«Жениху так удобно». Почему женщина родила ребенка в коллекторе

Жительница Дзержинска родила ребенка в коллекторе теплосети на глазах у двухлетнего сына. Ее сожитель в это время находился рядом – сидел на трубах снаружи. Знакомые рассказали, что женщина в последнее время подсела на наркотики. Теперь семьей заинтересовались органы опеки и правоохранительные органы.

Третий ребенок

Во вторник СМИ и Telegram-каналы обнародовали кадры спасения женщины с новорожденным и двухлетним малышом из теплового коллектора. На видео — сотрудники МЧС на носилках выносят женщину, а еще один спасатель держит на руках ребенка 2-3 лет.

Все произошло накануне вечером. Как сообщается на сайте Департамента региональной безопасности Нижегородской области, 7 февраля в 22 часа 55 минут по каналу «связи — 112» поступило сообщение о том, что в канализационном люке находится женщина. На место «немедленно выехала дежурная смена аварийно-спасательного отряда».

«Мать и новорожденный ребенок доставлены в ГБУЗ НО «Перинатальный центр». Двухлетний ребенок направлен в ДГБ №8 Дзержинска. Состояние всех удовлетворительное, находятся под наблюдением специалистов», — говорится в сообщении. В Нижегородской области женщина родила в коллекторе теплосети Женщина родила ребенка в коллекторе в городе Дзержинске Нижегородской области. Видеоролик... 08 февраля 20:25

Согласно данным администрации Дзержинска, у Ольги Митрофановой, женщины 1984 года рождения, есть квартира, она трудоустроена, в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком и воспитывает двоих детей школьного и дошкольного возраста.

«Сын, 13 лет, учится в школе, по информации директора образовательного учреждения, исправно посещает занятия, опрятен и хорошо учится. Младший двухлетний сын воспитывается дома. Семья не считается неблагополучной и на учете не состоит. Старший сын сейчас находится у родственников», — рассказали в Департаменте региональной безопасности.

Как сообщает РИА «Новости», за женщиной все же наблюдали в службе опеки. Согласно информации Telegram-канала Mash, в последний раз опека навещала семью Митрофановой 27 января. Тогда Ольга еще жила с двумя детьми (13 лет и 1 год) в общежитии.

Роды вместо свидания

Агентство сообщило, что спасателей вызвал сожитель женщины, он также позвонил в полицию и скорую помощь. После случившегося новоиспеченного отца забрали сотрудники полиции. Telegram-канал Mash узнал, что роженицу уже неделю искала семья. К своему любовнику, 42-летнему Алексею Устинову, она носила еду на трубы.

До этого они вместе снимали квартиру, но платить стало нечем. По мнению родных Ольги, ее возлюбленный пристрастился к наркотикам, на них он подсадил и ее. От него же она забеременела, а накануне вечером, уже в коллекторе, у нее начались схватки. Место встречи было таким необычным из-за административного надзора Алексея — он освободился из тюрьмы по УДО, уходить дальше ему якобы было нельзя. Бывший супруг родившей в коллекторе женщины раскрыл подробности о ней Бывший супруг жительницы Дзержинска, которая родила ребенка в коллекторе, Андрей рассказал, что его... 08 февраля 20:25

Бывший муж Ольги Андрей рассказал Telegram-каналу Shot, что женщина не занимается воспитанием детей, даже не кормит их нормально. Старшего сына, которому 13 лет, Андрей забрал к себе, а двухлетний ребенок был от другого мужчины и остался с матерью и ее новым сожителем.

Сейчас врачи перинатального центра оценивают состояние новорожденного мальчика как стабильное, он весит 1,9 кг.

«В хорошем самочувствии, в хорошем настроении и в хороших условиях мама находится у нас в перинатальном центре. Малыш, конечно, при поступлении заслуживал большого внимания. Были проведены все необходимые медицинские мероприятия для того, чтобы стабилизировать его состояние»,

— рассказала РЕН ТВ главный врач перинатального центра в Дзержинске Надежда Рыжова.

«Постоянно просила денег»

«Мы помогали ей одеждой и едой, она постоянно просила денег… Она работала швеей. На работу ходила всегда, потом ушла в декрет со вторым и больше не выходила. Эта ситуация давно уже, оказывается: наркомания началась еще при второй беременности, с Егором», — рассказала RT коллега Ольги.

Telegram-канал NiMash сообщил, что коллектор – не место для свиданий, а нынешнее жилье влюбленных и среднего сына Ольги. Пара якобы сначала поселилась у женщины, затем у матери мужчины. Когда отношения с пожилой женщиной испортились, семья переехала в хостел, но деньги быстро кончились. Тогда глава семьи предложил осесть в теплом коллекторе, пока он не найдет работу.

Согласно источнику Telegram-канала, 6 февраля семья переехала, а на следующий вечер у Ольги начались схватки, якобы, из-за случайного ушиба. С января женщина состоит на профилактическом учете и имеет несколько административных дел за неисполнение родительских обязанностей.

«Из дома ушла сама»

«Никто ее не выгонял (из дома). У нее есть свое собственное жилье. По словам родственников, в последнее время стала принимать наркотики вместе с сожителем. Бегала по городу с двухлетним ребенком. Родственники ее искали, дома у нее еще был один 13-летний сын. Жила, вела обычный образ жизни. Не знаю, когда познакомились с сожителем, ребенок двухлетний не от него (папа другой мужчина)», — рассказала «Газете.Ru» знакомая роженицы. Соседи рассказали, что родившая в коллекторе девушка употребляла наркотики Жительница Дзержинска родила в коллекторе теплосети при своем двухлетнем ребенке, в то время... 08 февраля 20:25

Соседка Ольги уточнила «Газете.Ru», что до знакомства со своим нынешним сожителем та сидела в декрете, ей помогали соседи и сестра.

«Была нормальная, пока сожитель не появился. Она с ним с лета. Из дома сама ушла, потому что ее жениху так удобно. До его появления в разводе была, сидела в декрете. До декрета работала швеей.

Ей все помогали, сестра и соседи. Мужик у нее судимый. Она недавно состоит на учете психоневрологическом диспансере», — отметила соседка.

Теперь семьей Ольги заинтересовались сотрудники полиции, прокуратуры и опеки, сообщают СМИ.