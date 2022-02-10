ФСБ раскрыла, кто стоит за ложными минированиями в России — это украинец

Последнюю волну ложных сообщений о минировании зданий в России и еще нескольких странах организовали участники интернет-сообществ, увлекающиеся такими «розыгрышами», выяснила российская Федеральная служба безопасности (ФСБ). Создатель и администратор этих сообществ — студент из Украины. По мнению ФСБ, подозреваемые сообщали о заминировании, чтобы вымогать деньги, расшатать обстановку в стране или просто ради хулиганства.

Подозреваемые распространяли ложную информацию о минировании через интернет в конце 2021 года и начале 2022 года. Они предупреждали о якобы имеющейся опасности для объектов образования, здравоохранения, органов власти и управления, транспортной инфраструктуры. Под удар попали учреждения не только в России, но и на территории Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Организаторов массовых рассылок об угрозах взрывов сейчас разыскивают ФСБ, полиция и следствие. Несмотря на их старание сохранить анонимность в интернете, силовики уже установили личности 14 человек.

«Задержаны 14 участников «сваттинговых» интернет-сообществ, причастных к распространению заведомо ложных сообщений о минированиях», — сообщила ФСБ.

Против них завели дела по ч. 2 и 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры; то же деяние, совершенное в целях дестабилизации деятельности органов власти). Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Останкинскую телебашню эвакуируют после сообщения о минировании Эвакуация Останкинской телебашни началась после сообщений о ее минировании. Об этом сообщает ТАСС со... 08 февраля 17:58

Кроме того, власти подсчитают материальный ущерб от действий злоумышленников. Виновные либо их родители будут обязаны его возместить.

Правоохранители также смогли выяснить, кто стоит за созданием и управлением групп в интернете, через которые общались авторы ложных сообщений о минировании.

«Организаторами и администраторами [сваттинговых интернет-сообществ] являлись гражданин Украины Осипчук Антон, 2003 года рождения, уроженец Волынской области, а также его подельники», — указали в ФСБ.

Как установила служба безопасности, Осипчук учится на факультете информационной безопасности Национального технического университета в Киеве.

«Сваттинг» — это заведомо ложное сообщение о некой угрозе, которое делают, чтобы вынудить полицию или другие силовые структуры выехать с проверкой по указанному адресу. Автор ложного вызова может, например, заявить о захвате заложников или угрозе взрыва. Термин «сваттинг» образовано от английской аббревиатуры SWAT — так называется полицейский спецназ в США, которое выезжает по вызову в экстренных случаях. Кто массово «минирует» российские школы Сотни сообщений о минировании детских садов, школ и колледжей срывают занятия в российских городах... 20 января 17:20

ФСБ отметила, что авторы ложных сообщений о минировании занимаются этим «в целях дестабилизации обстановки в Российской Федерации и сопредельных государствах, вымогательства денежных средств и из хулиганских побуждений».

На видео ФСБ один из подозреваемых, в частности рассказал, что участвовал в «минировании» зданий за деньги. «Мои друзья, после того как узнали (о том, что их знакомый связан с ложными минированиями), начали давать мне заказы на это, в какой день лжеминировать школу. После этого я принимал оплату, переводил другим людям — и заказы исполнялись», — сообщил молодой человек.

По словам подозреваемого, он начал заниматься этим после того, как вступил в одну из сваттинговых групп в интернете. О существовании этого сообщества он узнал из другой онлайн-группы. «Человек мне предложил этим заняться, то есть, попробовать свою школу лжезаминировать. Я на это согласился», — описал задержанный.

ФСБ продолжает разыскивать тех, кто причастен к массовой рассылке ложных сообщений о минировании. «Несмотря на принимаемые дестабилизаторами меры по анонимизации своей деятельности в сети Интернет, они будут найдены и привлечены к уголовной ответственности», — подчеркнула служба безопасности.