Экс-депутата VI созыва Госдумы Максима Шингаркина избили в Москве на Самотечной улице. Сейчас он находится в больнице, его должны срочно прооперировать. Как рассказал сам Шингаркин, в течение всей последней недели за ним велась слежка. Помощница бывшего депутата связывает нападение с его репортажами на YouTube.

Бывший депутат Госдумы Максим Шингаркин записал видео, в котором рассказал о совершенном на него нападении и показал ушибы. У экс-депутата заплыл правый глаз, а из носа течет кровь. Он находится в медучреждении и проходит обследование.

«Не успели мы сегодня записать нашу очередную порцию работы за прошедшую неделю, как на меня около места, где мы работали, было совершено нападение», - сообщил он (запись опубликована в Instagram Шингаркина).

По словам экс-депутата, нападение не стало неожиданностью: в течение недели за ним следили неизвестные. Инцидент произошел на Самотечной улице в Москве.

На Шингаркина могли напасть из-за его разоблачающих роликов на Youtube, считает его помощница Любовь Петрухина. «Он достаточно много острых проблем поднимал в своей работе. И можно сейчас даже на YouTube посмотреть, какие были последние объекты, о которых он рассказывал, о коррупции на них. И наверняка нападение связано с этим», — рассказала она «Газете.Ru».

По словам Петрухиной, нападение было спланированным. «Его поджидали. Я знаю, что ему звонили по телефону и представлялись доставщиками какого-то заказного письма. Человек говорил, что он курьер. Максим Андреевич назначил ему встречу, чтобы получить это письмо», — поделилась она.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, после обследования экс-депутата госпитализировали. По факту нападения проводится проверка, ведется розыск подозреваемых.

Как передает РЕН ТВ, у Шингаркина перелом скуловой кости со смещением. Его готовят к операции.

Telegram-канал 112 опубликовал видеозапись нападения. На кадрах видно, как мужчина подходит к машине, в этот момент к нему подбегает неизвестный и начинает избивать.

Максим Шингаркин ведет YouTube-канал «Свободное дыхание», снимает репортажи на тему защиты окружающей среды, уделяя значительное внимание природоохранной реформе, а также строительству и рекультивации мусорных полигонов.

С 2000-го по 2002 год Шингракин координировал антиядерный проект Гринпис России. В 2003 году он основал фонд «Гражданин» для поддержки региональных гражданских экологических инициатив и развития общественного контроля в сфере экологии.

Был депутатом Госдумы VI созыва от ЛДПР (с 2011-го по 2016 год). Перед выборами его исключили из ЛДПР, после чего Шингаркин перешел в партию «Родина».

В 2013 году экс-депутат баллотировался в губернаторы Московской области, но проиграл, набрав только 2,5% голосов.

Фотография сына Шингаркина, Максима, стала своего рода символом акции, прошедшей в Москве весной 2017 года. Юноша и его друзья тогда забрались на фонарный столб на Пушкинской площади, спасаясь от силовиков. В 2018 году Шингаркин-младший покончил с собой вместе со своей девушкой.