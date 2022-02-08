Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Олимпиада Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Полиция на Урале нашла подростка, который ради хайпа и денег... 20:55
Расписание зимней Олимпиады 2022 на 9 февраля 20:47
Правительство России представило концепцию регулирования оборота... 20:47
Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти в стране... 20:46
Спрос на ледянки, снегокаты и тюбинги превысил прошлогодний... 20:41
Украина провела испытания модернизированного танка Т-64БВ 20:38
Президент РФС Дюков рассказал, зачем в российском футболе нужен... 20:32
Проблему мигрантов в России будут решать Бастрыкин... 20:30
S&P: Банк России сможет поддержать банки в случае введения... 20:26
Саночница Иванова: эта бронзовая медаль мне далась очень тяжело 20:13
Общество

Фекалии на дверь, отравление собаки и угроза убийством: как воюют соседи

Россияне рассказали о проблемах с агрессивными соседями

close
100%
Валерий Матыцин/ТАСС
Каждый хоть раз сталкивался со странными, агрессивными или шумными соседями — при этом не всегда есть возможность разрешить конфликт мирно и жить спокойной жизнью. Жители разных регионов России рассказали «Газете.Ru» свои истории: о соседке, которая подала в суд из-за упавших на чужую территорию яблок, о пенсионерке, заклеивающей замки, и о пьющей семье с детьми.

«Начала пакостить»

53-летняя Оксана переехала в село Микулино Московской области несколько лет назад — они с супругом купили землю и построили небольшой дом. После окончания строительства и обустройства спокойную жизнь пары нарушила соседка, которая посчитала, что они заняли часть ее земли.

«Когда мы покупали участок, он был почти заброшен, все поросло травой. Забора с этой соседкой не было, поэтому мы запросили документы и поставили забор точно по разметке, после чего начали строительство. При этом мы решили не отгораживаться от других плотным забором, а поставили невысокий металлический», — рассказала она.

Но соседка стала устраивать скандалы по, казалось бы, незначительному поводу — ее яблоня росла в бок, ветки заходили на сторону соседей и все плоды падали на территорию Оксаны, в связи с этим женщина заявляла, что они построили забор на ее земле и должны убрать его.

«Конечно, мы пытались с ней договориться, объяснить, что по документам все правильно, просто дерево так растет, но она не желала и слышать. Подала на нас в суд и начала пакостить по мелочи», — отметила она.

Суд ожидаемо встал на сторону ответчика — забор располагался там, где и должен. Но женщина решила так просто не отступать. Помимо ежедневных оскорблений и скандалов, она чуть не убила собаку Оксаны, подкинув отравленную колбасу.

«Мы приехали с работы, а наша собака лежит и не реагирует, мы повезли ее на обследование — еле откачали. Оказалось, что она дала псу отравленную какой-то химией колбасу. Также она рассыпала длинные узкие гвозди перед въездом в гараж, чтобы проколоть нам колеса. Ну, и всякие другие мелочи», — добавила собеседница.

Теперь пара планирует поставить видеокамеру, чтобы записывать все выходки соседки и иметь возможность подать в суд, потребовав возместить ущерб.

«Поехала крыша»

С еще одной неадекватной соседкой столкнулся 35-летний Сергей из Орска. Пенсионерка живет одна, дети к ней не приходят и, по его мнению, это отразилось на ее состоянии в последнее время.

«Это началось пару месяцев назад, у нас квартиры расположены через стенку. Сперва это были стуки в стенку, но потом все стало хуже. Я музыкант и иногда играю дома, чтобы попрактиковаться — всегда в дозволенное время. Когда у нее поехала крыша, она стала творить по-настоящему ужасные вещи», — поделился он.

Как только Сергей включает музыку, соседка уже стоит под дверью и требует соблюдать тишину. В случае, если мужчина игнорирует ее, то она обливает его дверь разными жидкостями или царапает ее гвоздем.

«Однажды она обмазала мою дверь фекалиями, откуда она их только взяла. Еще и клеем залила мне замочную скважину. Причем, она этого не скрывает. Я ее предупредил, что если не прекратит, то вызову на нее участкового», — отметил орчанин.

После этого она немного успокоилась, но иногда все же проявляет себя — в основном, подкидывает всякую шелуху или мусор под дверь либо выходит и ругается на весь дом.

«Не могу ни спать, ни учиться»

С поющими и пьющими соседями также столкнулся 19-летний Валентин из Петрозаводска. Он переехал жить от родителей в старую пятиэтажку недалеко от центра города — так ему удобнее добираться в университет.

«Уже через несколько дней я понял, что это было ошибкой. Там живет пара — они пьют постоянно. При этом у них трое маленьких детей, которые постоянно орут. Взрослые поют, когда напьются, а они кричат. Это повторяется почти каждый день. Жить в таких условиях стало невыносимо — я не могу ни спать, ни учиться», — посетовал молодой человек.

Сперва он пытался практически не проводить время дома, чтобы избежать шума. Однако в последнее время, особенно в условиях новой волны коронавируса, избегать этого невозможно.

«Мне пришлось постоянно сидеть дома, но, когда на фоне дистанционных пар ты слышишь ор и смех либо драку и крики, становится невыносимо. Я поговорил с другими соседями и они рассказали, что страдают от них уже несколько лет — эту семью поселили здесь после пожара, а соцслужбы забыли о них и не появляются, хотя люди вызывали опеку», — подчеркнул Валентин.

В один день молодой человек не выдержал и решил сам поговорить с назойливыми соседями — дверь ему открыл глава семейства. Был он в нетрезвом виде и в плохом настроении.

«Я попросил его быть немного потише и успокоить детей. Он меня выслушал, задумался, сказал подождать и зашел в квартиру, через несколько минут он вернулся и стал угрожать мне ножом. Пообещал зарезать, если еще раз приду. Вернувшись в квартиру, я вызвал полицию», — сказал он.

В итоге, поговорив с правоохранителям, ситуация не улучшилась — доказательств угроз не нашлось, поэтому полицейские просто провели профилактическую беседу с обидчиком. Сосед же стал только агрессивнее относится к Валентину и периодически угрожать ему смертью, а также громко и внезапно включать музыку по ночам.

«Думаю, что скоро съеду оттуда, потому что никто не может с ними справиться, а я боюсь», — заключил молодой человек.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+