вести себя при нападении собаки. «Если вы встретили стаю, сделайте все, чтобы они не смогли зайти сзади, потому что именно так они нападают. Стойте и не шевелитесь, пока они не пройдут мимо», — заявил специалист. Однако если животные нападают, то нельзя ни в коем случае убегать — нужно стоять на месте и отбиваться.