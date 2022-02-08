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Общество

Директор ФСБ сообщил о предотвращении терактов в школах в шести регионах страны

Бортников: в нескольких российских регионах ФСБ предотвратила теракты в учебных заведениях

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Сергей Савостьянов/ТАСС
За последние годы в России было предотвращено сразу несколько нападений на школы, заявил директор ФСБ Александр Бортников. Теракты планировались в Москве, Крыму, на Северном Кавказе и в Тверской области. По словам главы спецслужбы, руководство школ должно нести большую ответственность за защиту учебных заведений от террористов.

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) и директор ФСБ Александр Бортников призвал повысить личную ответственность руководства учебных заведений за обеспечение защиты от нападений. Об этом он заявил в ходе совещания НАК и Федерального оперативного штаба, передает ТАСС.

За несколько лет теракты были предотвращены в школах Москвы, Тверской области, Крыма, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и Ингушетии.

По словам главы ФСБ, к большей части этих нападений были причастны «сторонники запрещенного в России движения «Колумбайн».

Бортников потребовал больше времени уделять подготовке учителей и охранников в школах – чтобы в случае теракта они знали, что нужно делать.

Новое движение

2 февраля Верховный суд Российской Федерации признал движение «Колумбайн» террористическим. Это решение было принято в ответ на иск Генеральной прокуратуры и вступило в силу незамедлительно.

«Как установлено прокуратурой и подтверждено в судебном заседании, названная террористическая организация основана на идеологии насилия и преследует цели массовой гибели людей, устрашения населения и дестабилизации обстановки в стране путем реализации масштабных насильственных акций», — сообщается на сайте генпрокуратуры.

Отмечается, что участники движения «отрицают общепринятые моральные принципы и нравственные ценности, пропагандируют девиантное поведение, суицид и насилие как норму жизни и способ достижения своих целей».

РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ сообщило, что масштабная пропаганда радикальной идеологии формирует у подростков антиобщественные настроения и провоцирует их на жестокость. Чекисты выявили в интернете множество крупных «колумбайновских» сообществ численностью около 50 тыс. пользователей. В России с десятых годов в соцсетях появились тематические сообщества, посвященные массовому убийству школьников в американской школе Columbine. Некоторые виртуальные фанаты американских подростков из «Колумбайна» решили повторить их «подвиг», что привело к гибели десятков учеников в российских учебных заведениях.

Дело школьников и Minecraft

Предотвращен сотрудниками ФСБ был и виртуальный теракт – 4 февраля в Красноярском крае гособвинитель запросил 1-й Восточный окружной военный суд дать реальный уголовный срок подросткам из Канска, которые планировали «взорвать» копию здания ФСБ в компьютерной игре Minecraft.

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(4) Стив (он же просто Игрок) из Minecraft

(4) Стив (он же просто Игрок) из Minecraft

Mojang

Прокурор просит дать школьникам сроки от шести с половиной лет воспитательной колонии до девяти лет лишения свободы, а также оштрафовать на 50 тыс. рублей.
Правоохранительные органы задержали 14-летних подростков в июне 2020 года за чат с перепиской, где школьники планировали в шутку «взорвать» здание ведомства в компьютерной игре Minecraft. Их обвиняют по статьям 205.3 («Прохождение обучения для проведения терактов»), 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств») и 222.1 («Незаконное изготовление и хранение взрывных устройств») УК РФ.

В разбирательстве объявили перерыв до 10 февраля. Обвиняемый Никита У. в последнем слове заявил, что никогда не планировал терактов. Он также заявил, что на его мать оказывалось давление сотрудниками правоохранительных органов.

«После моего задержания давили на маму, что у нее денег не хватит на платного адвоката. Они надеялись, что я не выдержу, постоянно приходили ко мне в СИЗО, говорили, что хотят мне помочь. Сразу же, пока у мамы не получалось прийти ко мне после ареста и передать что-либо, принесли мне канцелярские принадлежности, намекая мне на то, что она плохая и не ходит ко мне. Один из них даже предлагал, чтоб мы писали друг другу письма, а он относил. А еще специально не давали разрешения на звонки и свидание с мамой, наши многочисленные заявления оставались без ответа», — заявил школьник.

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