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Общество

В честь соратника Шамиля, героя ВОВ и отца Кадырова. В Грозном хотят переименовать суды

Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о переименовании четырех судов в Грозном

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Алексей Даничев/РИА «Новости»
Чеченский парламент просит Госдуму переименовать районные суды Грозного. Механизма переименования судов в российском законодательстве не предусмотрено. Назвать суды в Грозном предлагается в честь известных чеченцев, в том числе – воевавших против российских войск. Ранее такие же названия получили грозненские районы. Во фракции КПРФ в Госдуме не смогли однозначно ответить на вопрос «Газеты.Ru» об отношении к этой инициативе, но обещали «выработать позицию».

Законопроект, предлагающий дать новые имена четырем районным судам Грозного, внес в Государственную думу парламент Чечни. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Ленинский райсуд предлагают переименовать в Ахматовский – в честь Ахмата-Хаджи Кадырова, отца Рамзана Кадырова. Октябрьский суд – в Байсангуровский, в честь чеченского военачальника XIX века Байсангура Беноевского, который воевал против русских войск во времена Шамиля.

Старопромысловский районный суд чеченские парламентарии предлагают переименовать в честь Мавлида Висаитова – героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны, кавалериста. Наконец, Заводской райсуд хотят назвать Шейх-Мансуровским – в честь первого имама Северного Кавказа Шейха Мансура, сражавшегося с русскими в екатерининскую эпоху.

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Чеченский воин времен Кавказской войны

Чеченский воин времен Кавказской войны

РИА «Новости»

Районы Грозного, где располагаются четыре суда, были в 2021 году переименованы аналогичным образом по решению городской думы. Суды же сохранили старые названия. Такая ситуация, по мнению чеченских депутатов, создает для горожан неудобство.

В письме генерального директора судебного департамента при Верховном суде РФ Александра Гусева, которое приложено к законопроекту, отмечается отсутствие в российском праве механизма переименования судов.

Упразднять старые суды и учреждать новые довольно сложно, может возрасти нагрузка на соседние с ними суды. Кроме того, может возникнуть необходимость для президента России назначить новых судей.

Депутаты парламента ЧР предлагают использовать прецедент от 2018 года, когда федеральным законом меняли названия окружных военсудов – Московский окружной военный суд стал Вторым Западным окружным военным судом.

Во второй статье проекта закона прямо предлагается отменить переназначение судей из-за переименования. «Лица, назначенные на день вступления в силу настоящего Федерального закона на должности председателей, заместителей председателей и судей районных судов, переименованных в соответствии со статьей 1 настоящего Федерального закона, продолжают замещать эти должности без переназначения», — говорится в сообщении.

Стоить такая процедура будет недорого – всего 268 тыс. рублей. Именно столько, считают чеченские депутаты, придется выделить средств на изготовление новых вывесок, стендов, штампов и гербовых судебных печатей для новых районных судов.

В конце 2020 года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что за переименование четырех районов Грозного высказались жители республики. Инициативу поддержали 95-98% опрошенных граждан.

Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин в беседе с «Газетой.Ru» назвал идею властей Чечни переименовать Ленинский суд в Ахматовский «неразумной». Он выразил надежду, что тенденция менять названия географических объектов скоро прекратится.

«Мы всегда были против таких переименований, потому что наша великая советская история и победа советского народа предопределили потом топонимику и названия улиц, площадей и так далее в разных частях нашей страны. Поэтому, на мой взгляд, это весьма неразумные действия тех властей, которые собираются это сделать. Фактически просто спекулировать на некотором антикоммунизме.

Я надеюсь, что простые чеченцы и чеченский народ понимает, что борьба с коммунистическими названиями может превратиться, трансформироваться в проявления фашистских вещей, очень неприятных, которые неизбежно потом превращаются в максимализм и идут по всем народам и по дружбе народов»,

— полагает политик.

Председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что большого значения подобным переименованиям не придает.

«Ну и что? Я, честно говоря, далек от этой темы, мне вообще не хочется на эту тему говорить.

Если переназвали, значит, переназвали. Это не значит, что я, например, согласен с тем, что Ленинский район Москвы превратился в Хамовнический, и Хамовнический суд теперь называется не Ленинский, а Хамовнический.

Мало от этого толку, но при этом, что об этом сейчас будем в каждой подворотне рассуждать, какое слово поменяли в гимне, а музыку оставили. Все равно под этот гимн встаешь или под эту музыку. Поэтому не хочу я даже комментировать», — сказал член фракции КПРФ.

Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что идею властей республики необходимо изучить.

«Вопрос не в переименовании судов, а вопрос в том, что районы были переименованы. Поэтому это с юридической точки зрения надо посмотреть. Фракция поизучает и выработает позицию», — подчеркнул он.

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