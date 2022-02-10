Пять лет за «взрыв» в Minecraft. Суд рассмотрел дело канских школьников

Суд приговорил 16-летнего подростка из Канска к пяти годам колонии за план «взорвать» здание ФСБ в Minecraft. Остальные фигуранты дела получили условные сроки. Школьник в ходе судебного разбирательства жаловался на давление со стороны силовиков, а адвокаты заявляли, что обвинение строится на показаниях возможных провокаторов. Сторона защиты будет пытаться обжаловать приговор.

1-й Восточный окружной военный суд в Красноярском крае приговорил 16-летнего Никиту У. к пяти годам колонии. «[Суд ] назначил наказание 5 лет колонии и 30 тыс. рублей штраф», — написал юрист Павел Чиков в Twitter. «Не плакал, держится»: адвокат рассказал о реакции школьника из Канска на приговор за планы «взорвать» ФСБ Адвокат школьника из Красноярского края, приговоренного к пяти годам лишения свободы за план... 10 февраля 14:58

Школьника признали виновным по статье 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Он взят под стражу в зале суда. Сторона защиты планирует обжаловать приговор в Апелляционном военном суде (находится в поселке Власиха Московской области). До рассмотрения апелляции Никита У. будет находиться в СИЗО-5 Канска, в колонию его не отправят.

Двум другим фигурантам дела суд назначил наказание в виде трех и четырех лет лишения свободы условно.

«Окончательное решение примем, когда прочитаем очень много листов, поскольку огласили только резолютивную часть. Но пока да, намерены обжаловать, потому что это очень жестокое наказание и за отсутствие ущерба. Никита держится, не плакал. Мама в горе», — рассказал «Газете.Ru» адвокат подростка Владимир Васин.

Судебное заседание было закрытым, судья также запретил участникам вести аудиозапись. Прокурор ранее просил дать школьникам сроки от шести с половиной лет воспитательной колонии до девяти лет лишения свободы, а также оштрафовать на 50 тыс. рублей.

В чем обвинили подростков

Канских школьников задержали в июне 2020 года за распространение листовок в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова (отбывает срок в колонии за нападение на офис «Единой России»). В телефонах у подростков нашли переписку, в которой активно обсуждался шуточный план «взорвать» здание ФСБ в игре Minecraft. Им предъявили обвинения по статьям 205.3 («Прохождение обучения для проведения терактов»), 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств») и 222.1 («Незаконное изготовление и хранение взрывных устройств») УК РФ. На момент задержания школьникам было по 14 лет.

В ходе судебного разбирательства Никита У. сообщал, что на него и на его мать силовики оказывают давление. «После моего задержания давили на маму, что у нее денег не хватит на платного адвоката. Они надеялись, что я не выдержу, постоянно приходили ко мне в СИЗО, говорили, что хотят мне помочь. Сразу же, пока у мамы не получалось прийти ко мне после ареста и передать что-либо, принесли мне канцелярские принадлежности, намекая мне на то, что она плохая и не ходит ко мне», — рассказывал он.

«Я ребенок. Я не террорист»

На суде Никита У. заявил, что никогда не планировал организовывать реальные теракты. Он считает, что другие фигуранты дела оговорили себя и его, «так как им было страшно, они хотели быстрее домой». За содействие следствию им пообещали условные сроки. Директор ФСБ сообщил о предотвращении терактов в школах в шести регионах страны За последние годы в России было предотвращено сразу несколько нападений на школы, заявил... 08 февраля 16:33

Как сообщали ранее адвокаты фигурантов дела, обвинения строилось фактически на показаниях «испугавшихся мальчиков» и неких «свидетеля П.» и «свидетеля Л.». Последних сторона защиты считает провокаторами.

«Я ребенок, который наговорил глупостей в чате и забыл о них. Я ребенок, который хотел казаться взрослее в глазах сверстников и друзей. Я ребенок, который хотел дружить и общаться с друзьями. Я не террорист», — сказал школьник.

Никита У. уже провел в СИЗО 11 месяцев. В мае его отпускали домой, и он сумел сдать экзамены за девятый класс. Остальные фигуранты дела все это время находились под домашним арестом.