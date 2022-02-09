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Общество

«Поражение легких серьезное». Жириновский в больнице с COVID-19

Жириновского госпитализировали с коронавирусом

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Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Лидера ЛДПР Владимира Жириновского доставили с коронавирусом в Центральную клиническую больницу в Москве. СМИ сообщают, что у политика диагностировали двустороннюю пневмонию и поражение легких 50-75%. Жириновский рассказывал, что привился от ковида восемь раз.

В Telegram-канале «Mash» появилась информация о том, что лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали в Москве с COVID-19. По данным источника канала, у него диагностировали поражение легких 50-75% и двустороннюю пневмонию.

«Степень поражения средней тяжести – КТ-3», — сказано в сообщении. Источник «Интерфакса» подтвердил информацию и отметил: «Да, поражение легких серьезное».

По данным ТАСС, Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу. Состояние 75-летнего политика оценивается как тяжелое, отметил источник агентства в политических кругах.

«Владимир Вольфович госпитализирован, находится в больнице в тяжелом состоянии. <...> В Центральной клинической больнице, он там уже пару дней», - сказал собеседник ТАСС.

Портал Ura.ru со ссылкой на источники сообщил, что лидера ЛДПР доставили в больницу из-за заражения «омикрон»-штаммом.

Однако в пресс-службе ЛДПР на вопрос о госпитализации Жириновского не подтвердили данные о его тяжелом состоянии и заявили, что политик чувствует себя хорошо и продолжает работать.

«Владимир Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать», — отмечали представители партии, не добавив подробностей.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя информацию о болезни политика, пожелал Жириновскому выздоровления.

«Я всем желаю здоровья и ему тоже, переживаю, что все болеют, что мало помощи. Давайте все вместе бороться с этой заразой и пожелаем всем крепкого здоровья. Надеемся, что и Владимир Вольфович тоже успешно справится с болезнью. Он прививался несколько раз [от коронавируса], думаю, он перенесет, пожелаем выздоровления», — отметил глава КПРФ в беседе с NEWS.ru.

Вакцинирован восемь раз

В декабре Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда» рассказывал, что вакцинировался от коронавируса в восьмой раз.

«Я не увлекаюсь. Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило», – заявлял лидер ЛДПР.

По мнению Жириновского, делать повторную прививку от COVID-19 необходимо, как только в организме снижается уровень антител.

«Максимальный срок — шесть месяцев. Лучше четыре. У меня получается два», — объяснял он. В своем Telegram-канале Жириновский рассказывал, что первые три прививки он сделал вакциной «Спутник V», затем трижды вакцинировался «ЭпиВакКороной», а для седьмой и восьмой прививки выбрал «КовиВак».

Вирусолог Сергей Нетесов ранее выражал опасения по поводу состояния здоровья привившегося восемь раз Жириновского. «Подобные вещи могут быть крайне небезопасны», — заявлял он.

В последнее время политик не появлялся на публичных мероприятиях и не участвовал в эфирах в партийных мессенджерах.

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