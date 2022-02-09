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Общество

«Это не бездушная машина». Путин оценил работу судебной системы

Путин призвал судей быстро и справедливо реагировать на обращения россиян

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Владимир Путин заявил, что россияне при обращении в суд должны получать быстрое и справедливое решение, а судебная система — быть полностью готова к применению передовых цифровых технологий. Президент России напомнил, что в прошлом году был принят закон о дистанционном рассмотрении дел, и подчеркнул, что, несмотря на пандемию, суды работали в обычном режиме.

Президент России Владимир Путин в среду, 9 февраля, провел совещание судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов России. Россияне, обращаясь в суд, должны получать быстрое и справедливое решение, подчеркнул глава государства в ходе встречи.

«Многим сейчас приходится трудно. Если граждане обращаются в суд, то должны получать быстрый отклик и справедливое решение», — цитирует политика ТАСС.

Президент поблагодарил всех работников судебной системы за достойную работу в период пандемии коронавируса, констатировав, что перед ними «возникают не только новые задачи, но и новые сложные вызовы».

«Все это непростое время наши суды работают в обычном режиме», — подчеркнул он.

Высшие судебные инстанции, по словам президента, регулярно давали разъяснения по вопросам, возникающим в связи с ростом числа заболевших и нагрузкой на медперсонал. «Они касались реализации прав медицинских работников, оказывающих помощь больным коронавирусной инфекцией, на получение специальных выплат, обеспечение прав граждан, работающих дистанционно, и других острых проблем, с которыми сталкиваются люди в этот сложный период», — уточнил Путин.

«В прошедшем году была в полной мере сохранена социальная направленность российского правосудия, это отражено в повседневной работе судов», — добавил глава государства.

Президент подчеркнул, что судебная система России не является «бездушной машиной» в отличие от судебных систем ряда стран. В любом государстве, по его словам, система судов представляет собой «огромный механизм». «Но в России это не бездушная машина, и, судя по тому, что сейчас было доложено председателем Верховного суда, руководство Верховного суда, судьи на местах, советы судей постоянно думают о том, как совершенствовать эту работу дальше», — подытожил он.

Столетие Верховного суда

Президент напомнил, что в 2022 году отмечается столетие со дня образования Верховного суда. 31 октября 1922 года 4-я сессия ВЦИК приняла Положение о
судоустройстве РСФСР, которым вместо множества разного рода трибуналов, судов и чрезвычайных внесудебных органов устанавливалась единая трехзвенная система судебных учреждений: народный суд — губернский суд — Верховный Суд РСФСР.

«Верховный суд России как высший судебный орган выполняет большой объем работы, анализирует и обобщает судебную практику, разрабатывает меры по совершенствованию судебной системы. Этот процесс непрерывный, потому что жизнь идет вперед, страна развивается», — отметил Путин. Развитие технологий «формирует целые сферы для нормативного регулирования», добавил он.

В ноябре в России пройдет Всероссийский съезд судей, приуроченный к юбилею.

Цифровизация судов

Пандемия ускорила цифровизацию российских судов, указал Путин. В декабре был принят закон о возможности участвовать в судебных заседаниях дистанционно, а также знакомиться с материалами дела, отправлять и получать документы в электронном виде, напомнил президент.

«Наша судебная система должна быть полностью готова к такому широкому применению передовых технологий — и в плане технического оснащения судов, конечно, и, что крайне важно, к обеспечению на самом высоком уровне судебной защиты прав граждан и юридических лиц», — сказал он.

Мировые судьи несут колоссальную нагрузку во всех видах судопроизводства, только в 2021 году они рассмотрели более 30 млн дел, подчеркнул президент. В то же время работа их аппаратов нуждается в усовершенствовании. В частности, предлагается законодательно закрепить возможность взаимодействия между органами региональной власти и региональными советами судей при определении структуры и штатного расписания аппаратов мировых судей. Подобный алгоритм сотрудничества уже реализуется при разработке проектов бюджетов субъектов РФ.

Как россияне оценивают деятельность судов

Согласно опросу фонда «Общественное мнение», около 45% россиян уверены, что российские суды часто выносят несправедливые решения. Положительно оценивает работу судебной системы лишь четверть россиян.

Около 53% респондентов заявили, что суды должны быть независимы от руководства страны, в то время как 36% опрошенных убеждены в том, что суды должны быть подконтрольны властям.

Две трети респондентов ответили, что суды присяжных заслуживают такого же доверия, как и судьи, или даже большего доверия. 17% больше доверяют приговорам, вынесенным судьей.

51% опрошенных выразили уверенность, что большинство российских судей берут взятки. Категорически отвергли такие предположения 25% россиян.

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