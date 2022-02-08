Фекалии на дверь, отравление собаки и угроза убийством: как воюют соседи

Каждый хоть раз сталкивался со странными, агрессивными или шумными соседями — при этом не всегда есть возможность разрешить конфликт мирно и жить спокойной жизнью. Жители разных регионов России рассказали «Газете.Ru» свои истории: о соседке, которая подала в суд из-за упавших на чужую территорию яблок, о пенсионерке, заклеивающей замки, и о пьющей семье с детьми.

«Начала пакостить»

53-летняя Оксана переехала в село Микулино Московской области несколько лет назад — они с супругом купили землю и построили небольшой дом. После окончания строительства и обустройства спокойную жизнь пары нарушила соседка, которая посчитала, что они заняли часть ее земли.

«Когда мы покупали участок, он был почти заброшен, все поросло травой. Забора с этой соседкой не было, поэтому мы запросили документы и поставили забор точно по разметке, после чего начали строительство. При этом мы решили не отгораживаться от других плотным забором, а поставили невысокий металлический», — рассказала она.

Но соседка стала устраивать скандалы по, казалось бы, незначительному поводу — ее яблоня росла в бок, ветки заходили на сторону соседей и все плоды падали на территорию Оксаны, в связи с этим женщина заявляла, что они построили забор на ее земле и должны убрать его.

«Конечно, мы пытались с ней договориться, объяснить, что по документам все правильно, просто дерево так растет, но она не желала и слышать. Подала на нас в суд и начала пакостить по мелочи», — отметила она.

Суд ожидаемо встал на сторону ответчика — забор располагался там, где и должен. Но женщина решила так просто не отступать. Помимо ежедневных оскорблений и скандалов, она чуть не убила собаку Оксаны, подкинув отравленную колбасу.

«Мы приехали с работы, а наша собака лежит и не реагирует, мы повезли ее на обследование — еле откачали. Оказалось, что она дала псу отравленную какой-то химией колбасу. Также она рассыпала длинные узкие гвозди перед въездом в гараж, чтобы проколоть нам колеса. Ну, и всякие другие мелочи», — добавила собеседница.

Теперь пара планирует поставить видеокамеру, чтобы записывать все выходки соседки и иметь возможность подать в суд, потребовав возместить ущерб.

«Поехала крыша»

С еще одной неадекватной соседкой столкнулся 35-летний Сергей из Орска. Пенсионерка живет одна, дети к ней не приходят и, по его мнению, это отразилось на ее состоянии в последнее время.

«Это началось пару месяцев назад, у нас квартиры расположены через стенку. Сперва это были стуки в стенку, но потом все стало хуже. Я музыкант и иногда играю дома, чтобы попрактиковаться — всегда в дозволенное время. Когда у нее поехала крыша, она стала творить по-настоящему ужасные вещи», — поделился он.

Как только Сергей включает музыку, соседка уже стоит под дверью и требует соблюдать тишину. В случае, если мужчина игнорирует ее, то она обливает его дверь разными жидкостями или царапает ее гвоздем.

«Однажды она обмазала мою дверь фекалиями, откуда она их только взяла. Еще и клеем залила мне замочную скважину. Причем, она этого не скрывает. Я ее предупредил, что если не прекратит, то вызову на нее участкового», — отметил орчанин.

После этого она немного успокоилась, но иногда все же проявляет себя — в основном, подкидывает всякую шелуху или мусор под дверь либо выходит и ругается на весь дом.

«Не могу ни спать, ни учиться»

С поющими и пьющими соседями также столкнулся 19-летний Валентин из Петрозаводска. Он переехал жить от родителей в старую пятиэтажку недалеко от центра города — так ему удобнее добираться в университет.

«Уже через несколько дней я понял, что это было ошибкой. Там живет пара — они пьют постоянно. При этом у них трое маленьких детей, которые постоянно орут. Взрослые поют, когда напьются, а они кричат. Это повторяется почти каждый день. Жить в таких условиях стало невыносимо — я не могу ни спать, ни учиться», — посетовал молодой человек.

Сперва он пытался практически не проводить время дома, чтобы избежать шума. Однако в последнее время, особенно в условиях новой волны коронавируса, избегать этого невозможно.

«Мне пришлось постоянно сидеть дома, но, когда на фоне дистанционных пар ты слышишь ор и смех либо драку и крики, становится невыносимо. Я поговорил с другими соседями и они рассказали, что страдают от них уже несколько лет — эту семью поселили здесь после пожара, а соцслужбы забыли о них и не появляются, хотя люди вызывали опеку», — подчеркнул Валентин.

В один день молодой человек не выдержал и решил сам поговорить с назойливыми соседями — дверь ему открыл глава семейства. Был он в нетрезвом виде и в плохом настроении.

«Я попросил его быть немного потише и успокоить детей. Он меня выслушал, задумался, сказал подождать и зашел в квартиру, через несколько минут он вернулся и стал угрожать мне ножом. Пообещал зарезать, если еще раз приду. Вернувшись в квартиру, я вызвал полицию», — сказал он.

В итоге, поговорив с правоохранителям, ситуация не улучшилась — доказательств угроз не нашлось, поэтому полицейские просто провели профилактическую беседу с обидчиком. Сосед же стал только агрессивнее относится к Валентину и периодически угрожать ему смертью, а также громко и внезапно включать музыку по ночам.

«Думаю, что скоро съеду оттуда, потому что никто не может с ними справиться, а я боюсь», — заключил молодой человек.