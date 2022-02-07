Похороны станут госуслугой. Что известно об этом законопроекте

Госдума впервые с 1996 года может принять новый закон о похоронном деле. Предлагается, в частности, расширить круг лиц, ответственных за места захоронения, чтобы решить проблему брошенных могил. Похороны станут госуслугой, а ритуальные агентства внесут в специальный реестр. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Депутаты Госдумы готовятся внести в феврале проект нового закона о похоронном деле в России. Об этом в понедельник, 7 февраля, пишет газета «Ведомости». В России впервые разработали ГОСТ по срочному захоронению в братских могилах В России разработали ГОСТ по срочному захоронению тел умерших людей и животных в мирное и... 07 февраля 13:26

Документ предполагает полную замену действующего с 1996 года закона «О погребении и похоронном деле». Принятие его обновленной редакции давно назрело, считает замглавы комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Защита прав граждан, потерявших близких, формирование ясного понятийного аппарата и достижений цифровизации применительно к отрасли, обеспечение государственного надзора и пресечение противоправных действий со стороны всех участников процесса – вот только некоторые задачи нового закона», — отметил он.

Согласно действующему закону, похоронное дело может осуществляться только специализированными службами, созданными органами местного самоуправления. На практике, как указали авторы законопроекта и участники рынка, оказание ритуальных услуг стало видом предпринимательской деятельности.

«Фактически сегодня услуги по организации похорон может выполнять любой желающий, поскольку четких стандартов погребения и регламентов ритуальных услуг нет», — пояснила исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева.

«Когда случается беда, человек обращается в ритуальную компанию, она занимается подготовкой захоронения, а кладбища занимаются самим захоронением. Агентства выбирают гроб, транспорт и т.д. И на этом рынке работает кто попало. Отсюда огромное количество черных компаний. И дикое завышение цен», — констатирует глава комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета Минстроя Павел Кодыш.

В законопроекте предлагается установить в качестве основания для осуществления деятельности по организации похорон юрлицами и ИП наличие разрешения, выданного уполномоченным органом субъекта федерации в этой сфере.

Подача заявок предусмотрена через региональные порталы госуслуг.

Все получившие разрешение организации занесут в специальный реестр, где должны быть перечислены оказываемые ими услуги, а также и их стоимость.

Суть инициативы

Документ предполагает ряд требований для внесения в реестр легальных «ритуальщиков»: регистрация юрлица или ИП, а также наличие оборудования и катафального транспортного средства, используемых для приема заказа на оказание соответствующих услуг.

«В силу специфики про наши услуги заранее никто не хочет знать, психологическое состояние заказчиков усугублено стрессом, важно, чтобы было удобное информационное поле, где будет видно, в какие компании можно обратиться и выбрать удобную», — отметила Андреева.

Кроме того, предполагается создание и реестра недобросовестных ритуальных служб. В него внесут компании, у которых отзовут разрешение. В России планируют навести порядок в сфере ритуальных услуг Депутаты Госдумы готовятся внести в феврале в нижнюю палату парламента проект нового закона... 07 февраля 13:26

А что с кладбищами

Законопроект предполагает инвентаризацию мест захоронения, уточняет собеседник газеты. «Все кладбища, места захоронения и информацию о них внесут еще в один специальный реестр», — утверждает он.

Список сведений и форму паспорта объекта будут устанавливать уже на уровне подзаконных актов. Законопроект предлагает расширить круг лиц, ответственных за места захоронения, чтобы решить проблему брошенных могил.

Не исключено, что в рамках работы над инициативой органам местного самоуправления также дадут право устанавливать тарифы на содержание кладбищ, подготовку и закапывание могил, установку и демонтаж надгробий, уход за местом захоронения и т.п. Сейчас цены на рынке не регулируются.

«Согласно положению законопроекта, федеральное регулирование будет общим, а содержательная часть будет определяться на уровне региона: цены будут сформированы с учетом специфики региона, например, климатических условий», — рассказала Андреева.