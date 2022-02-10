Школьница из Амурской области выдумала похищение. Зачем она это сделала и что ей грозит

В поселке Бурея Амурской области 12-летняя школьница заявила в соцсетях о якобы напавшем на нее мужчине, который пытался ее похитить. Когда в деле начала разбираться полиция, выяснилось, что девочка все выдумала. Подруга родителей школьницы рассказала «Газета.Ru», что семья у них благополучная, ребенок учится нормально, а почему придумала историю — не признается. Психолог считает, что таким способом девочка проверяла, ценят ли ее родители. Юрист пояснил, что за подобный проступок если кого-то и накажут, то именно родителей.

Фейковая попытка украсть ребенка

В Амурской области 12-летняя школьница придумала собственное похищение. На протяжении недели девочка распространяла в соцсетях информацию о том, что мужчина пытался затащить ее в машину и похитить, однако ей удалось сбежать.

Девочка писала предупреждения о том, чтобы жители поселка не отпускали детей на улицу одних и, по возможности, встречали из школы, так как некий злоумышленник остается на свободе.

Как сообщили в администрации поселка Бурея, где проживает ребенок, информацию сразу начали проверять — задействовали силы полиции и прокуратуры, а также Следственный комитет. По ходу разбирательств выяснилось, что никакой машины и мужчины, пытавшегося похитить ребенка, никто не видел.

В разговоре с правоохранителями школьница призналась, что эта история полностью вымышленная.

«Подобного инцидента не было. Но необходимо принять к сведению призыв быть бдительнее и внимательнее, лишним никогда не будет. Учите детей остерегаться незнакомцев, предлагающих конфету, просящих под благовидным предлогом зайти в незнакомый подъезд, дом, сесть в чужую машину. И сами учитесь быть взрослыми, ответственными за свои слова и поступки», — сообщили в администрации поселка.

Подруга семьи школьницы Лариса в разговоре с «Газетой.Ru» положительно охарактеризовала семью девочки. В то же время понимания, в каких целях школьница выдумала историю с похищением, по-прежнему нет, и называть причину ребенок категорически отказывается.

«Она растет в благополучной семье, родители не пьют и работают. Они очень переживали, что с ней такое произошло. А когда оказалось, что она соврала, то сильно расстроились, но решили попытаться понять причины ее поступка. Но она не признается, зачем это сделала», — отметила она.

Сама школьница, по словам собеседницы, совершенно обычная девочка, без конфликтов в школе и дома. Единственное, с недавних пор она стала проводить много времени в социальных сетях, но отразилось ли это на ее решении солгать о похищении, сказать нельзя.

«Учится нормально, но в последнее время стала немного замкнутой — родители связывали это с началом переходного возраста», — пояснила Лариса.

Сейчас решается вопрос, наказывать ли родителей за поступок их дочери.

«У нас не очень большой поселок, все друг друга знают. Может, просто вынесут предупреждение и попросят сходить с ней [девочкой] к психологу, чтобы скорректировать поведение», — пояснила Лариса.

«Оценят убытки»

Самой девочке за подобный проступок ничего не грозит — она еще не достигла возраста, когда несет ответственность за содеянное, подчеркнул адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

«То, что придумала девочка, является заведомо ложным доносом, за который предусмотрена уголовная ответственность. Однако учитывая, что ей 12 лет, а возраст уголовной ответственности по большей части преступлений наступает от 14 лет, даже за убийство она бы не получила наказание», — уточнил юрист.

В свою очередь, родителям школьницы может грозить штраф — его размер зависит от того, сколько бюджетных средств было потрачено на поиск вымышленного преступника.

«В отношении родителей могут быть взысканы денежные средства в случае, если кто-то понес убытки — спецслужбы, оперативные сотрудники, автотранспорт, люди.

Привлекать ли родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей — будут решать органы опеки», — заключил он.

Привлечь внимание родителей

С точки зрения психологии поступок девочки можно объяснить тем, что она, вероятнее всего, хотела привлечь внимание родителей. Ей может казаться, что они недостаточно уделяют ей время либо она как-то провинилась и таким образом пыталась избежать гарантированного наказания, считает детский нейропсихолог Наталья Наумова.

«Ребенок иногда выдумывает какие-то трагичные ситуации, чтобы родители пожалели, поддержали и не стали наказывать. Если плохих поступков не было, то это означает, что она так поступила, потому что не чувствует, что имеет большую ценность для родителей, что ее любят. С помощью таких способов она провоцирует родителей на проявление необходимых ей чувств», — отметила специалист. «Боль и страдания на всю жизнь». Как оградить ребенка от педофилов в интернете Британская организация по обеспечению безопасности в сети Internet Watch Foundation недавно заявила:... 02 февраля 00:33

Наумова предупредила, что наказывать ребенка за выдумку с похищением не стоит. Более того, лучше прислушаться к желаниям девочки и проявить необходимые ей чувства. Если на школьницу давить и наказывать, то при худшем развитии событий могут последовать даже суицидальные попытки.

«Поэтому очень важно, чтобы родители не осуждали ее, а поддержали, выслушали и показали свое принятие», — добавила она.

Что касается массовой рассылки о якобы случившемся инциденте в соцсетях, то это может свидетельствовать о попытке масштабного привлечения внимания.

«Когда ребенок совершенно точно понимает, что родители никак не отреагируют, то она пытается перенести на других людей реакцию, которую хотела бы получить от семьи», — заключила Наумова.